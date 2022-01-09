Назарбаєв сам залишив посаду голови Радбезу Казахстану, - прессекретар Укібай

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки країни чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.

Зазначається, що досі це питання залишалося без пояснень. Токаєв 5 січня на тлі зростання протестів у країні лише заявив, що "відсьогодні я очолюю Раду безпеки Казахстану". Водночас ця посада була закріплена за Назарбаєвим довічно.

Токаєв не пояснював, чому колишній президент залишив посаду. Втім, Назарбаєв як перший президент країни, як і раніше, має статус лідера нації - "Єлбаси".

Тим часом за участь у Казахстані вже затримано майже 6 тисяч протестувальників. Зокрема, ситуаційний центр МВС країни поінформував про затримання 5 969 осіб.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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