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Новости Агрессия России против Украины
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ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев

ГБР не получало никакой информации о проведении операции по

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что следствие по "делу вагнеровцев" не получило подтверждения информации о том, что на территории Украины проводилась такая операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это уголовное производство чрезмерно политизировано. Мы провели допросы высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины. Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые бы подтвердили или опровергли проведение такой операции", - рассказал Сухачев.

И.о. директора ГБР сообщил: "В настоящее время никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация также не получена".

Говоря о репортаже CNN о якобы помощи американской стороны по организации операции, и.о. директора ГБР сказал: "Анализировали его (репортаж. – Ред.) со следователем дважды и не выявили каких-либо фактических данных, которые бы это СМИ могло предоставить следствию как версию или направление для исследования".

Что касается временной следственной комиссии парламента (ВСК) по "делу вагнеровцев", то, по словам Сухачева, представителей ГБР не приглашают на заседания и информацию не направляют.

Отвечая на вопрос о том, готово ли ГБР приобщить к делу материалы отчета ВСК, когда будет принято окончательное решение, и.о. директора ГБР сказал: "Если ВСК направит на наш адрес соответствующий отчет, понятно, что будем его изучать в рамках расследования указанного уголовного производства".

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В то же время, по словам Сухачева, у ГБР есть коммуникация с парламентскими комитетами по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам обороны и нацбезопасности.

"Если они предоставят следствию информацию – мы обязательно ее изучим и используем в ходе расследования", - добавил и.о. директора ГБР.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2964) Сухачев (57)


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Топ комментарии
+24
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17.09.2021 11:36
+22
Ну!? Вот вам еще одно подтверждение того, что никакой операции не было. И сами вагнеровцы - чистая выдумка! Поэтому бубочка ваще ни в чем не виновата и никому ничего не должна!
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17.09.2021 11:38
+21
а ГБР мало б отримувати дані про секретну операцію контррозвідки?
ви серйозно?
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17.09.2021 11:38
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«Алєксєй Сухачєв-далі можна не продовжувати.
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17.09.2021 11:35 Ответить
Боятися Клоуна и Єрмака - це креативно.
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17.09.2021 12:42 Ответить
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17.09.2021 11:36 Ответить
"Ничего не видели,ничего не слышали,ничего не знаем и не скажем." Лозунг гнилой конторки гбр.
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17.09.2021 11:37 Ответить
🙈🙉🙊
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17.09.2021 19:06 Ответить
Ну!? Вот вам еще одно подтверждение того, что никакой операции не было. И сами вагнеровцы - чистая выдумка! Поэтому бубочка ваще ни в чем не виновата и никому ничего не должна!
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17.09.2021 11:38 Ответить
более того еще и моральный ущерб нужно выплатить...
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17.09.2021 11:41 Ответить
В случае зе-шоблы ущерб определяется как аморальный!
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17.09.2021 11:48 Ответить
не-не...вот так смешнее - выплатить моральный ущерб в сильно аморальной сумме)))
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17.09.2021 11:52 Ответить
а ГБР мало б отримувати дані про секретну операцію контррозвідки?
ви серйозно?
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17.09.2021 11:38 Ответить
канешна! в квартале так принято ! чтоб про спец операцию знали все собаки с соседнего двора и шакалы с соседней страны...
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17.09.2021 11:42 Ответить
да вы получали также что президент не Президент вовсе а не понятно шо такое... и шо??? ГБР расшифровывать надо Главная Банда Россиян Украины...
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17.09.2021 11:38 Ответить
Совершенно секретная операция!
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17.09.2021 11:39 Ответить
Ага, Портнову особисто треба було звітувати....

Д.Б.
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17.09.2021 11:41 Ответить
зе-службовцi своими тупыми отмазками вызывают тяжелые чуства. заигрались в свой квн.

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17.09.2021 11:41 Ответить
Йо...сип на кобилі! Стидобище!!!(((
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17.09.2021 11:43 Ответить
В понедельник Бурба всё расскажет.
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17.09.2021 11:44 Ответить
портновская контора ,есть для прикрытия деятельности прорашистского элементу в Украине ,а не для информации о нем , не говоря о наказании
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17.09.2021 11:44 Ответить
ГБР надо разгонять а годы работы в ГБР не должны входить в стаж для начисление пенсии, как это сделала ФРГ для работников секретных служб ГДР.
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17.09.2021 12:06 Ответить
Мало того, всі, хто працював у цій структурі не мають права до самої пенсії працювати не те, що на державній службі, а й навіть робочими на державних і муніципальних підприємствах, як схильні до брехні, інсинуацій і фальсифікацій.
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18.09.2021 10:56 Ответить
если секретная...то мало того что всяких дерьмахов-завхозов там не должно было быть (ну разве шо... если у него поводок от зельца в руках)))... но еще и ГБР обижается что на коктейль не позвали?
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17.09.2021 11:45 Ответить
Моя хата з краю и все в шоколаде.
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17.09.2021 11:48 Ответить
Це вже повний зашквар.
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17.09.2021 11:49 Ответить
Идиоты ! При чём ту ГБР? Про все тайные операции проводящиеся в мире должны оффициально оповещять ГБР Украины?
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17.09.2021 12:03 Ответить
автократична система управління Україною - ЄрЗе. З тенденцією перетворення в диктаторську, ще більш злочинну, ніж була овощна.
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17.09.2021 12:04 Ответить
А чому би не спробувати як в музеї, взяти ломика, зломати двері ОПи, там інформації вистачить.
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17.09.2021 12:05 Ответить
ГБР и дело "Вагнеровцев":

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17.09.2021 12:11 Ответить
чекаю на заявку від ветеринарної служби України (якщо така є), що вони також "...не отримувало жодної інформації стосовно проведення операції щодо "вагнерівців" на території України."
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17.09.2021 12:20 Ответить
При зеленых на ГБР можно вешать большой замок. ТОлку от него не будет.
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17.09.2021 12:26 Ответить
Украинцы! а на хер мы вообще это ГабаЭр содержим..... пусть идут и дороги строят.... хотя и там воровать будут.
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17.09.2021 12:34 Ответить
Как же хочется этому ублюдку ******** избавится от приставки В.О. в своей должности.
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17.09.2021 12:44 Ответить
А в Ізраілі чи США не отримували??? Чи може в Гваделупі?
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17.09.2021 12:54 Ответить
За законні картини Порошенко та іншу муйню виписали інформацію з інтернету і зарєєстрували рапортом і ходили всі спецслужби біля галереї, залякували, викрадали документи, замість того, щоб боротися з корупцією... А про "вагнерівців" звичайно ніхто, ніколи не писав і не говорив, то звідки їм донецьким бідолахам знати?
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17.09.2021 13:01 Ответить
куратор с фсб не передал штоли?
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17.09.2021 13:53 Ответить
Щойно прочитав про безугле засідання з приводу "вагнергейта". Після цього новина вже не сприймається без атмосфери трешу та шапіто.
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17.09.2021 19:14 Ответить
ГБР вже давненько сприймається як пудель на короткому повідку президента
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17.09.2021 23:32 Ответить
Нам в миллиарды обходятся все эти силовые структуры...
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18.09.2021 06:06 Ответить
И баба Клава не получала ... причём тут ГБР к военной разведке ? Может ещё в троллейбусах надо было развесить афишки "Готовим секретную операцию!" ?

Тут шесть козлов про это узнало ..всего шесть!!! И то какие-то из этих козлов оказались крысами.
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19.09.2021 15:55 Ответить
 
 