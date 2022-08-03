Україна закликає ООН і Червоний Хрест розслідувати варварську страту в Оленівці, - Кулеба

Україна уважно стежить за діями ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста навколо трагічних подій в Оленівці і продовжує активно спонукати їх розслідувати страту військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Навіть якщо у них (ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. - Ред.) дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громадян, то якраз події в Оленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України у цей трагічний день, не були емоційними – це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал. Ми вимагаємо незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених, і ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, обидві інституції почали вживати заходів, але без допуску з боку РФ виконати свій мандат їм буде надзвичайно складно, оскільки "вони не можуть з’явитися на місце Оленівської страти силоміць".

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

