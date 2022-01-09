ОДКБ направила в Казахстан оперативную группу

Штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности – Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) переведен на круглосуточный режим работы в связи с ситуацией в Казахстане, в страну направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника штаба организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы... В Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - говорится в сообщении.

Группа займется координацией взаимодействия с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ, формированием и развертыванием КМС ОДКБ, контролем за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействием по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье состоялось рабочее совещание с участием представителей Генштабов Вооруженных сил государств – членов ОДКБ.

Читайте также: "Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Смотрите также: Убитых людей находят в автомбилях на улицах Алматы, - Nexta. ВИДЕО 18+

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

Читайте также: Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник Абдуманапов

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Смотрите также: Высадка российских и белорусских военных в Казахстане. ВИДЕО