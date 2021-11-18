РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14499 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 511 51
Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1281) Венедиктова (727)

Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова

Следственные органы будут изучать материалы, изложенные в отчете Bellingcat. Расследование осуществляется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", - сказала генпрокурор журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все материалы (расследования, – ред.), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - добавила она.

Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. "Потом эти дела были объединены и переданы в том числе в ГБР", - указала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ложь и позорное поведение Зеленского подрывают основы национальной безопасности Украины и разрушают доверие международных партнеров, - "ЕС"

По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию временной следственной комиссии.

"Я бы не хотела давать оценки... давайте дождёмся каких-то результатов", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
18.11.2021 11:42
+20
А хто буде вивчати Безмозгла? Чи татаров з єрмаком і демченко? А можлливо пан лейтенант Баканов? А будуть визивати фігурантів справи, чи нізя?
показать весь комментарий
18.11.2021 11:41
+16
И шо вы Ермака посадите или ЗЕ импичмент объявите?

Да не смешите наши тапки. Это еще нелепее борьбы ЗЕ с Коломойским.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто буде вивчати Безмозгла? Чи татаров з єрмаком і демченко? А можлливо пан лейтенант Баканов? А будуть визивати фігурантів справи, чи нізя?
показать весь комментарий
18.11.2021 11:41 Ответить
А якщо і сама Венедіктова то щось зміниться?
показать весь комментарий
18.11.2021 11:44 Ответить
Бузвуглу до Генпрокуратури переведуть! 😁
показать весь комментарий
18.11.2021 14:33 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 11:42 Ответить
И шо вы Ермака посадите или ЗЕ импичмент объявите?

Да не смешите наши тапки. Это еще нелепее борьбы ЗЕ с Коломойским.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:42 Ответить
Що поробиш, якщо нові ідеї не приходять в голову.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:48 Ответить
А плебс починає про щось здогадуватись 😂😂😂
Наприклад, що кінець наступив, тільки не зубожіння 😁😁😁
показать весь комментарий
18.11.2021 12:11 Ответить
Сотня опозиційних депутатів є. Ще знайти 227 і можна буде голосувати зєілі імпічмент.
показать весь комментарий
18.11.2021 12:20 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 13:26 Ответить
венідіктова вважає що вона буде вічно вивчати документи і таким чином вічно залишиться на посаді. . .. будеш їх вивчати у тюрьмі якщо не підіймеш дупу і не почнеш діяти. . .
показать весь комментарий
18.11.2021 11:43 Ответить
Про тюрму не дуже віриться. Максимум їм на маскву потім підозру висилати будем.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:45 Ответить
Ответственность Зе , Ермака и всеё зеленой плесени будет только после тотальной смены Власти.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:45 Ответить
Тебя ждёт очередное разочарование.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:49 Ответить
зеленый щебен...шмякнись об стенку.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:52 Ответить
Тебе это помогает?
показать весь комментарий
18.11.2021 12:06 Ответить
лєщєнко,сьогодні знову ти йдеш нах*й )))
показать весь комментарий
18.11.2021 11:55 Ответить
Остап Бендер ab873162
показать весь комментарий
18.11.2021 12:08 Ответить
зескот думает ,что зекрыса выдержит напор ахметки+мочилово США,?
показать весь комментарий
18.11.2021 13:02 Ответить
Я не знаю, что думает зескот, но возврата к прошлому уже не будет.
показать весь комментарий
18.11.2021 13:04 Ответить
Ну то твой выбор -утопиться )
показать весь комментарий
18.11.2021 13:11 Ответить
И мой тоже.
К прошлому возврата не будет, хоть утопитесь)))
показать весь комментарий
18.11.2021 13:16 Ответить
Тоисть Зе будет и дальше работать на кацапов? Ясно - понятно
показать весь комментарий
18.11.2021 14:28 Ответить
Безуглая показания будет давать? ключевой свидетель, кстати
показать весь комментарий
18.11.2021 11:50 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 11:51 Ответить
який з нього рядовий? Щоб стати рядовим військовим потрібно хоч карантин в армії пройти.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:57 Ответить
что эта якутка может изучать ? там кроме инстинктов ничего в голове нет
показать весь комментарий
18.11.2021 11:51 Ответить
справжні незалежне слідство з судом на фініші з приводу "вагнергейту" (і взагалі - всіх зрад зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе) може бути лише з-за такого складу Верховної Ради, в якій переважатимуть проукраїнські патріотичні сили. Тому на часі - дострокові парламентські вибори. Тут слід погодитись з матьківщиною.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:51 Ответить
А до цього розслідувати не сподобилась.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:51 Ответить
Volodymyr Viatrovych


