ОДКБ направила в Казахстан оперативную группу
Штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности – Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) переведен на круглосуточный режим работы в связи с ситуацией в Казахстане, в страну направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника штаба организации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.
"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы... В Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - говорится в сообщении.
Группа займется координацией взаимодействия с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ, формированием и развертыванием КМС ОДКБ, контролем за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействием по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения.
Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье состоялось рабочее совещание с участием представителей Генштабов Вооруженных сил государств – членов ОДКБ.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Kstati chtob v Indijskom okeane vymyt sapogi, luchshe vsego cherez Kazahstan topat.
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Vy absolyutno pravy. Evropa zdes poboku (ne prichyom). Hujlo zavtra ultimatum vystavlyaet Amerike, na schyot NATO, on tak kak vy dumaet, chto Evropa poboku. Ej potom dovedut reshenie. Evropa tut ne pri chyom.
На кордонах НАТО гопота закінчиться швидко.
Ну, або псислікарня чекає на ***** енд компані...
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год
Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Тобто стати крутішими за США, НАТО та ЄС?
Ви думаєте, що для України це піде на користь - отримати ще одного ворога саме зараз?
приехали в чайхану челеного чайку хлебнуть
Казахи - не сдавайтесь !
Мочите козломордых рашистов, кремлёвских кровожадных сволочей и их жополизов!
Вы - хозяева своей страны а не они, это Ваша земля, а не их !
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ РАШИЗМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !