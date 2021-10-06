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В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики

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Тимчасовий виконувач обов'язків голови правління державного Укрексімбанку (Київ) Сергій Єрмаков відсторонив від роботи директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та голову департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова

Про це повідомила радниця голови Офісу президента України, член Наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пікалов і Тельбізов відсторонені - вони не в підпорядкуванні наглядової ради, їх відстороняє менеджмент", - повідомила Страхова.

Читайте також: Президент "Радіо Свобода" Флай: Напад на журналістів "Схем" гідний осуду, причетні мають бути притягнуті до відповідальності

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.

Автор: 

журналістика (1760) Укрексімбанк (478) Страхова (4)


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Топ коментарі
+8
ааа... "отстранили"...))) это много, это даже больше чем объявили выговор...строгий...)))
жестоко так... изверги)))
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06.10.2021 17:41
+8
Відсторонили через професійну непридатність(не зуміли почистити пам'ять
відеокамери)
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06.10.2021 17:41
+7
Тут не стільки дибілізм навіть, скільки впевнененість в свою безкарність, що їх відмажуть і т.п. Вони спіймали бога за бороду з цим Зеленським і їм все пох.
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06.10.2021 18:04
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ааа... "отстранили"...))) это много, это даже больше чем объявили выговор...строгий...)))
жестоко так... изверги)))
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06.10.2021 17:41 Відповісти
Дебілів які не знають що інформацію з носіїв зтирають записом нової інформації, а не видаленням заголовків файлів потрібно взагалі посадити. Як такі люди могли відповідати за безпеку та ІТ?
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06.10.2021 18:25 Відповісти
а может наградить? )))) именно благодаря им стала доступна эта информация... (им теперь правда лучше по-тихому эмигрировать и сменить фамилию и внешность))))) ибо тупые жабы захотят на них отыграться)
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06.10.2021 18:34 Відповісти
Вони виконали наказ дослівно. Їм сказали витерти вони витерли - вони молодці.
А от той хто віддав наказ відбирати майно в журналістів, і виконував цей наказ - заробили строк.
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06.10.2021 19:55 Відповісти
и опять я спорить не буду ))))
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06.10.2021 20:32 Відповісти
Наврят. Журналісти знали з ким мають справу і одночасно писали копію в "облако".
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06.10.2021 22:23 Відповісти
Вот и "разобрались как следует" и "наказали кого попало".
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06.10.2021 20:37 Відповісти
Обідело, да, Ігорьонь?).
Чув про таку хрєнь, як мобільний інтернет та "облако"? Так, що стирай хоч кувалдою, а копія вже в хмарах лежить).
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06.10.2021 22:21 Відповісти
Яке облако для запису на відеокамеру?
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07.10.2021 18:18 Відповісти
Відсторонили через професійну непридатність(не зуміли почистити пам'ять
відеокамери)
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06.10.2021 17:41 Відповісти
ужас, а к кормушке яйцами приросли, режут по живому
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06.10.2021 17:42 Відповісти
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06.10.2021 17:43 Відповісти
...хоча повинні були уже сидіти в СІЗО разом з своїм начальником...
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06.10.2021 17:45 Відповісти
Зеля чемпион даже Кучму батька олегархии пабедиль...
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06.10.2021 17:46 Відповісти
Предлагаю всем вкладчикам забрать все вклады из этого дерьма...
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06.10.2021 17:46 Відповісти
А что толку? Нужно гнать с работы, и не по "собственному", а по конкретной статье за превышение полномочий.
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06.10.2021 17:52 Відповісти
Смотрю я на этого Пикалова и понимаю, что великие Авицена и Гиппократ были правы в своём утверждении Они настаивали на том, что плешь (лысина) это естественный процесс превращения головы в жопу. Разница в том, что Авицена утверждал, что сначала голова плешивого превращается в жопу, а потом в жопу по её внутреннему содержание, а вот Гиппократ настаивал, что сначала голова превращается в жопу по внутреннему содержанию, а уж потом превращается в жопу по виду.

Надо быть полным дебилом, что бы не понимать того, что писать тебя будут с разных ракурсов и с дублированием.
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06.10.2021 17:52 Відповісти
Тут не стільки дибілізм навіть, скільки впевнененість в свою безкарність, що їх відмажуть і т.п. Вони спіймали бога за бороду з цим Зеленським і їм все пох.
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06.10.2021 18:04 Відповісти
ЗЕлені давно "бєрєга попуталі", як Трухіна відмазали, так тепер і далі бикують, "бульдоги" препіздєнта.
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06.10.2021 18:51 Відповісти
Мыслить не трудно,если есть чем....у 70% жителей планеты,вместо мозгов-майонез...
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06.10.2021 17:58 Відповісти
Так ось чому серед суддів так багато "мама русскя, папа юрист".
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06.10.2021 19:36 Відповісти
Небось за то, что файлы не смогли удалить, а не за то, что журналистов буцали.
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06.10.2021 18:41 Відповісти
Якби плівки не збереглися, то і далі б бикували, ще й Подоляка з поЗЕтивними блохєрамі підключили б.
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06.10.2021 18:50 Відповісти
Вот поэтому Схемам и нужно было сутки подождать, чтобы замазалось как можно больше))) Поспешили они с видео.
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06.10.2021 19:04 Відповісти
А Женю Мецгера відмаже жОПа, бо він кум ЗЕдєнта та відмиває бабло через власний банк "Великого крадівництва". Своїх - нє трогаєм .
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06.10.2021 18:48 Відповісти
Посмотрите на эти интерьеры, просто максимальное жлобство
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06.10.2021 19:08 Відповісти
Люди!!! Що ж це робиться!!! Двох щирих українців, патріотів, Пікалова і Тельбізова відсторонили від робити! Рятуйте!!!
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06.10.2021 19:23 Відповісти
за то что флешку плохо отформатировали? вообще удивляюсь как они не выбросили её в унитаз...
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06.10.2021 19:33 Відповісти
Ті глави департаментів більше на вишибал схожі, ніж на цивілізованих держслужбовців. Власне, коли американці дослідили так звану російську мафію у Нью-Йорку виявилось, що 80% жиди. Адєсіти, в основному. Таке враження, що чим південніші українські міста, тим більше там цих "веселих ребят".
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06.10.2021 19:34 Відповісти
Володь выруби его пожалуйста! 😂😂😂Голова правління державного банку так вирішує питання. Красави!
Ось це початок кінця для кодлана
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06.10.2021 19:34 Відповісти
Надо остранить кума Заленского - Мецгера, а не этих всех стрелочников.
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06.10.2021 22:06 Відповісти
Вот это правильная быстрая реакция.
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07.10.2021 06:45 Відповісти
 
 