ОДКБ направила в Казахстан оперативну групу
Штаб ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку - Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) переведений на цілодобовий режим роботи у зв'язку з ситуацією в Казахстані, в країну направлена оперативна група на чолі з заступником Начальника штабу організації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОДКБ.
"Об'єднаний штаб ОДКБ з початку загострення ситуації в Республіці Казахстан переведений на посилений режим роботи... У Республіку Казахстан направлена оперативна група на чолі із заступником начальника Об'єднаного штабу ОДКБ", - йдеться в повідомленні.
Група займеться координацією взаємодії з оборонними відомствами держав-членів ОДКБ, формуванням та розгортанням КМС ОДКБ, контролем за реалізацією рішень органів ОДКБ, а також взаємодією з оперативних, адміністративних та питань матеріально-технічного забезпечення.
Як повідомили в пресслужбі, в неділю відбулася робоча нарада за участю представників Генштабів Збройних Сил держав - членів ОДКБ.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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Kstati chtob v Indijskom okeane vymyt sapogi, luchshe vsego cherez Kazahstan topat.
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Vy absolyutno pravy. Evropa zdes poboku (ne prichyom). Hujlo zavtra ultimatum vystavlyaet Amerike, na schyot NATO, on tak kak vy dumaet, chto Evropa poboku. Ej potom dovedut reshenie. Evropa tut ne pri chyom.
На кордонах НАТО гопота закінчиться швидко.
Ну, або псислікарня чекає на ***** енд компані...
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год
Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Тобто стати крутішими за США, НАТО та ЄС?
Ви думаєте, що для України це піде на користь - отримати ще одного ворога саме зараз?
приехали в чайхану челеного чайку хлебнуть
Казахи - не сдавайтесь !
Мочите козломордых рашистов, кремлёвских кровожадных сволочей и их жополизов!
Вы - хозяева своей страны а не они, это Ваша земля, а не их !
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ РАШИЗМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !