Назарбаев сам покинул пост главы Совбеза Казахстана, - пресс-секретарь Укибай

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать должность главы Совета безопасности страны действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Отмечается, что до сих пор этот вопрос оставался без объяснений. Токаев 5 января на фоне роста протестов в стране только заявил, что "с сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана". В то же время, эта должность была закреплена за Назарбаевым пожизненно.

Токаев не объяснял, почему бывший президент покинул пост. Впрочем, Назарбаев как первый президент страны по-прежнему имеет статус лидера нации – "Елбасы".

Между тем, за участие в акциях в Казахстане уже задержаны почти 6 тысяч протестующих. В частности, ситуационный центр МВД страны проинформировал о задержании 5969 человек.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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