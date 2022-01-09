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Казахстан (854) ОДКБ (102)

ОДКБ направила в Казахстан оперативну групу

ОДКБ направила в Казахстан оперативну групу

Штаб ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку - Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) переведений на цілодобовий режим роботи у зв'язку з ситуацією в Казахстані, в країну направлена оперативна група на чолі з заступником Начальника штабу організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ОДКБ.

"Об'єднаний штаб ОДКБ з початку загострення ситуації в Республіці Казахстан переведений на посилений режим роботи... У Республіку Казахстан направлена оперативна група на чолі із заступником начальника Об'єднаного штабу ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

Група займеться координацією взаємодії з оборонними відомствами держав-членів ОДКБ, формуванням та розгортанням КМС ОДКБ, контролем за реалізацією рішень органів ОДКБ, а також взаємодією з оперативних, адміністративних та питань матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомили в пресслужбі, в неділю відбулася робоча нарада за участю представників Генштабів Збройних Сил держав - членів ОДКБ.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Автор: 
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Топ коментарі
+13


Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год



Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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09.01.2022 17:02
+13
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09.01.2022 17:16
+10
_НАТЕ путлер нос утёр. Вот так же будет и когда путлер вторгнется в Литву и Польшу, и стремительно пробьет Сувалкский коридор к т. н. Калининграду, отрезав тем самым с суши страны Балтии - сонная НАТА только будет нащупывать ногами тапки, сидя на кровати.
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09.01.2022 16:50
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Все грунтовно, масштабно,,прямо на віки устроюються?
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09.01.2022 16:45 Відповісти
Ваня, ты где? - Где, где? В Караганде
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09.01.2022 21:51 Відповісти
трофейная команда.
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09.01.2022 16:45 Відповісти
_НАТЕ путлер нос утёр. Вот так же будет и когда путлер вторгнется в Литву и Польшу, и стремительно пробьет Сувалкский коридор к т. н. Калининграду, отрезав тем самым с суши страны Балтии - сонная НАТА только будет нащупывать ногами тапки, сидя на кровати.
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09.01.2022 16:50 Відповісти
Істіну глаголєш. НАТО це США
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09.01.2022 17:01 Відповісти
Мухоморів об'ївся ?
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09.01.2022 17:03 Відповісти
Я уже не раз говорил, что Ченожопая Абизяна мира-абама, которого лаптеногие ЧМЫрили по всем статьям, такой мощный блок как НАТО, превратило в сопливую и скулящую НАТу
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09.01.2022 17:03 Відповісти
За это путлер и организовал уроду премию "мира"...
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09.01.2022 17:07 Відповісти
Каким образом утерли нос НАТО? Казахстан в НАТО состоял?
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09.01.2022 17:49 Відповісти
кремлеботы фантазируют)
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09.01.2022 17:57 Відповісти
Kazaxstan nekomu neinteresn oni vet ne nATO i ne ES.A vot POlsa i Litva eto ES i nATO odna semja tak skazat ix biznis predprijatyje tut takze, vsio uze obceje.Ix NATO bazi i tak u nas kak raz u suvalskogo koridora
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09.01.2022 17:56 Відповісти
40% procentov mirovoj dobychi urana. Gaz, neft, redkozyomy, "Shelkovyj put" iz Kitaya. Vsya Polsha, vkupe s Pribaltikoj chetverti ne stoyat.
Kstati chtob v Indijskom okeane vymyt sapogi, luchshe vsego cherez Kazahstan topat.
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09.01.2022 22:01 Відповісти
Polsa odin iz glavnix torgovix partnerov Germani,obciji zavodi s nemcami i drugimi,poxoze i Baltijskix stranax torgovlia postavleno s ES.Eto uze cast ES mozno skazat i otdelit etogo uze trudno,zakoni obcyje,liudi takze dumajet,a vot kazaxi nexociu obezat ix ************* strana vo vsex sferax.Oni vet Azija vot pust azija i razberajetsia priciom tut EVropa?
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09.01.2022 22:13 Відповісти
Oni vet Azija vot pust azija i razberajetsia priciom tut EVropa?
+++++++++++++++++++
Vy absolyutno pravy. Evropa zdes poboku (ne prichyom). Hujlo zavtra ultimatum vystavlyaet Amerike, na schyot NATO, on tak kak vy dumaet, chto Evropa poboku. Ej potom dovedut reshenie. Evropa tut ne pri chyom.
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09.01.2022 22:26 Відповісти
Jest vet Kitaj,Japonija i drugyje strani Aziji oni dolzni ****** skazat svojio slovo,no kak to neslysal ot nix daze ozabocenosti tut vet Azija.POcemu oni molcat?Posmotrim sto amerika skazet,nebudu gadat no oni NATO strana glavni v nej.Te samyje Evropejci vojevali vmeste s nimi vo vsex vojenix konfliktax
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09.01.2022 22:46 Відповісти
омг, какие влажные кремлеботские мечты про страны НАТО, находящиеся за тысячи км от Казахстана 🤣🤣
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09.01.2022 17:57 Відповісти
Та що ти кажеш, мордорський засранець -- мультики знімайте далі і тіште свій зброд...

