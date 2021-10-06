В "Укрэксимбанке" отстранили глав департаментов безопасности и информполитики

Временно исполняющий обязанности главы правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова, член Набсовета "Укрэксимбанка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пикалов и Тельбизов отстранены - они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент", - сообщила Страхова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.