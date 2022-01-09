Назарбаев сам покинул пост главы Совбеза Казахстана, - пресс-секретарь Укибай
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать должность главы Совета безопасности страны действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
Отмечается, что до сих пор этот вопрос оставался без объяснений. Токаев 5 января на фоне роста протестов в стране только заявил, что "с сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана". В то же время, эта должность была закреплена за Назарбаевым пожизненно.
Токаев не объяснял, почему бывший президент покинул пост. Впрочем, Назарбаев как первый президент страны по-прежнему имеет статус лидера нации – "Елбасы".
Между тем, за участие в акциях в Казахстане уже задержаны почти 6 тысяч протестующих. В частности, ситуационный центр МВД страны проинформировал о задержании 5969 человек.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Не грош, а ветхая копейка.
Важней для них рубля длина,
И все они - одна семейка.
Не ясно разве - для господ
Власть есть хорошая кормушка,
Где нелегко за срок - подход
Успеть набить большое брюшко.
Д. Каверин
АвтоГаз за 8 гривен поставил на нем жирный к р е с т ..
там еще есть бесплатные корабли пустыни , питающиеся колючками и саксаулом !
Захочет колбасы - есть докторская.
что елбасы с а м покинул пост с награбленными миллиардами долларов и
на чартере клеит ласты в Ландон.
Клан елбасы зажрался и
Граждане Казахстана показали им ..... Украинским нуворишам надо подучиться у едбасы, как ставить себе при жизни золотой памятнуик ! Еще не вечер!
всякие заявление через кого то наводит на мысли что ни чего Назарбаев не заявлял
а все это дела Токаева с путиным
Поздно, *******, ты уже по макушку вымазался в крови народа Казахстана и проклят в веках вместо со своими вонючими потомками.
пока Назар-бай САМ не скажет слово с экрана, верить никому нельзя
но и в этом случае нужно прикинуть возможность стояния дочерей елбасы за дверью с приставленными к их вискам автоматами
короче, - вы ещё дети, и ***** вас будут всю вашу жизнь