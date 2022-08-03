Украина призывает ООН и Красный Крест расследовать варварскую казнь в Оленовке, - Кулеба

Украина внимательно следит за действиями ООН и Международного комитета Красного Креста вокруг трагических событий в Оленовке и продолжает активно побуждать их расследовать казнь военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Укринформу.

"Даже если у них (ООН и Международного комитета Красного Креста. – Ред.) несколько притупилось чувство ответственности за этих наших граждан, то как раз события в Оленовке очень сильно его обострили. Мы максимально помогли это сделать. Все те заявления, которые прозвучали со стороны Украины в этот трагический день, не были эмоциональными - это был призыв к международным партнерам выполнять их базовый функционал. Мы требуем независимого расследования варварской казни наших военнопленных, и мы накажем каждого негодяя, совершившего это подлое преступление", - пояснил министр.

По словам Кулебы, оба института начали принимать меры, но без допуска со стороны РФ выполнить свой мандат им будет чрезвычайно сложно, поскольку "они не могут явиться на место Оленовской казни насильно".

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации жалуются и родственники бойцов полка "Азов".