4 490 26

Україна закликає ООН і Червоний Хрест розслідувати варварську страту в Оленівці, - Кулеба

оленівка

Україна уважно стежить за діями ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста навколо трагічних подій в Оленівці і продовжує активно спонукати їх розслідувати страту військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Навіть якщо у них (ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. - Ред.) дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громадян, то якраз події в Оленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України у цей трагічний день, не були емоційними – це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал. Ми вимагаємо незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених, і ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, обидві інституції почали вживати заходів, але без допуску з боку РФ виконати свій мандат їм буде надзвичайно складно, оскільки "вони не можуть з’явитися на місце Оленівської страти силоміць".

Читайте: "До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять", - сестра полоненого "Азовця" Кротевич

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Також читайте: ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в окупованій Оленівці, - омбудсмен Лубінець

+18
А зільонський закликає боротися з Порошенком....Ви б якось погоджували свої дії !!!
03.08.2022 10:46 Відповісти
+10
Для того аби більше ніколи не трапилося трагедії Оленівки і Маріуполя, треба для початку посадити в Україні тих хто дав наказ розмінувати чонгар і замість підготовки до війни готуватися до шашликів.
03.08.2022 11:09 Відповісти
+9
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД - їм е за що мститися кацапам ‼️‼️‼️

разплата буле миттєвою і без зажратих ООН, КК І ОБСЕ
03.08.2022 11:31 Відповісти
А зільонський закликає боротися з Порошенком....Ви б якось погоджували свої дії !!!
03.08.2022 10:46 Відповісти
А що значить "закликає"? Вимагає. паршива срана оон і червоний хрест можуть давати лише обіцянки, генерувати занепокоєння і нічого не гарантують
03.08.2022 12:50 Відповісти
Единственное , что может быть глупее этого призыва , так это призвать мацкву расследовать .
03.08.2022 10:48 Відповісти
вы предлагаете молча проглотить? а вы кто?
03.08.2022 10:56 Відповісти
Такого я не предлагал . Я просто хочу сказать , что две эти организации не выполняют своих функций .
03.08.2022 13:08 Відповісти
Тупіше за все - мова окупанта в Україні.
03.08.2022 13:32 Відповісти
Мови треба знати . І чим більше-тим краще . Ferstehen ?
03.08.2022 14:28 Відповісти
глас вопиющего в пустыне
03.08.2022 10:57 Відповісти
Для того аби більше ніколи не трапилося трагедії Оленівки і Маріуполя, треба для початку посадити в Україні тих хто дав наказ розмінувати чонгар і замість підготовки до війни готуватися до шашликів.
03.08.2022 11:09 Відповісти
Якби армія була не готова-в усіх містах України ще у березні висіли би трикольорові ганчірки. Стосовно розмінування та іншого-подавай до суду. Після закінчення війни і перемоги України.
03.08.2022 11:54 Відповісти
Дивно, що один пише,що ніякої реакції від них,другий, що трохи рухаються. Не працюють разом державні установи. ООН на сьогодні з Хрестом чекають на кукурудзу і їм не цікаво,що за перепічку для Африки, Україна платить життями
03.08.2022 11:13 Відповісти
Да наклал в штани тот гуттереш - його тепер теж треба притягнути до міжнародного суда.

ДЕ ДЕМОКРАТІЯ? Чому ніхто не требує гуттереша у відставку? А папа Римскій( захисник кацапів) вже зібрався - і скажу чому : йому за його тупі вирази про Україну вже надовбали по бащці його колегі , тому він буде тикати з ціеі посади
03.08.2022 11:26 Відповісти
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД - їм е за що мститися кацапам ‼️‼️‼️

разплата буле миттєвою і без зажратих ООН, КК І ОБСЕ
03.08.2022 11:31 Відповісти
Підтримую. Це самий правильний підхід. Лише атомна зброя та сила можуть давати якісь гарантії.