На кордонах НАТО гопота закінчиться швидко.

Ну, або псислікарня чекає на ***** енд компані...
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09.01.2022 18:10 Відповісти
ШО?! Апять?! Прям сходу , з пилу, з жару починають військові бази влаштовувать, пока казахи не оклигали?
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09.01.2022 16:51 Відповісти
А,чому не: 'терористична одкб'
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09.01.2022 16:56 Відповісти


Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 4 год



Минув понад тиждень з дня трагічних подій у Казахстані, а МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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09.01.2022 17:02 Відповісти
Заявити що влада Казахстану не легетимна? І Казахстан став васалом Московії?

Тобто стати крутішими за США, НАТО та ЄС?

Ви думаєте, що для України це піде на користь - отримати ще одного ворога саме зараз?

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09.01.2022 17:13 Відповісти
Страусові природна саме страусова позиція.
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09.01.2022 17:13 Відповісти
Кошу. Зелених ботів.
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09.01.2022 17:23 Відповісти
Не сейчас,отходняк...
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09.01.2022 18:14 Відповісти
а до этого была не оперативная,
приехали в чайхану челеного чайку хлебнуть
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09.01.2022 17:16 Відповісти
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09.01.2022 17:16 Відповісти
А КАКОГО ЧИСЛА РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЗАХСТАНА К РОССИИ???
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09.01.2022 17:20 Відповісти
Афган 2 набирает обороты...Ботинки жмут миротварям.
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09.01.2022 17:43 Відповісти
Теперь любые волнения в любой стране, диктаторы совместно будут расстреливать людей
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09.01.2022 17:48 Відповісти
пригадалась Чехословаччина та "країни варшавського договору".
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09.01.2022 17:51 Відповісти
Zalko konecno Kazaxstana,teper oni budet zit ecio xuze cem zyli do etogo.Oni nekogda i nesli ne v ES ne v NATO ,no i to ix nespaslo ot goladrancev iz rosiji
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09.01.2022 18:06 Відповісти
**********
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09.01.2022 18:26 Відповісти
руSSкий мир это война, смерть, голод, холод, заключение или смерть, а выжившим - рабство !
Казахи - не сдавайтесь !
Мочите козломордых рашистов, кремлёвских кровожадных сволочей и их жополизов!
Вы - хозяева своей страны а не они, это Ваша земля, а не их !
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ РАШИЗМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !
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09.01.2022 18:56 Відповісти
Это начало конца. Такова судьба всех империй. Тришкин кафтан не починить. ОДКБ начнет потихоньку рассыпаться, каждый будет стремиться урвать до чего рука достанет. Места для МКАД не руинах я не наблюдаю, уж очень всё запущено, все затаились и ожидают отмашку.
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09.01.2022 19:12 Відповісти
 
 