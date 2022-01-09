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Назарбаев сам покинул пост главы Совбеза Казахстана, - пресс-секретарь Укибай

Назарбаев сам покинул пост главы Совбеза Казахстана, - пресс-секретарь Укибай

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать должность главы Совета безопасности страны действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Отмечается, что до сих пор этот вопрос оставался без объяснений. Токаев 5 января на фоне роста протестов в стране только заявил, что "с сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана". В то же время, эта должность была закреплена за Назарбаевым пожизненно.

Токаев не объяснял, почему бывший президент покинул пост. Впрочем, Назарбаев как первый президент страны по-прежнему имеет статус лидера нации – "Елбасы".

Между тем, за участие в акциях в Казахстане уже задержаны почти 6 тысяч протестующих. В частности, ситуационный центр МВД страны проинформировал о задержании 5969 человек.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173)


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Топ комментарии
+10
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09.01.2022 11:52
+7
Вот что бывает когда революцию не доведешь до конца. Казахам не позавидуешь. Сейчас закрутят так гайки и начнутся репрессии и массовые захоронения в пустыне, что кто не успеет убежать..... Нам кстати тоже нужно хвататься за вилы чтобы потом не хвататься за голову... Иначе Витя с Ростова скоро на белом коне вернется.
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09.01.2022 11:43
+7
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:49
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О, ну понятно. Теперь назарбаев герой. То он уже не убегал из Казахстана а теперь еще и его не выгнали а он сам ушел. Скоро заявят что он ушел но не совсем, вы не так поняли.
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09.01.2022 11:34 Ответить
Ну да, а потом кто первый договориться с Пуйлом тот и будет местным царьком, а холопы опять останутся у разбитого корыта с голой )!(опой, все как всегда, скучно ☹️
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09.01.2022 11:44 Ответить
Чьим обещаниям цена
Не грош, а ветхая копейка.
Важней для них рубля длина,
И все они - одна семейка.
Не ясно разве - для господ
Власть есть хорошая кормушка,
Где нелегко за срок - подход
Успеть набить большое брюшко.
Д. Каверин
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09.01.2022 12:06 Ответить
Едбасы думал, что в е ч ч е н !
АвтоГаз за 8 гривен поставил на нем жирный к р е с т ..

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09.01.2022 12:18 Ответить
У Казахстані все у гривнах, чи тільки газ?
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09.01.2022 12:36 Ответить
Нет , в тенге , в пересчете на гривны -
там еще есть бесплатные корабли пустыни , питающиеся колючками и саксаулом !
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09.01.2022 14:07 Ответить
Обісрався старий маразматик, тепер будуть розказувати який він герой, пам'ятників понаставляють ще більше
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09.01.2022 11:37 Ответить
ни назарбаев (если он живой) ни токаев уже ничего не решают,поставят какого-нибуть чепушилина.
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09.01.2022 11:52 Ответить
Назарбаева убили еще в 2017 году, а все его выступления - это виртуальная цифровая копия, созданная нейросетью.
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09.01.2022 12:38 Ответить
Та і *****
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09.01.2022 11:43 Ответить
Вот что бывает когда революцию не доведешь до конца. Казахам не позавидуешь. Сейчас закрутят так гайки и начнутся репрессии и массовые захоронения в пустыне, что кто не успеет убежать..... Нам кстати тоже нужно хвататься за вилы чтобы потом не хвататься за голову... Иначе Витя с Ростова скоро на белом коне вернется.
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09.01.2022 11:43 Ответить
Якщо ти "вітью" не приведеш, то хрін він повернеться, як і шоколадний не повернеться до влади. Відпрацьований матеріал.
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09.01.2022 12:38 Ответить
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:49 Ответить
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09.01.2022 11:52 Ответить
Єлбасукін єлбасин. )))
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09.01.2022 12:00 Ответить
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:52 Ответить
Вангер овцы скоро прибудут делать погромы в Киеве, а украинский народ впустил во власть советских и ждёт что будет дальше.
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09.01.2022 12:05 Ответить
Теперь осталось заморозить елбасные активы по всему миру.
Захочет колбасы - есть докторская.
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09.01.2022 11:55 Ответить
Кажуть, що Назар Баєв таки познайомився з новачком, коли у грудні з путлєром ручкався.
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09.01.2022 11:57 Ответить
нафіг повторювати брехню цих наскрізь брехливих покидьків?
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09.01.2022 12:00 Ответить
по-ходу мы наблюдаем тот же спектакль, что и с гепой
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09.01.2022 12:00 Ответить
Прям сам?.Тут регион.офис ТикТока( СНГ) в Москве даже безобидный мой клип из Од(Аз)эрбэйджана так делает,что никто туда не попадает кроме меня. Клип"Языки близкие к од(аз)эрбэйджанскому в Дагестане"-эти народы против нас агитируют.Ведь мы хотим вернуть святые места свои в бывшем ИндоПэриджане(Дагестане).А тут"ПОЮТ" что Назарбаев не контралировался Кремлем и сам ушел???
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09.01.2022 12:04 Ответить
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09.01.2022 12:06 Ответить
https://twitter.com/i/status/1480083985028067328 https://twitter.com/i/status/1480083985028067328

