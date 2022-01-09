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Назарбаєв сам залишив посаду голови Радбезу Казахстану, - прессекретар Укібай

Назарбаєв сам залишив посаду голови Радбезу Казахстану, - прессекретар Укібай

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки країни чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.

Зазначається, що досі це питання залишалося без пояснень. Токаєв 5 січня на тлі зростання протестів у країні лише заявив, що "відсьогодні я очолюю Раду безпеки Казахстану". Водночас ця посада була закріплена за Назарбаєвим довічно.

Токаєв не пояснював, чому колишній президент залишив посаду. Втім, Назарбаєв як перший президент країни, як і раніше, має статус лідера нації - "Єлбаси".

Тим часом за участь у Казахстані вже затримано майже 6 тисяч протестувальників. Зокрема, ситуаційний центр МВС країни поінформував про затримання 5 969 осіб.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Автор: 

Казахстан (873) Назарбаєв Нурсултан (72)


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Топ коментарі
+10
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09.01.2022 11:52
+7
Вот что бывает когда революцию не доведешь до конца. Казахам не позавидуешь. Сейчас закрутят так гайки и начнутся репрессии и массовые захоронения в пустыне, что кто не успеет убежать..... Нам кстати тоже нужно хвататься за вилы чтобы потом не хвататься за голову... Иначе Витя с Ростова скоро на белом коне вернется.
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09.01.2022 11:43
+7
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:49
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О, ну понятно. Теперь назарбаев герой. То он уже не убегал из Казахстана а теперь еще и его не выгнали а он сам ушел. Скоро заявят что он ушел но не совсем, вы не так поняли.
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09.01.2022 11:34 Відповісти
Ну да, а потом кто первый договориться с Пуйлом тот и будет местным царьком, а холопы опять останутся у разбитого корыта с голой )!(опой, все как всегда, скучно ☹️
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09.01.2022 11:44 Відповісти
Чьим обещаниям цена
Не грош, а ветхая копейка.
Важней для них рубля длина,
И все они - одна семейка.
Не ясно разве - для господ
Власть есть хорошая кормушка,
Где нелегко за срок - подход
Успеть набить большое брюшко.
Д. Каверин
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09.01.2022 12:06 Відповісти
Едбасы думал, что в е ч ч е н !
АвтоГаз за 8 гривен поставил на нем жирный к р е с т ..

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09.01.2022 12:18 Відповісти
У Казахстані все у гривнах, чи тільки газ?
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09.01.2022 12:36 Відповісти
Нет , в тенге , в пересчете на гривны -
там еще есть бесплатные корабли пустыни , питающиеся колючками и саксаулом !
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09.01.2022 14:07 Відповісти
Обісрався старий маразматик, тепер будуть розказувати який він герой, пам'ятників понаставляють ще більше
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09.01.2022 11:37 Відповісти
ни назарбаев (если он живой) ни токаев уже ничего не решают,поставят какого-нибуть чепушилина.
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09.01.2022 11:52 Відповісти
Назарбаева убили еще в 2017 году, а все его выступления - это виртуальная цифровая копия, созданная нейросетью.
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09.01.2022 12:38 Відповісти
Та і *****
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09.01.2022 11:43 Відповісти
Вот что бывает когда революцию не доведешь до конца. Казахам не позавидуешь. Сейчас закрутят так гайки и начнутся репрессии и массовые захоронения в пустыне, что кто не успеет убежать..... Нам кстати тоже нужно хвататься за вилы чтобы потом не хвататься за голову... Иначе Витя с Ростова скоро на белом коне вернется.
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09.01.2022 11:43 Відповісти
Якщо ти "вітью" не приведеш, то хрін він повернеться, як і шоколадний не повернеться до влади. Відпрацьований матеріал.
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09.01.2022 12:38 Відповісти
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:49 Відповісти
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09.01.2022 11:52 Відповісти
Єлбасукін єлбасин. )))
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09.01.2022 12:00 Відповісти
Создпатель общественного проекта gulagu/ net Владимир Осечкин утверждает, что от источника в ФСБ получил доказательства, о том что погромы и марадерства были организованы российскими спецслужбами.
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09.01.2022 11:52 Відповісти
Вангер овцы скоро прибудут делать погромы в Киеве, а украинский народ впустил во власть советских и ждёт что будет дальше.
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09.01.2022 12:05 Відповісти
Теперь осталось заморозить елбасные активы по всему миру.
Захочет колбасы - есть докторская.
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09.01.2022 11:55 Відповісти
Кажуть, що Назар Баєв таки познайомився з новачком, коли у грудні з путлєром ручкався.
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09.01.2022 11:57 Відповісти
нафіг повторювати брехню цих наскрізь брехливих покидьків?
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09.01.2022 12:00 Відповісти
по-ходу мы наблюдаем тот же спектакль, что и с гепой
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09.01.2022 12:00 Відповісти
Прям сам?.Тут регион.офис ТикТока( СНГ) в Москве даже безобидный мой клип из Од(Аз)эрбэйджана так делает,что никто туда не попадает кроме меня. Клип"Языки близкие к од(аз)эрбэйджанскому в Дагестане"-эти народы против нас агитируют.Ведь мы хотим вернуть святые места свои в бывшем ИндоПэриджане(Дагестане).А тут"ПОЮТ" что Назарбаев не контралировался Кремлем и сам ушел???
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09.01.2022 12:04 Відповісти
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09.01.2022 12:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1480083985028067328 https://twitter.com/i/status/1480083985028067328

