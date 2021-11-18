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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Беларусь (7522) война (46661) граница (4734) Зеленский (16519) Киев (24531) транспорт (1736) энергетика (2034) Янукович (30770) Донбасс (26945) Тарифы на электроэнергию (1904) Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1280) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691)

Главные новости 17 ноября: расследование Bellingcat, Ахметов против Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 17 ноября: расследование Bellingcat, Ахметов против Зеленского

Расследователи Bellingcat рассказали, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Ахметов перешел к противостоянию с Зеленским, проезд в Киеве не подорожает до весны, - главные новости Украины и мира 17 ноября.

Расследование Bellingcat и The Insider

Журналисты обнародовали результаты работы, продолжавшейся круглый год. По их данным, спецоперацию перенесли по предложению главы ОП Андрея Ермака. Тот, мол, опасался, что если "вагнеровцев" повязать, как и было запланировано, это приведет к срыву свежих мирных договоренностей на Донбассе, и предложил отсрочить задержание на несколько дней. А дальше в игру вступили белорусские спецслужбы, которые сами не понимали, кого задерживают: еще неделю в Минске были уверены, что арестовали мятежников-оппозиционеров, а в Москве вообще не могли понять, что происходит.

В Офисе президента прокомментировали так: у Ермака, мол, нет полномочий, чтобы останавливать спецоперации, и он мог разве что открыто "настаивать на аккуратном" отношении к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Расследователи из The Insider пишут, что причиной срыва спецоперации могла стать неприязнь Зеленского к главе ГУР МО Бурбе – мол, президент опасался, что в случае успеха Бурба будет выглядеть героем.

Ахметов против Зеленского

"Слуга народа" Чернев утверждает, что олигарх Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. "Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", - утверждает парламентарий.

Сам Ахметов говорит, что не считает себя олигархом, и предпочитает слово "инвестор". Встреч с Зеленским он, по его словам, не ищет.

Кличко обещает, что проезд не подорожает до весны

По словам мэра, тарифы на общественный транспорт в столице не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Транспортников будут дотировать из городского бюджета.

Беларусь с завтрашнего дня прекратит поставлять электричество в Украину

"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Задержанный оккупант рассказал о россиянах на Донбассе

Российский наемник был задержан на линии разграничения. Он потерялся и случайно вышел на украинские позиции. На допросе он подтвердил, что в боевых действиях принимают участие кадровые военные РФ. Они занимают позиции "уровня комбатов и выше".

Закончили расследование против Януковича и еще 9 чиновников

Расследование велось заочно, по спецпроцедуре. Следователи пришли к выводу, что фигурантами после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием. Интересная деталь: выяснилось, что во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз звонил по телефону Путину.

Бригаду Нацгвардии отправили защищать западную границу

Ситуация контролируемая – уверяют в Нацгвардии. Министр иностранных дел Кулеба добавляет: украинско-белорусскую границу раньше не укрепляли, потому что оттуда никто не ожидал удара.
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Топ комментарии
+9
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17.11.2021 23:05
+6
Если для развала говнокоалиции в ВР надо будет, чтобы Ахметка вцепился Бене в бороду, мы это поддержим. Но если Ахметка думает, что он протащит свою шестёрку на Банковую вместо шестёрки Бени, мы ему самому бороду выщипаем. Так что пусть уже отращивает.
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17.11.2021 22:20
+6
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17.11.2021 22:56
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Если для развала говнокоалиции в ВР надо будет, чтобы Ахметка вцепился Бене в бороду, мы это поддержим. Но если Ахметка думает, что он протащит свою шестёрку на Банковую вместо шестёрки Бени, мы ему самому бороду выщипаем. Так что пусть уже отращивает.
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17.11.2021 22:20 Ответить
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17.11.2021 23:05 Ответить
а 25% рубають лєбедя, типу ми не при ділах))
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18.11.2021 00:08 Ответить
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18.11.2021 00:26 Ответить
Zelya Vsyo та Ви шо! Ви не в курсях, що такий собі пан Шмигаль від Ахметова працює прем'єром і це крутіше від якогось офісу?
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18.11.2021 10:59 Ответить
Ещё как в курсе. Но свои куклы в 2-х креслах лучше, чем в одном.
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18.11.2021 18:37 Ответить
Бубачка буде топі ОПа, з окремою камерою.
І ні Безугла не допоможе, ні твої спроби фальсифікувати вибори через електронне голосування.
Буде весна, саджати будемо.
Ще згадає чмо зелене.
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17.11.2021 22:24 Ответить
О адепти найвеличнішого підтягнулися 😎😎😎
Скоро це буде 2023 вибори до ВР та 2024 році погонять віслюка оманського.
Хоча думаю після зими буде весело, цирку хотіли то тримайте 😎😎😎
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18.11.2021 00:23 Ответить
Ой десь я вже це чув... Спочатку було " через рік так через рік" , потім долар по 100, патріотів мали грузити в вагони відправляти на сибір, весна-путч, осінь -путч, знову весна -путч, осінь -путч, тепер знову перенесли на весну , але це ще не точно, бо вже йдеться про вибори 23-24го, де мають погнати віслюка ))) Бггг
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18.11.2021 00:46 Ответить
і ніхто з фігурантів не відповість за законом тому що більшості громадян цієї країни це нецікаво..ніяких ілюзій
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17.11.2021 22:34 Ответить
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17.11.2021 22:46 Ответить
гадаю, більшість вже не здивувати
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18.11.2021 00:11 Ответить
Пьеса "Как поссорился Ринат Ахмеtович с Игорем Валерьевичем". Сценарий - А.Дерьмак и два Шефира.
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17.11.2021 22:44 Ответить
Милые бранятся -- шоу для лохов. Абы других вопросов не задавали.
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17.11.2021 22:58 Ответить
Народная мудрость:

Ворон ворогу глаз не выклюет !!!
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18.11.2021 05:58 Ответить
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17.11.2021 22:56 Ответить
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17.11.2021 23:04 Ответить
Новими барвами заграв вираз - «штука зелені».
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17.11.2021 23:09 Ответить
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17.11.2021 23:16 Ответить
Voice of Ukraine ретвитнул(а)

Ivanna Klympush


@IKlympush

·
45 мин



Розслідування
@bellingcat
підтвердило те, про що кричимо вже рік-операцію із затримання рос.терористів злили в найвищих кабінетах країни.З ОПУ ж купали і купають суспільство в брехні, яку втомилися слухати всі.Країною у війні керують зрадники і брехуни.Час правосуддя має прийти.
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17.11.2021 23:27 Ответить
я подивився одну за одною дві передачі по ТБ. Першу -суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; другу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
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18.11.2021 00:06 Ответить
«Державна зрада», «Розголошення держтаємниці», «Підрив обороноздатності» та «Перевищення службових повноважень»
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18.11.2021 01:31 Ответить
 
 