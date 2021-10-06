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журналистика (3254) Укрэксимбанк (121) Страхова (4)

В "Укрэксимбанке" отстранили глав департаментов безопасности и информполитики

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Временно исполняющий обязанности главы правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова, член Набсовета "Укрэксимбанка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пикалов и Тельбизов отстранены - они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент", - сообщила Страхова.

Смотрите: "UKREKSIM Бик" и "Зітріть Мецгера в нуль": журналисты пикетировали "Укрэксимбанк" - из окна на митингующих упал вазон. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

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Топ комментарии
+8
ааа... "отстранили"...))) это много, это даже больше чем объявили выговор...строгий...)))
жестоко так... изверги)))
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06.10.2021 17:41
+8
Відсторонили через професійну непридатність(не зуміли почистити пам'ять
відеокамери)
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06.10.2021 17:41
+7
Тут не стільки дибілізм навіть, скільки впевнененість в свою безкарність, що їх відмажуть і т.п. Вони спіймали бога за бороду з цим Зеленським і їм все пох.
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06.10.2021 18:04
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ааа... "отстранили"...))) это много, это даже больше чем объявили выговор...строгий...)))
жестоко так... изверги)))
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06.10.2021 17:41 Ответить
Дебілів які не знають що інформацію з носіїв зтирають записом нової інформації, а не видаленням заголовків файлів потрібно взагалі посадити. Як такі люди могли відповідати за безпеку та ІТ?
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06.10.2021 18:25 Ответить
а может наградить? )))) именно благодаря им стала доступна эта информация... (им теперь правда лучше по-тихому эмигрировать и сменить фамилию и внешность))))) ибо тупые жабы захотят на них отыграться)
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06.10.2021 18:34 Ответить
Вони виконали наказ дослівно. Їм сказали витерти вони витерли - вони молодці.
А от той хто віддав наказ відбирати майно в журналістів, і виконував цей наказ - заробили строк.
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06.10.2021 19:55 Ответить
и опять я спорить не буду ))))
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06.10.2021 20:32 Ответить
Наврят. Журналісти знали з ким мають справу і одночасно писали копію в "облако".
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06.10.2021 22:23 Ответить
Вот и "разобрались как следует" и "наказали кого попало".
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06.10.2021 20:37 Ответить
Обідело, да, Ігорьонь?).
Чув про таку хрєнь, як мобільний інтернет та "облако"? Так, що стирай хоч кувалдою, а копія вже в хмарах лежить).
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06.10.2021 22:21 Ответить
Яке облако для запису на відеокамеру?
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07.10.2021 18:18 Ответить
Відсторонили через професійну непридатність(не зуміли почистити пам'ять
відеокамери)
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06.10.2021 17:41 Ответить
ужас, а к кормушке яйцами приросли, режут по живому
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06.10.2021 17:42 Ответить
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06.10.2021 17:43 Ответить
...хоча повинні були уже сидіти в СІЗО разом з своїм начальником...
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06.10.2021 17:45 Ответить
Зеля чемпион даже Кучму батька олегархии пабедиль...
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06.10.2021 17:46 Ответить
Предлагаю всем вкладчикам забрать все вклады из этого дерьма...
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06.10.2021 17:46 Ответить
А что толку? Нужно гнать с работы, и не по "собственному", а по конкретной статье за превышение полномочий.
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06.10.2021 17:52 Ответить
Смотрю я на этого Пикалова и понимаю, что великие Авицена и Гиппократ были правы в своём утверждении Они настаивали на том, что плешь (лысина) это естественный процесс превращения головы в жопу. Разница в том, что Авицена утверждал, что сначала голова плешивого превращается в жопу, а потом в жопу по её внутреннему содержание, а вот Гиппократ настаивал, что сначала голова превращается в жопу по внутреннему содержанию, а уж потом превращается в жопу по виду.

Надо быть полным дебилом, что бы не понимать того, что писать тебя будут с разных ракурсов и с дублированием.
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06.10.2021 17:52 Ответить
Тут не стільки дибілізм навіть, скільки впевнененість в свою безкарність, що їх відмажуть і т.п. Вони спіймали бога за бороду з цим Зеленським і їм все пох.
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06.10.2021 18:04 Ответить
ЗЕлені давно "бєрєга попуталі", як Трухіна відмазали, так тепер і далі бикують, "бульдоги" препіздєнта.
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06.10.2021 18:51 Ответить
Мыслить не трудно,если есть чем....у 70% жителей планеты,вместо мозгов-майонез...
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06.10.2021 17:58 Ответить
Так ось чому серед суддів так багато "мама русскя, папа юрист".
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06.10.2021 19:36 Ответить
Небось за то, что файлы не смогли удалить, а не за то, что журналистов буцали.
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06.10.2021 18:41 Ответить
Якби плівки не збереглися, то і далі б бикували, ще й Подоляка з поЗЕтивними блохєрамі підключили б.
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06.10.2021 18:50 Ответить
Вот поэтому Схемам и нужно было сутки подождать, чтобы замазалось как можно больше))) Поспешили они с видео.
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06.10.2021 19:04 Ответить
А Женю Мецгера відмаже жОПа, бо він кум ЗЕдєнта та відмиває бабло через власний банк "Великого крадівництва". Своїх - нє трогаєм .
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06.10.2021 18:48 Ответить
Посмотрите на эти интерьеры, просто максимальное жлобство
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06.10.2021 19:08 Ответить
Люди!!! Що ж це робиться!!! Двох щирих українців, патріотів, Пікалова і Тельбізова відсторонили від робити! Рятуйте!!!
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06.10.2021 19:23 Ответить
за то что флешку плохо отформатировали? вообще удивляюсь как они не выбросили её в унитаз...
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06.10.2021 19:33 Ответить
Ті глави департаментів більше на вишибал схожі, ніж на цивілізованих держслужбовців. Власне, коли американці дослідили так звану російську мафію у Нью-Йорку виявилось, що 80% жиди. Адєсіти, в основному. Таке враження, що чим південніші українські міста, тим більше там цих "веселих ребят".
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06.10.2021 19:34 Ответить
Володь выруби его пожалуйста! 😂😂😂Голова правління державного банку так вирішує питання. Красави!
Ось це початок кінця для кодлана
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06.10.2021 19:34 Ответить
Надо остранить кума Заленского - Мецгера, а не этих всех стрелочников.
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06.10.2021 22:06 Ответить
Вот это правильная быстрая реакция.
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07.10.2021 06:45 Ответить
 
 