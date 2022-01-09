Назарбаєв сам залишив посаду голови Радбезу Казахстану, - прессекретар Укібай
Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки країни чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай.
Зазначається, що досі це питання залишалося без пояснень. Токаєв 5 січня на тлі зростання протестів у країні лише заявив, що "відсьогодні я очолюю Раду безпеки Казахстану". Водночас ця посада була закріплена за Назарбаєвим довічно.
Токаєв не пояснював, чому колишній президент залишив посаду. Втім, Назарбаєв як перший президент країни, як і раніше, має статус лідера нації - "Єлбаси".
Тим часом за участь у Казахстані вже затримано майже 6 тисяч протестувальників. Зокрема, ситуаційний центр МВС країни поінформував про затримання 5 969 осіб.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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Не грош, а ветхая копейка.
Важней для них рубля длина,
И все они - одна семейка.
Не ясно разве - для господ
Власть есть хорошая кормушка,
Где нелегко за срок - подход
Успеть набить большое брюшко.
Д. Каверин
АвтоГаз за 8 гривен поставил на нем жирный к р е с т ..
там еще есть бесплатные корабли пустыни , питающиеся колючками и саксаулом !
Захочет колбасы - есть докторская.
что елбасы с а м покинул пост с награбленными миллиардами долларов и
на чартере клеит ласты в Ландон.
Клан елбасы зажрался и
Граждане Казахстана показали им ..... Украинским нуворишам надо подучиться у едбасы, как ставить себе при жизни золотой памятнуик ! Еще не вечер!
всякие заявление через кого то наводит на мысли что ни чего Назарбаев не заявлял
а все это дела Токаева с путиным
Поздно, *******, ты уже по макушку вымазался в крови народа Казахстана и проклят в веках вместо со своими вонючими потомками.
пока Назар-бай САМ не скажет слово с экрана, верить никому нельзя
но и в этом случае нужно прикинуть возможность стояния дочерей елбасы за дверью с приставленными к их вискам автоматами
короче, - вы ещё дети, и ***** вас будут всю вашу жизнь