В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики
Тимчасовий виконувач обов'язків голови правління державного Укрексімбанку (Київ) Сергій Єрмаков відсторонив від роботи директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та голову департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова
Про це повідомила радниця голови Офісу президента України, член Наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пікалов і Тельбізов відсторонені - вони не в підпорядкуванні наглядової ради, їх відстороняє менеджмент", - повідомила Страхова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.
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жестоко так... изверги)))
А от той хто віддав наказ відбирати майно в журналістів, і виконував цей наказ - заробили строк.
Чув про таку хрєнь, як мобільний інтернет та "облако"? Так, що стирай хоч кувалдою, а копія вже в хмарах лежить).
відеокамери)
Надо быть полным дебилом, что бы не понимать того, что писать тебя будут с разных ракурсов и с дублированием.
Ось це початок кінця для кодлана