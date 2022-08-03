РУС
Украина призывает ООН и Красный Крест расследовать варварскую казнь в Оленовке, - Кулеба

оленівка

Украина внимательно следит за действиями ООН и Международного комитета Красного Креста вокруг трагических событий в Оленовке и продолжает активно побуждать их расследовать казнь военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Укринформу.

"Даже если у них (ООН и Международного комитета Красного Креста. – Ред.) несколько притупилось чувство ответственности за этих наших граждан, то как раз события в Оленовке очень сильно его обострили. Мы максимально помогли это сделать. Все те заявления, которые прозвучали со стороны Украины в этот трагический день, не были эмоциональными - это был призыв к международным партнерам выполнять их базовый функционал. Мы требуем независимого расследования варварской казни наших военнопленных, и мы накажем каждого негодяя, совершившего это подлое преступление", - пояснил министр.

По словам Кулебы, оба института начали принимать меры, но без допуска со стороны РФ выполнить свой мандат им будет чрезвычайно сложно, поскольку "они не могут явиться на место Оленовской казни насильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают", - сестра пленника "Азовца" Кротевич

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации жалуются и родственники бойцов полка "Азов".

+18
А зільонський закликає боротися з Порошенком....Ви б якось погоджували свої дії !!!
03.08.2022 10:46 Ответить
+10
Для того аби більше ніколи не трапилося трагедії Оленівки і Маріуполя, треба для початку посадити в Україні тих хто дав наказ розмінувати чонгар і замість підготовки до війни готуватися до шашликів.
03.08.2022 11:09 Ответить
+9
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД - їм е за що мститися кацапам ‼️‼️‼️

разплата буле миттєвою і без зажратих ООН, КК І ОБСЕ
03.08.2022 11:31 Ответить
А зільонський закликає боротися з Порошенком....Ви б якось погоджували свої дії !!!
03.08.2022 10:46 Ответить
А що значить "закликає"? Вимагає. паршива срана оон і червоний хрест можуть давати лише обіцянки, генерувати занепокоєння і нічого не гарантують
03.08.2022 12:50 Ответить
Единственное , что может быть глупее этого призыва , так это призвать мацкву расследовать .
03.08.2022 10:48 Ответить
вы предлагаете молча проглотить? а вы кто?
03.08.2022 10:56 Ответить
Такого я не предлагал . Я просто хочу сказать , что две эти организации не выполняют своих функций .
03.08.2022 13:08 Ответить
Тупіше за все - мова окупанта в Україні.
03.08.2022 13:32 Ответить
Мови треба знати . І чим більше-тим краще . Ferstehen ?
03.08.2022 14:28 Ответить
глас вопиющего в пустыне
03.08.2022 10:57 Ответить
Для того аби більше ніколи не трапилося трагедії Оленівки і Маріуполя, треба для початку посадити в Україні тих хто дав наказ розмінувати чонгар і замість підготовки до війни готуватися до шашликів.
03.08.2022 11:09 Ответить
Якби армія була не готова-в усіх містах України ще у березні висіли би трикольорові ганчірки. Стосовно розмінування та іншого-подавай до суду. Після закінчення війни і перемоги України.
03.08.2022 11:54 Ответить
Дивно, що один пише,що ніякої реакції від них,другий, що трохи рухаються. Не працюють разом державні установи. ООН на сьогодні з Хрестом чекають на кукурудзу і їм не цікаво,що за перепічку для Африки, Україна платить життями
03.08.2022 11:13 Ответить
Да наклал в штани тот гуттереш - його тепер теж треба притягнути до міжнародного суда.

ДЕ ДЕМОКРАТІЯ? Чому ніхто не требує гуттереша у відставку? А папа Римскій( захисник кацапів) вже зібрався - і скажу чому : йому за його тупі вирази про Україну вже надовбали по бащці його колегі , тому він буде тикати з ціеі посади
03.08.2022 11:26 Ответить
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД - їм е за що мститися кацапам ‼️‼️‼️

разплата буле миттєвою і без зажратих ООН, КК І ОБСЕ
03.08.2022 11:31 Ответить
Підтримую. Це самий правильний підхід. Лише атомна зброя та сила можуть давати якісь гарантії.