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09.01.2022 12:07 Ответить
є в мене підозра, що кацапи знали хто він і навмисне це зробили для залякування
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09.01.2022 12:09 Ответить
Старому пердуну уже ничего не нужно. Лишь бы оставили в покое доживать с награбленным.
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09.01.2022 12:07 Ответить
Конечно верим ,
что елбасы с а м покинул пост с награбленными миллиардами долларов и
на чартере клеит ласты в Ландон.
Клан елбасы зажрался и
Граждане Казахстана показали им ..... Украинским нуворишам надо подучиться у едбасы, как ставить себе при жизни золотой памятнуик ! Еще не вечер!
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09.01.2022 12:13 Ответить
С конца декабря Назарбаева не было видно и слышно. Хотя в такой ситуации как минимум должно было быть его публичное заявление. И не важно подал он в отставку или нет. По Конституции он пожизненно занимает этот пост. И без смены этого положения - всё это выеденного яйца не стоит. Большой вопрос - жив ли и не лежит случаем под системой жизнеобеспечения. Не факт, что всё происходящее не прелюдия к официальному заявлению, а действия Токаева могут быть сейчас простым переделом власти, с выдавливанием команды бывшего президента с постов в правительстве. Что он собственно и делает. Отправил правительство в отставку, а из страха перед силовым блоком МО договорился с пуйлом о помощи.
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09.01.2022 12:45 Ответить
" про це заявив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай "
всякие заявление через кого то наводит на мысли что ни чего Назарбаев не заявлял
а все это дела Токаева с путиным
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09.01.2022 13:03 Ответить
Этот старый коммуняцкий заворовавшийся шакал решил изобразить из себя девственницу.
Поздно, *******, ты уже по макушку вымазался в крови народа Казахстана и проклят в веках вместо со своими вонючими потомками.
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09.01.2022 14:02 Ответить
овцы вы - верите всякой ахинее
пока Назар-бай САМ не скажет слово с экрана, верить никому нельзя
но и в этом случае нужно прикинуть возможность стояния дочерей елбасы за дверью с приставленными к их вискам автоматами
короче, - вы ещё дети, и ***** вас будут всю вашу жизнь
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09.01.2022 14:29 Ответить
По логіці...вищий законодавчий орган Казахстану мав би видалити з конституції те що Назарбаєв є пожиттєвим головою НАЦБЕЗБЕКИ Казахстану. Цього не відбулось Значить - Узурпація влади Токаєвим. Та й сам Назарбаєв , за весь час заворушень, не промовив жодного слова.
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09.01.2022 14:29 Ответить
Покинул сам ? Без ансамбля ?
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09.01.2022 17:37 Ответить
 
 