Главные новости 17 ноября: расследование Bellingcat, Ахметов против Зеленского
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Расследователи Bellingcat рассказали, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Ахметов перешел к противостоянию с Зеленским, проезд в Киеве не подорожает до весны, - главные новости Украины и мира 17 ноября.
Расследование Bellingcat и The Insider
Журналисты обнародовали результаты работы, продолжавшейся круглый год. По их данным, спецоперацию перенесли по предложению главы ОП Андрея Ермака. Тот, мол, опасался, что если "вагнеровцев" повязать, как и было запланировано, это приведет к срыву свежих мирных договоренностей на Донбассе, и предложил отсрочить задержание на несколько дней. А дальше в игру вступили белорусские спецслужбы, которые сами не понимали, кого задерживают: еще неделю в Минске были уверены, что арестовали мятежников-оппозиционеров, а в Москве вообще не могли понять, что происходит.
В Офисе президента прокомментировали так: у Ермака, мол, нет полномочий, чтобы останавливать спецоперации, и он мог разве что открыто "настаивать на аккуратном" отношении к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
Расследователи из The Insider пишут, что причиной срыва спецоперации могла стать неприязнь Зеленского к главе ГУР МО Бурбе – мол, президент опасался, что в случае успеха Бурба будет выглядеть героем.
Ахметов против Зеленского
"Слуга народа" Чернев утверждает, что олигарх Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. "Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", - утверждает парламентарий.
Сам Ахметов говорит, что не считает себя олигархом, и предпочитает слово "инвестор". Встреч с Зеленским он, по его словам, не ищет.
Кличко обещает, что проезд не подорожает до весны
По словам мэра, тарифы на общественный транспорт в столице не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Транспортников будут дотировать из городского бюджета.
Беларусь с завтрашнего дня прекратит поставлять электричество в Украину
"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.
Задержанный оккупант рассказал о россиянах на Донбассе
Российский наемник был задержан на линии разграничения. Он потерялся и случайно вышел на украинские позиции. На допросе он подтвердил, что в боевых действиях принимают участие кадровые военные РФ. Они занимают позиции "уровня комбатов и выше".
Закончили расследование против Януковича и еще 9 чиновников
Расследование велось заочно, по спецпроцедуре. Следователи пришли к выводу, что фигурантами после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием. Интересная деталь: выяснилось, что во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз звонил по телефону Путину.
Бригаду Нацгвардии отправили защищать западную границу
Ситуация контролируемая – уверяют в Нацгвардии. Министр иностранных дел Кулеба добавляет: украинско-белорусскую границу раньше не укрепляли, потому что оттуда никто не ожидал удара.
Пожалуйста, подождите...
І ні Безугла не допоможе, ні твої спроби фальсифікувати вибори через електронне голосування.
Буде весна, саджати будемо.
Ще згадає чмо зелене.
Скоро це буде 2023 вибори до ВР та 2024 році погонять віслюка оманського.
Хоча думаю після зими буде весело, цирку хотіли то тримайте 😎😎😎
Ворон ворогу глаз не выклюет !!!
Ivanna Klympush
@IKlympush
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45 мин
Розслідування
@bellingcat
підтвердило те, про що кричимо вже рік-операцію із затримання рос.терористів злили в найвищих кабінетах країни.З ОПУ ж купали і купають суспільство в брехні, яку втомилися слухати всі.Країною у війні керують зрадники і брехуни.Час правосуддя має прийти.