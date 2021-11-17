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Новини Політика України
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Ахметов (788) Білорусь (5965) війна (56290) кордон (3097) Зеленський (17415) Київ (13828) транспорт (869) енергетика (1648) Янукович (10406) Донбас (21733) електроенергія (1904) Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1748)

Головні новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, Ахметов проти Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, Ахметов проти Зеленського

Розслідувачі Bellingcat розказали, хто винний у зриві спецоперації з затримки "вагнерівців", Ахметов перейшов до протистояння із Зеленським, проїзд у Києві не дорожчатиме до весни, - головні новини України та світу 17 листопада.

Розслідування Bellingcat та The Insider

Журналісти оприлюднили результати роботи, що тривала цілий рік. За їх даними, спецоперацію перенесли за пропозицією голови ОП Андрія Єрмака. Той, мовляв, побоювався, що якщо "вагнерівців" пов’язати, як і було заплановано, то це призведе до зриву свіжих мирних домовленостей на Донбасі, і запропонував відтермінувати затримання на кілька днів. А далі в гру вступили білоруські спецслужби, які самі не розуміли, кого затримують: ще з тиждень у Мінську були певні, що заарештували заколотників-опозиціонерів, а у Москві взагалі не могли зрозуміти, що відбувається.

В Офісі Президента прокоментували так: у Єрмака, мовляв, нема повноважень, щоб зупиняти спецоперації, і він міг хіба відкрито "наполягати на акуратному" ставленні до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Розслідувачі з The Insider пишуть, що причиною зриву спецоперації могла стати неприязнь Зеленського до голови ГУР МО Бурби - мовляв, президент побоювався, що в разі успіху Бурба видаватиметься героєм.

Ахметов проти Зеленського

"Слуга народу" Чернєв твердить, що олігарх Рінат Ахметов перейшов у відкрите протистояння з президентом Володимиром Зеленським. "Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ", - твердить парламентарій.

Сам Ахметов каже, що не вважає себе олігархом, і віддає перевагу слову "інвестор". Зустрічі з Зеленським він, за його словами, не шукає.

Кличко обіцяє, що проїзд не подорожчає до весни

За словами міського голови, тарифи на громадський транспорт у столиці не переглядатимуть до кінця опалювального сезону. Транспортників дотуватимуть з міського бюджету.

Білорусь від завтра припинить постачати електрику в Україну

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили у Міністерстві енергетики Білорусі.

Затриманий окупант розказав про росіян на Донбасі

Російського найманця затримали на лінії розмежування. Він загубився й випадков вийшов на українські позиції. На допиті він підтвердив, що у бойових діях беруть участь кадрові військові РФ. Вони займають позиції "рівня комбатів та вище".

Закінчили розслідування проти Януковича та ще 9 експосадовців

Розслідування проводили заочно, за спецпроцедурою. Слідчі дійшли висновку, що фігурантами після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркуту та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю. Цікава деталь: з’ясувалося, що під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував Путіну.

Бригаду Нацгвардії відправили захищати західний кордон

Ситуація контрольована - запевняють у Нацгвардії. Міністр закордонних справ Кулеба додає: українсько-білоруський кордон раніше не укріплювали, бо звідти ніхто не очікував удару.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
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17.11.2021 23:05
+6
Если для развала говнокоалиции в ВР надо будет, чтобы Ахметка вцепился Бене в бороду, мы это поддержим. Но если Ахметка думает, что он протащит свою шестёрку на Банковую вместо шестёрки Бени, мы ему самому бороду выщипаем. Так что пусть уже отращивает.
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17.11.2021 22:20
+6
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17.11.2021 22:56
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Если для развала говнокоалиции в ВР надо будет, чтобы Ахметка вцепился Бене в бороду, мы это поддержим. Но если Ахметка думает, что он протащит свою шестёрку на Банковую вместо шестёрки Бени, мы ему самому бороду выщипаем. Так что пусть уже отращивает.
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17.11.2021 22:20 Відповісти
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17.11.2021 23:05 Відповісти
а 25% рубають лєбедя, типу ми не при ділах))
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18.11.2021 00:08 Відповісти
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18.11.2021 00:26 Відповісти
Zelya Vsyo та Ви шо! Ви не в курсях, що такий собі пан Шмигаль від Ахметова працює прем'єром і це крутіше від якогось офісу?
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18.11.2021 10:59 Відповісти
Ещё как в курсе. Но свои куклы в 2-х креслах лучше, чем в одном.
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18.11.2021 18:37 Відповісти
Бубачка буде топі ОПа, з окремою камерою.
І ні Безугла не допоможе, ні твої спроби фальсифікувати вибори через електронне голосування.
Буде весна, саджати будемо.
Ще згадає чмо зелене.
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17.11.2021 22:24 Відповісти
О адепти найвеличнішого підтягнулися 😎😎😎
Скоро це буде 2023 вибори до ВР та 2024 році погонять віслюка оманського.
Хоча думаю після зими буде весело, цирку хотіли то тримайте 😎😎😎
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18.11.2021 00:23 Відповісти
Ой десь я вже це чув... Спочатку було " через рік так через рік" , потім долар по 100, патріотів мали грузити в вагони відправляти на сибір, весна-путч, осінь -путч, знову весна -путч, осінь -путч, тепер знову перенесли на весну , але це ще не точно, бо вже йдеться про вибори 23-24го, де мають погнати віслюка ))) Бггг
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18.11.2021 00:46 Відповісти
і ніхто з фігурантів не відповість за законом тому що більшості громадян цієї країни це нецікаво..ніяких ілюзій
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17.11.2021 22:34 Відповісти
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17.11.2021 22:46 Відповісти
гадаю, більшість вже не здивувати
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18.11.2021 00:11 Відповісти
Пьеса "Как поссорился Ринат Ахмеtович с Игорем Валерьевичем". Сценарий - А.Дерьмак и два Шефира.
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17.11.2021 22:44 Відповісти
Милые бранятся -- шоу для лохов. Абы других вопросов не задавали.
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17.11.2021 22:58 Відповісти
Народная мудрость:

Ворон ворогу глаз не выклюет !!!
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18.11.2021 05:58 Відповісти
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17.11.2021 22:56 Відповісти
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17.11.2021 23:04 Відповісти
Новими барвами заграв вираз - «штука зелені».
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17.11.2021 23:09 Відповісти
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17.11.2021 23:16 Відповісти
Voice of Ukraine ретвитнул(а)

Ivanna Klympush


@IKlympush

·
45 мин



Розслідування
@bellingcat
підтвердило те, про що кричимо вже рік-операцію із затримання рос.терористів злили в найвищих кабінетах країни.З ОПУ ж купали і купають суспільство в брехні, яку втомилися слухати всі.Країною у війні керують зрадники і брехуни.Час правосуддя має прийти.
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17.11.2021 23:27 Відповісти
я подивився одну за одною дві передачі по ТБ. Першу -суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; другу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
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18.11.2021 00:06 Відповісти
«Державна зрада», «Розголошення держтаємниці», «Підрив обороноздатності» та «Перевищення службових повноважень»
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18.11.2021 01:31 Відповісти
 
 