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09.01.2022 12:07 Відповісти
є в мене підозра, що кацапи знали хто він і навмисне це зробили для залякування
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09.01.2022 12:09 Відповісти
Старому пердуну уже ничего не нужно. Лишь бы оставили в покое доживать с награбленным.
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09.01.2022 12:07 Відповісти
Конечно верим ,
что елбасы с а м покинул пост с награбленными миллиардами долларов и
на чартере клеит ласты в Ландон.
Клан елбасы зажрался и
Граждане Казахстана показали им ..... Украинским нуворишам надо подучиться у едбасы, как ставить себе при жизни золотой памятнуик ! Еще не вечер!
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09.01.2022 12:13 Відповісти
С конца декабря Назарбаева не было видно и слышно. Хотя в такой ситуации как минимум должно было быть его публичное заявление. И не важно подал он в отставку или нет. По Конституции он пожизненно занимает этот пост. И без смены этого положения - всё это выеденного яйца не стоит. Большой вопрос - жив ли и не лежит случаем под системой жизнеобеспечения. Не факт, что всё происходящее не прелюдия к официальному заявлению, а действия Токаева могут быть сейчас простым переделом власти, с выдавливанием команды бывшего президента с постов в правительстве. Что он собственно и делает. Отправил правительство в отставку, а из страха перед силовым блоком МО договорился с пуйлом о помощи.
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09.01.2022 12:45 Відповісти
" про це заявив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай "
всякие заявление через кого то наводит на мысли что ни чего Назарбаев не заявлял
а все это дела Токаева с путиным
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09.01.2022 13:03 Відповісти
Этот старый коммуняцкий заворовавшийся шакал решил изобразить из себя девственницу.
Поздно, *******, ты уже по макушку вымазался в крови народа Казахстана и проклят в веках вместо со своими вонючими потомками.
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09.01.2022 14:02 Відповісти
овцы вы - верите всякой ахинее
пока Назар-бай САМ не скажет слово с экрана, верить никому нельзя
но и в этом случае нужно прикинуть возможность стояния дочерей елбасы за дверью с приставленными к их вискам автоматами
короче, - вы ещё дети, и ***** вас будут всю вашу жизнь
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09.01.2022 14:29 Відповісти
По логіці...вищий законодавчий орган Казахстану мав би видалити з конституції те що Назарбаєв є пожиттєвим головою НАЦБЕЗБЕКИ Казахстану. Цього не відбулось Значить - Узурпація влади Токаєвим. Та й сам Назарбаєв , за весь час заворушень, не промовив жодного слова.
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09.01.2022 14:29 Відповісти
Покинул сам ? Без ансамбля ?
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09.01.2022 17:37 Відповісти
 
 