Україні негайно треба свій моссад який буде ліквідовувати агентів рф та давати гарантії домовленостям знищуючи ворога який їх порушив.
03.08.2022 13:36 Відповісти
Скільки ж дармоїдів розвелось у ********* світі? «ООН»,ОБСЄ», «МАГАТЕ», Червоний Хрест»… Ні одна з цих організацій нічому не запобігла і ні чим не допомогла, принаймні того, що стосується нашої країни.
03.08.2022 13:08 Відповісти
толку нуль з тих інституцій. Досвід України показує, що їх всіх треба розпустити!
03.08.2022 13:24 Відповісти
Зе віддав азовців на страту кацапам - це вже факт.
03.08.2022 17:19 Відповісти
І чого ми від цих (багато нецензурних слів) хочемо?
Вони ж ясно сказали що вони З А Н Е П О К О Є Н І.
03.08.2022 17:35 Відповісти
Про що розмова?!!
Той Червоний Хрест вже"відмазався". Повідомив, що "не давав гарантій", а є тільки "посередником". І про це "вони заявляли з самого початку переговорів".
Тож як ООН так и ЧХ, по суті, тільки "промежність". Без повноважень, спроможностей, совісті, авторитету. До кучи з ОБСЄ.
*********** філіал "на підсосі" у "Газпрома".
03.08.2022 23:50 Відповісти
Закликати ООН та ЧХ - це все рівно, що кричати в пустоту в глухому лісі.
04.08.2022 07:31 Відповісти
Ні. треба всіх закликати, треба горлати, треба бити у всі дзвони. там ще залишається багато наших, 2000 тільки азовців, 7 чи 8 тисяч зниклих безвісти (більшість з яких у полоні), треба рятувати їх, поки вони живі!
04.08.2022 11:47 Відповісти
16 мая было https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/16/7346609/ опубликовано видео , на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит,

что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет УТВЕРЖДЕННОЕ решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идет речь, в заявлении не было сказано.

https://www.currenttime.tv/a/evakuatsiya-ukrainskih-*******-s-azovstali/31854118.html

Кто утвердил и кто подписал можно узнать?
04.08.2022 10:44 Відповісти
Эксперт назвал, по его мнению, наиболее приемлемый вариант освобождения украинских военных.

Защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе не должны были идти в https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 плен к оккупантам.

Такое мнение https://www.youtube.com/watch?v=cRJsrcpAlks высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я бы договаривался с условием не оставлять их в плену. Вот главное условие обмена.

Если они складывают оружие, прекращают сопротивление, выходят с завода "Азовсталь", следовательно, они должны быть сразу транзитированы либо на подконтрольную Украине территорию, либо по процедуре интернации находиться на территории третьей страны, как было предложено неоднократно, только при таких условиях нужно было договариватьсяНадо было настоять на процедуре интернации. Это был наиболее приемлемый вариант передачи", - отметил Жданов.
https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
04.08.2022 10:47 Відповісти
В Оленівці людей спалили живцем, невідомо скільки, скільки з опіками полонених і де вони знаходяться. Людей спеціально загнали в барак і спалили. Мені здається, що про цей злочин треба кричати на весь світ, як по всьому світу були акції за порятунок військових з Азовсталі. А у нас якась гнітюча тиша, я вже мовчу про те, ЩО показували на каналі 1+1 в день загибелі людей. З"явилася новина, що ніби-то решту полонених з Оленівки кудись перевозять, кого і куди??? Зеленський спочатку сказав, що полоненими займається ООН і Червоний Хрест, а ви сидіть тихо і не заважайте, а ці організації вже відхрестилися від наших людей, ніяких гарантій вони не давали.
04.08.2022 11:41 Відповісти
теж вважаю, що треба кричати і горлати. і кулеба, і ВР, і омбудсмен повинні не перестаючи говорити про це на всіх усіюдах, повинні ломитися в Оленівку, повинні на весь світ показувати, що їх не пускають, ця тема повинна не сходити з екранів і шпальт.
04.08.2022 11:49 Відповісти
 
 