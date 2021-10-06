В "Укрэксимбанке" отстранили глав департаментов безопасности и информполитики
Временно исполняющий обязанности главы правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова.
Об этом сообщила советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова, член Набсовета "Укрэксимбанка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пикалов и Тельбизов отстранены - они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент", - сообщила Страхова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.
Пожалуйста, подождите...
жестоко так... изверги)))
А от той хто віддав наказ відбирати майно в журналістів, і виконував цей наказ - заробили строк.
Чув про таку хрєнь, як мобільний інтернет та "облако"? Так, що стирай хоч кувалдою, а копія вже в хмарах лежить).
відеокамери)
Надо быть полным дебилом, что бы не понимать того, что писать тебя будут с разных ракурсов и с дублированием.
Ось це початок кінця для кодлана