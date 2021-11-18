Главные новости 17 ноября: расследование Bellingcat, Ахметов против Зеленского

Расследователи Bellingcat рассказали, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Ахметов перешел к противостоянию с Зеленским, проезд в Киеве не подорожает до весны, - главные новости Украины и мира 17 ноября.

Расследование Bellingcat и The Insider

Журналисты обнародовали результаты работы, продолжавшейся круглый год. По их данным, спецоперацию перенесли по предложению главы ОП Андрея Ермака. Тот, мол, опасался, что если "вагнеровцев" повязать, как и было запланировано, это приведет к срыву свежих мирных договоренностей на Донбассе, и предложил отсрочить задержание на несколько дней. А дальше в игру вступили белорусские спецслужбы, которые сами не понимали, кого задерживают: еще неделю в Минске были уверены, что арестовали мятежников-оппозиционеров, а в Москве вообще не могли понять, что происходит.

В Офисе президента прокомментировали так: у Ермака, мол, нет полномочий, чтобы останавливать спецоперации, и он мог разве что открыто "настаивать на аккуратном" отношении к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Расследователи из The Insider пишут, что причиной срыва спецоперации могла стать неприязнь Зеленского к главе ГУР МО Бурбе – мол, президент опасался, что в случае успеха Бурба будет выглядеть героем.

Ахметов против Зеленского

"Слуга народа" Чернев утверждает, что олигарх Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. "Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", - утверждает парламентарий.

Сам Ахметов говорит, что не считает себя олигархом, и предпочитает слово "инвестор". Встреч с Зеленским он, по его словам, не ищет.

Кличко обещает, что проезд не подорожает до весны

По словам мэра, тарифы на общественный транспорт в столице не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Транспортников будут дотировать из городского бюджета.

Беларусь с завтрашнего дня прекратит поставлять электричество в Украину

"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Задержанный оккупант рассказал о россиянах на Донбассе

Российский наемник был задержан на линии разграничения. Он потерялся и случайно вышел на украинские позиции. На допросе он подтвердил, что в боевых действиях принимают участие кадровые военные РФ. Они занимают позиции "уровня комбатов и выше".

Закончили расследование против Януковича и еще 9 чиновников

Расследование велось заочно, по спецпроцедуре. Следователи пришли к выводу, что фигурантами после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием. Интересная деталь: выяснилось, что во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз звонил по телефону Путину.

Бригаду Нацгвардии отправили защищать западную границу

Ситуация контролируемая – уверяют в Нацгвардии. Министр иностранных дел Кулеба добавляет: украинско-белорусскую границу раньше не укрепляли, потому что оттуда никто не ожидал удара.