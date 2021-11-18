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Новини Політика України
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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Венедіктова (756)

Матеріали Bellingcat вивчатимуть у межах розслідування, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Матеріали Bellingcat вивчатимуть у межах розслідування, - Венедіктова

Слідчі органи вивчатимуть матеріали, викладені у звіті Bellingcat. Розслідування здійснюється.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Розслідування є, воно здійснюється, які ще допити проводитиме слідство, думаю, що краще вам запитати безпосередньо у ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках", - зазначила Венедіктова, відповідаючи на запитання про те, чи вивчатимуть українські правоохоронні органи матеріали розслідування в межах кримінального провадження і чи буде повторно допитано главу Офісу президента Андрія Єрмака.

"Усі матеріали (розслідування. - Ред.), які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому - вивчатимемо, долучатимемо", - додала генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що кримінальні провадження щодо "вагнергейту" було відкрито кількома правоохоронними органами. Потім ці справи були об'єднані і були передані, зокрема, в ДБР.

За її словами, всі вказівки прокуратури у рамках розслідування були влітку минулого року.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це промовляти - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури", - сказала генпрокурор.

Відповідаючи на питання про те, що особисто вона думає про припущення, які були зроблені в розслідування Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не можу говорити припущеннями та оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо".

Генпрокурор наголосила, що прокурорів було залучено до розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Я б не хотіла давати оцінки.... давайте дочекаємося якихось результатів", - сказала Венедіктова.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Костенко про зрив спецоперації щодо "вагнерівців": "Ця справа не забудеться. Строку давності такі статті не мають"

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

Також читайте: Брехня і ганебна поведінка Зеленського підриває основи національної безпеки України та руйнує довіру міжнародних партнерів, - "ЄС"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
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18.11.2021 11:42
+20
А хто буде вивчати Безмозгла? Чи татаров з єрмаком і демченко? А можлливо пан лейтенант Баканов? А будуть визивати фігурантів справи, чи нізя?
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18.11.2021 11:41
+16
И шо вы Ермака посадите или ЗЕ импичмент объявите?

Да не смешите наши тапки. Это еще нелепее борьбы ЗЕ с Коломойским.
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18.11.2021 11:42
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А хто буде вивчати Безмозгла? Чи татаров з єрмаком і демченко? А можлливо пан лейтенант Баканов? А будуть визивати фігурантів справи, чи нізя?
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18.11.2021 11:41 Відповісти
А якщо і сама Венедіктова то щось зміниться?
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18.11.2021 11:44 Відповісти
Бузвуглу до Генпрокуратури переведуть! 😁
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18.11.2021 14:33 Відповісти
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18.11.2021 11:42 Відповісти
И шо вы Ермака посадите или ЗЕ импичмент объявите?

Да не смешите наши тапки. Это еще нелепее борьбы ЗЕ с Коломойским.
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18.11.2021 11:42 Відповісти
Що поробиш, якщо нові ідеї не приходять в голову.
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18.11.2021 11:48 Відповісти
А плебс починає про щось здогадуватись 😂😂😂
Наприклад, що кінець наступив, тільки не зубожіння 😁😁😁
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18.11.2021 12:11 Відповісти
Сотня опозиційних депутатів є. Ще знайти 227 і можна буде голосувати зєілі імпічмент.
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18.11.2021 12:20 Відповісти
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18.11.2021 13:26 Відповісти
венідіктова вважає що вона буде вічно вивчати документи і таким чином вічно залишиться на посаді. . .. будеш їх вивчати у тюрьмі якщо не підіймеш дупу і не почнеш діяти. . .
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18.11.2021 11:43 Відповісти
Про тюрму не дуже віриться. Максимум їм на маскву потім підозру висилати будем.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
Ответственность Зе , Ермака и всеё зеленой плесени будет только после тотальной смены Власти.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
Тебя ждёт очередное разочарование.
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18.11.2021 11:49 Відповісти
зеленый щебен...шмякнись об стенку.
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18.11.2021 11:52 Відповісти
Тебе это помогает?
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18.11.2021 12:06 Відповісти
лєщєнко,сьогодні знову ти йдеш нах*й )))
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18.11.2021 11:55 Відповісти
Остап Бендер ab873162
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18.11.2021 12:08 Відповісти
зескот думает ,что зекрыса выдержит напор ахметки+мочилово США,?
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Я не знаю, что думает зескот, но возврата к прошлому уже не будет.
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18.11.2021 13:04 Відповісти
Ну то твой выбор -утопиться )
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18.11.2021 13:11 Відповісти
И мой тоже.
К прошлому возврата не будет, хоть утопитесь)))
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18.11.2021 13:16 Відповісти
Тоисть Зе будет и дальше работать на кацапов? Ясно - понятно
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18.11.2021 14:28 Відповісти
Безуглая показания будет давать? ключевой свидетель, кстати
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18.11.2021 11:50 Відповісти
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18.11.2021 11:51 Відповісти
який з нього рядовий? Щоб стати рядовим військовим потрібно хоч карантин в армії пройти.
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18.11.2021 11:57 Відповісти
что эта якутка может изучать ? там кроме инстинктов ничего в голове нет
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18.11.2021 11:51 Відповісти
справжні незалежне слідство з судом на фініші з приводу "вагнергейту" (і взагалі - всіх зрад зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе) може бути лише з-за такого складу Верховної Ради, в якій переважатимуть проукраїнські патріотичні сили. Тому на часі - дострокові парламентські вибори. Тут слід погодитись з матьківщиною.
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18.11.2021 11:51 Відповісти
А до цього розслідувати не сподобилась.
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18.11.2021 11:51 Відповісти
Volodymyr Viatrovych