Україні негайно треба свій моссад який буде ліквідовувати агентів рф та давати гарантії домовленостям знищуючи ворога який їх порушив.
03.08.2022 13:36 Ответить
Скільки ж дармоїдів розвелось у ********* світі? «ООН»,ОБСЄ», «МАГАТЕ», Червоний Хрест»… Ні одна з цих організацій нічому не запобігла і ні чим не допомогла, принаймні того, що стосується нашої країни.
03.08.2022 13:08 Ответить
толку нуль з тих інституцій. Досвід України показує, що їх всіх треба розпустити!
03.08.2022 13:24 Ответить
Зе віддав азовців на страту кацапам - це вже факт.
03.08.2022 17:19 Ответить
І чого ми від цих (багато нецензурних слів) хочемо?
Вони ж ясно сказали що вони З А Н Е П О К О Є Н І.
03.08.2022 17:35 Ответить
Про що розмова?!!
Той Червоний Хрест вже"відмазався". Повідомив, що "не давав гарантій", а є тільки "посередником". І про це "вони заявляли з самого початку переговорів".
Тож як ООН так и ЧХ, по суті, тільки "промежність". Без повноважень, спроможностей, совісті, авторитету. До кучи з ОБСЄ.
*********** філіал "на підсосі" у "Газпрома".
03.08.2022 23:50 Ответить
Закликати ООН та ЧХ - це все рівно, що кричати в пустоту в глухому лісі.
04.08.2022 07:31 Ответить
Ні. треба всіх закликати, треба горлати, треба бити у всі дзвони. там ще залишається багато наших, 2000 тільки азовців, 7 чи 8 тисяч зниклих безвісти (більшість з яких у полоні), треба рятувати їх, поки вони живі!
04.08.2022 11:47 Ответить
16 мая было https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/16/7346609/ опубликовано видео , на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит,

что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет УТВЕРЖДЕННОЕ решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идет речь, в заявлении не было сказано.

https://www.currenttime.tv/a/evakuatsiya-ukrainskih-*******-s-azovstali/31854118.html

Кто утвердил и кто подписал можно узнать?
04.08.2022 10:44 Ответить
Эксперт назвал, по его мнению, наиболее приемлемый вариант освобождения украинских военных.

Защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе не должны были идти в https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 плен к оккупантам.

Такое мнение https://www.youtube.com/watch?v=cRJsrcpAlks высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я бы договаривался с условием не оставлять их в плену. Вот главное условие обмена.

Если они складывают оружие, прекращают сопротивление, выходят с завода "Азовсталь", следовательно, они должны быть сразу транзитированы либо на подконтрольную Украине территорию, либо по процедуре интернации находиться на территории третьей страны, как было предложено неоднократно, только при таких условиях нужно было договариватьсяНадо было настоять на процедуре интернации. Это был наиболее приемлемый вариант передачи", - отметил Жданов.
https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
04.08.2022 10:47 Ответить
В Оленівці людей спалили живцем, невідомо скільки, скільки з опіками полонених і де вони знаходяться. Людей спеціально загнали в барак і спалили. Мені здається, що про цей злочин треба кричати на весь світ, як по всьому світу були акції за порятунок військових з Азовсталі. А у нас якась гнітюча тиша, я вже мовчу про те, ЩО показували на каналі 1+1 в день загибелі людей. З"явилася новина, що ніби-то решту полонених з Оленівки кудись перевозять, кого і куди??? Зеленський спочатку сказав, що полоненими займається ООН і Червоний Хрест, а ви сидіть тихо і не заважайте, а ці організації вже відхрестилися від наших людей, ніяких гарантій вони не давали.
04.08.2022 11:41 Ответить
теж вважаю, що треба кричати і горлати. і кулеба, і ВР, і омбудсмен повинні не перестаючи говорити про це на всіх усіюдах, повинні ломитися в Оленівку, повинні на весь світ показувати, що їх не пускають, ця тема повинна не сходити з екранів і шпальт.
04.08.2022 11:49 Ответить
 
 