Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова

Следственные органы будут изучать материалы, изложенные в отчете Bellingcat. Расследование осуществляется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", - сказала генпрокурор журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все материалы (расследования, – ред.), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - добавила она.

Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. "Потом эти дела были объединены и переданы в том числе в ГБР", - указала она.

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По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию временной следственной комиссии.

"Я бы не хотела давать оценки... давайте дождёмся каких-то результатов", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.