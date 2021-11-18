Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следственные органы будут изучать материалы, изложенные в отчете Bellingcat. Расследование осуществляется.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", - сказала генпрокурор журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Все материалы (расследования, – ред.), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - добавила она.
Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. "Потом эти дела были объединены и переданы в том числе в ГБР", - указала она.
По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.
"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.
Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".
Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию временной следственной комиссии.
"Я бы не хотела давать оценки... давайте дождёмся каких-то результатов", - резюмировала Венедиктова.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
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Да не смешите наши тапки. Это еще нелепее борьбы ЗЕ с Коломойским.
Наприклад, що кінець наступив, тільки не зубожіння 😁😁😁
К прошлому возврата не будет, хоть утопитесь)))
@viatrovych
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1 ч
Урок історії для Зеленського. У час війни уникати ухвалення рішень проти ворога - це ухвалювати рішення на його користь.
Смотрите, что дальше будет. Это догадка, традиционно основанная ни на чём (сейчас моим старым читателям должно стать жутковато.)
ТСК Безумной сообщило нам, что Ермак не имел полномочий ничего отменять.
А расследование Bellingcat показывает, что это Ермак сказал руководителю ГУР МО Бурбе, что операцию надо отложить.
И вот вы думаете, что сейчас Ермак такой пакует чемоданы, Зеленский берёт билеты до Ростова на электричку.
А вместо этого сейчас виноватым окажется Бурба, что выполнил указания Ермака, который, КАК НАМ СООБЩИЛИ, полномочий не имел.
Получит двадцать лет за измену родине, раз выполняет указания *** пойми кого - и конец, ДЕЛО РАСКРЫТО, всем спасибо, с вами был весёлый квартал!
- https://www.facebook.com/100014712483633/posts/1278901415943596/
Може цій панянці даремно платять зарплату з наших податків ?
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"
За великим рахунком, на разі, перемога України в цьому протистоянні може бути тільки в економічних та соціальних успіхах. І тоді ті, хто був проти України, захочуть бути з Україною.
І, на мою думку, наші державники, дякувати Господу Богу, не дозволили щоб розпочалася велика війна.