ОДКБ направила в Казахстан оперативну групу

Штаб ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку - Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) переведений на цілодобовий режим роботи у зв'язку з ситуацією в Казахстані, в країну направлена оперативна група на чолі з заступником Начальника штабу організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОДКБ.

"Об'єднаний штаб ОДКБ з початку загострення ситуації в Республіці Казахстан переведений на посилений режим роботи... У Республіку Казахстан направлена оперативна група на чолі із заступником начальника Об'єднаного штабу ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

Група займеться координацією взаємодії з оборонними відомствами держав-членів ОДКБ, формуванням та розгортанням КМС ОДКБ, контролем за реалізацією рішень органів ОДКБ, а також взаємодією з оперативних, адміністративних та питань матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомили в пресслужбі, в неділю відбулася робоча нарада за участю представників Генштабів Збройних Сил держав - членів ОДКБ.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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