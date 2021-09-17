ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что следствие по "делу вагнеровцев" не получило подтверждения информации о том, что на территории Украины проводилась такая операция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это уголовное производство чрезмерно политизировано. Мы провели допросы высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины. Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые бы подтвердили или опровергли проведение такой операции", - рассказал Сухачев.

И.о. директора ГБР сообщил: "В настоящее время никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация также не получена".

Говоря о репортаже CNN о якобы помощи американской стороны по организации операции, и.о. директора ГБР сказал: "Анализировали его (репортаж. – Ред.) со следователем дважды и не выявили каких-либо фактических данных, которые бы это СМИ могло предоставить следствию как версию или направление для исследования".

Что касается временной следственной комиссии парламента (ВСК) по "делу вагнеровцев", то, по словам Сухачева, представителей ГБР не приглашают на заседания и информацию не направляют.

Отвечая на вопрос о том, готово ли ГБР приобщить к делу материалы отчета ВСК, когда будет принято окончательное решение, и.о. директора ГБР сказал: "Если ВСК направит на наш адрес соответствующий отчет, понятно, что будем его изучать в рамках расследования указанного уголовного производства".

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В то же время, по словам Сухачева, у ГБР есть коммуникация с парламентскими комитетами по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам обороны и нацбезопасности.

"Если они предоставят следствию информацию – мы обязательно ее изучим и используем в ходе расследования", - добавил и.о. директора ГБР.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.