@viatrovych

·
1 ч



Урок історії для Зеленського. У час війни уникати ухвалення рішень проти ворога - це ухвалювати рішення на його користь.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:56 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 11:56 Ответить
мадам Вєнєдіктова в образі монгольської дівчинки.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:57 Ответить
Якщо "вивчатиме" ДБР, то слід запросити до участі і "науківців".
показать весь комментарий
18.11.2021 11:57 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 12:04 Ответить
Хитрая лисица. Обо всем, и не о чем !
показать весь комментарий
18.11.2021 12:07 Ответить
Ви вже по клістронами відзвітували.
показать весь комментарий
18.11.2021 12:15 Ответить
Володимир Завгородній

Смотрите, что дальше будет. Это догадка, традиционно основанная ни на чём (сейчас моим старым читателям должно стать жутковато.)

ТСК Безумной сообщило нам, что Ермак не имел полномочий ничего отменять.

А расследование Bellingcat показывает, что это Ермак сказал руководителю ГУР МО Бурбе, что операцию надо отложить.

И вот вы думаете, что сейчас Ермак такой пакует чемоданы, Зеленский берёт билеты до Ростова на электричку.

А вместо этого сейчас виноватым окажется Бурба, что выполнил указания Ермака, который, КАК НАМ СООБЩИЛИ, полномочий не имел.

Получит двадцать лет за измену родине, раз выполняет указания *** пойми кого - и конец, ДЕЛО РАСКРЫТО, всем спасибо, с вами был весёлый квартал!

- https://www.facebook.com/100014712483633/posts/1278901415943596/

показать весь комментарий
18.11.2021 12:15 Ответить
Как два пальца.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:30 Ответить
Генпрокурвор Бєнядіктова піде проти ЗЕбіла, проти Дєрьмака? Не смішіть мої капці! Вона нагорі завдяки саме їм.
показать весь комментарий
18.11.2021 12:20 Ответить
Чому якийсь журналіст веде розслідування краще за прокурора ?
Може цій панянці даремно платять зарплату з наших податків ?
показать весь комментарий
18.11.2021 12:26 Ответить
Вопросов стало больше чем ответов. Верят ли вообще украинцы в способность укр.спецслужб( а в отчёте упоминается вербовка спецагента ГРУ)провернуть такую операцию? Также странная деталь"Зеленский был занят и поэтому Ермак отложил на неделю спецоперацию"

показать весь комментарий
18.11.2021 12:46 Ответить
Продажна , зелена шалава
показать весь комментарий
18.11.2021 12:46 Ответить
будєм іскать связь бурби с парашенкам
показать весь комментарий
18.11.2021 13:22 Ответить
Бенедиктовну надо срочно снимать и ставить другого генпрокурора, чтобы расследовал это дело.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:03 Ответить
Карманный прокурор. Что можно ожидать...
показать весь комментарий
18.11.2021 15:21 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:54 Ответить
Є велике питання: а може було навпаки? Може інша сторона підкидала наживку (вагнерівців), щоб була легитимна підстава розпочати повномасшатбні військові дії ?
За великим рахунком, на разі, перемога України в цьому протистоянні може бути тільки в економічних та соціальних успіхах. І тоді ті, хто був проти України, захочуть бути з Україною.
І, на мою думку, наші державники, дякувати Господу Богу, не дозволили щоб розпочалася велика війна.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:34 Ответить
 
 