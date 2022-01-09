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Казахстан (778) ОДКБ (131)

ОДКБ направила в Казахстан оперативную группу

ОДКБ направила в Казахстан оперативную группу

Штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности – Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) переведен на круглосуточный режим работы в связи с ситуацией в Казахстане, в страну направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника штаба организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы... В Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - говорится в сообщении.

Группа займется координацией взаимодействия с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ, формированием и развертыванием КМС ОДКБ, контролем за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействием по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье состоялось рабочее совещание с участием представителей Генштабов Вооруженных сил государств – членов ОДКБ.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Топ комментарии
+13


Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год



Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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09.01.2022 17:02
+13
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09.01.2022 17:16
+10
_НАТЕ путлер нос утёр. Вот так же будет и когда путлер вторгнется в Литву и Польшу, и стремительно пробьет Сувалкский коридор к т. н. Калининграду, отрезав тем самым с суши страны Балтии - сонная НАТА только будет нащупывать ногами тапки, сидя на кровати.
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09.01.2022 16:50
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Все грунтовно, масштабно,,прямо на віки устроюються?
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09.01.2022 16:45 Ответить
Ваня, ты где? - Где, где? В Караганде
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09.01.2022 21:51 Ответить
трофейная команда.
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09.01.2022 16:45 Ответить
_НАТЕ путлер нос утёр. Вот так же будет и когда путлер вторгнется в Литву и Польшу, и стремительно пробьет Сувалкский коридор к т. н. Калининграду, отрезав тем самым с суши страны Балтии - сонная НАТА только будет нащупывать ногами тапки, сидя на кровати.
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09.01.2022 16:50 Ответить
Істіну глаголєш. НАТО це США
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09.01.2022 17:01 Ответить
Мухоморів об'ївся ?
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09.01.2022 17:03 Ответить
Я уже не раз говорил, что Ченожопая Абизяна мира-абама, которого лаптеногие ЧМЫрили по всем статьям, такой мощный блок как НАТО, превратило в сопливую и скулящую НАТу
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09.01.2022 17:03 Ответить
За это путлер и организовал уроду премию "мира"...
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09.01.2022 17:07 Ответить
Каким образом утерли нос НАТО? Казахстан в НАТО состоял?
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09.01.2022 17:49 Ответить
кремлеботы фантазируют)
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09.01.2022 17:57 Ответить
Kazaxstan nekomu neinteresn oni vet ne nATO i ne ES.A vot POlsa i Litva eto ES i nATO odna semja tak skazat ix biznis predprijatyje tut takze, vsio uze obceje.Ix NATO bazi i tak u nas kak raz u suvalskogo koridora
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09.01.2022 17:56 Ответить
40% procentov mirovoj dobychi urana. Gaz, neft, redkozyomy, "Shelkovyj put" iz Kitaya. Vsya Polsha, vkupe s Pribaltikoj chetverti ne stoyat.
Kstati chtob v Indijskom okeane vymyt sapogi, luchshe vsego cherez Kazahstan topat.
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09.01.2022 22:01 Ответить
Polsa odin iz glavnix torgovix partnerov Germani,obciji zavodi s nemcami i drugimi,poxoze i Baltijskix stranax torgovlia postavleno s ES.Eto uze cast ES mozno skazat i otdelit etogo uze trudno,zakoni obcyje,liudi takze dumajet,a vot kazaxi nexociu obezat ix ************* strana vo vsex sferax.Oni vet Azija vot pust azija i razberajetsia priciom tut EVropa?
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09.01.2022 22:13 Ответить
Oni vet Azija vot pust azija i razberajetsia priciom tut EVropa?
+++++++++++++++++++
Vy absolyutno pravy. Evropa zdes poboku (ne prichyom). Hujlo zavtra ultimatum vystavlyaet Amerike, na schyot NATO, on tak kak vy dumaet, chto Evropa poboku. Ej potom dovedut reshenie. Evropa tut ne pri chyom.
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09.01.2022 22:26 Ответить
Jest vet Kitaj,Japonija i drugyje strani Aziji oni dolzni ****** skazat svojio slovo,no kak to neslysal ot nix daze ozabocenosti tut vet Azija.POcemu oni molcat?Posmotrim sto amerika skazet,nebudu gadat no oni NATO strana glavni v nej.Te samyje Evropejci vojevali vmeste s nimi vo vsex vojenix konfliktax
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09.01.2022 22:46 Ответить
омг, какие влажные кремлеботские мечты про страны НАТО, находящиеся за тысячи км от Казахстана 🤣🤣
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09.01.2022 17:57 Ответить
Та що ти кажеш, мордорський засранець -- мультики знімайте далі і тіште свій зброд...

На кордонах НАТО гопота закінчиться швидко.

Ну, або псислікарня чекає на ***** енд компані...
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09.01.2022 18:10 Ответить
ШО?! Апять?! Прям сходу , з пилу, з жару починають військові бази влаштовувать, пока казахи не оклигали?
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09.01.2022 16:51 Ответить
А,чому не: 'терористична одкб'
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09.01.2022 16:56 Ответить


Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год



Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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09.01.2022 17:02 Ответить
Заявити що влада Казахстану не легетимна? І Казахстан став васалом Московії?

Тобто стати крутішими за США, НАТО та ЄС?

Ви думаєте, що для України це піде на користь - отримати ще одного ворога саме зараз?

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09.01.2022 17:13 Ответить
Страусові природна саме страусова позиція.
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09.01.2022 17:13 Ответить
Кошу. Зелених ботів.
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09.01.2022 17:23 Ответить
Не сейчас,отходняк...
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09.01.2022 18:14 Ответить
а до этого была не оперативная,
приехали в чайхану челеного чайку хлебнуть
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09.01.2022 17:16 Ответить
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09.01.2022 17:16 Ответить
А КАКОГО ЧИСЛА РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЗАХСТАНА К РОССИИ???
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09.01.2022 17:20 Ответить
Афган 2 набирает обороты...Ботинки жмут миротварям.
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09.01.2022 17:43 Ответить
Теперь любые волнения в любой стране, диктаторы совместно будут расстреливать людей
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09.01.2022 17:48 Ответить
пригадалась Чехословаччина та "країни варшавського договору".
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09.01.2022 17:51 Ответить
Zalko konecno Kazaxstana,teper oni budet zit ecio xuze cem zyli do etogo.Oni nekogda i nesli ne v ES ne v NATO ,no i to ix nespaslo ot goladrancev iz rosiji
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09.01.2022 18:06 Ответить
**********
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09.01.2022 18:26 Ответить
руSSкий мир это война, смерть, голод, холод, заключение или смерть, а выжившим - рабство !
Казахи - не сдавайтесь !
Мочите козломордых рашистов, кремлёвских кровожадных сволочей и их жополизов!
Вы - хозяева своей страны а не они, это Ваша земля, а не их !
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ РАШИЗМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !
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09.01.2022 18:56 Ответить
Это начало конца. Такова судьба всех империй. Тришкин кафтан не починить. ОДКБ начнет потихоньку рассыпаться, каждый будет стремиться урвать до чего рука достанет. Места для МКАД не руинах я не наблюдаю, уж очень всё запущено, все затаились и ожидают отмашку.
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09.01.2022 19:12 Ответить
 
 