@viatrovych

·
1 ч



Урок історії для Зеленського. У час війни уникати ухвалення рішень проти ворога - це ухвалювати рішення на його користь.
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18.11.2021 11:56 Відповісти
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18.11.2021 11:56 Відповісти
мадам Вєнєдіктова в образі монгольської дівчинки.
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18.11.2021 11:57 Відповісти
Якщо "вивчатиме" ДБР, то слід запросити до участі і "науківців".
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18.11.2021 11:57 Відповісти
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18.11.2021 12:04 Відповісти
Хитрая лисица. Обо всем, и не о чем !
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18.11.2021 12:07 Відповісти
Ви вже по клістронами відзвітували.
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18.11.2021 12:15 Відповісти
Володимир Завгородній

Смотрите, что дальше будет. Это догадка, традиционно основанная ни на чём (сейчас моим старым читателям должно стать жутковато.)

ТСК Безумной сообщило нам, что Ермак не имел полномочий ничего отменять.

А расследование Bellingcat показывает, что это Ермак сказал руководителю ГУР МО Бурбе, что операцию надо отложить.

И вот вы думаете, что сейчас Ермак такой пакует чемоданы, Зеленский берёт билеты до Ростова на электричку.

А вместо этого сейчас виноватым окажется Бурба, что выполнил указания Ермака, который, КАК НАМ СООБЩИЛИ, полномочий не имел.

Получит двадцать лет за измену родине, раз выполняет указания *** пойми кого - и конец, ДЕЛО РАСКРЫТО, всем спасибо, с вами был весёлый квартал!

- https://www.facebook.com/100014712483633/posts/1278901415943596/

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18.11.2021 12:15 Відповісти
Как два пальца.
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18.11.2021 14:30 Відповісти
Генпрокурвор Бєнядіктова піде проти ЗЕбіла, проти Дєрьмака? Не смішіть мої капці! Вона нагорі завдяки саме їм.
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18.11.2021 12:20 Відповісти
Чому якийсь журналіст веде розслідування краще за прокурора ?
Може цій панянці даремно платять зарплату з наших податків ?
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18.11.2021 12:26 Відповісти
Вопросов стало больше чем ответов. Верят ли вообще украинцы в способность укр.спецслужб( а в отчёте упоминается вербовка спецагента ГРУ)провернуть такую операцию? Также странная деталь"Зеленский был занят и поэтому Ермак отложил на неделю спецоперацию"

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18.11.2021 12:46 Відповісти
Продажна , зелена шалава
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18.11.2021 12:46 Відповісти
будєм іскать связь бурби с парашенкам
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18.11.2021 13:22 Відповісти
Бенедиктовну надо срочно снимать и ставить другого генпрокурора, чтобы расследовал это дело.
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Карманный прокурор. Что можно ожидать...
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18.11.2021 15:21 Відповісти
правильно.
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18.11.2021 16:54 Відповісти
Є велике питання: а може було навпаки? Може інша сторона підкидала наживку (вагнерівців), щоб була легитимна підстава розпочати повномасшатбні військові дії ?
За великим рахунком, на разі, перемога України в цьому протистоянні може бути тільки в економічних та соціальних успіхах. І тоді ті, хто був проти України, захочуть бути з Україною.
І, на мою думку, наші державники, дякувати Господу Богу, не дозволили щоб розпочалася велика війна.
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18.11.2021 18:34 Відповісти
 
 