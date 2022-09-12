Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует отводить войска с территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, главное - заставить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - сказал спикер Кремля.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
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це едине місце де може один орк сидіти з пультами від зривчатки
і ніхто туда не те що не стрільне а навіть що харчі будуть носити
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
в их понимании Залужный перед нападением должен был согласовать время и план нападения с путей, получить разрешение - то есть легитимность
то есть у них в голове военно-штабные учения, где мы - условный да еще и нижестоящий противник
раша, у мну для вас две новости и обе плохие
первая - это так не работает, и вы не пуп земли а всего лишь жопа мира
вторая - весь этот банкет в итоге будет ЗА ВАШ СЧЕТ.
он на сусідній гілці пєсіков на повному серйозі вимагає від ЗСУ припинити обстріли ЗАЕС
вони реально так мислять
вони вважають, що якщо бкзліч раз сказати брехню вона сприйматиметься як правда
ця вся війна одна така брехня з боку раші, вся, починаючи ще з вєжлівих чєлавєчков в Криму
брехня та блюзнірство
Тетяна Тать
Жданов только что сообщил кое что, что меня порвало вообще:
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.
Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.
https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
Вуха від оселедця.
"Дебилы, сэр"
просто пока не дошли руки дло операции баиньки пора зхакидают их усыпляющим газом а потом в затылок каждого расстреляют...утырка... во сне...
і думають, що якщо двісті раз сказати брехню то всі в неї повірять
світ вже трохи побачив, що таке раша і її мораль
так що мажте лижі, це у вас непагано виходить, що забіги що запливи.
10 September, 19:41 ·
Це фото , то є тупо попередження , як може бути .
Але , нам нафіг не потрібен ваш Блетгород і будь-яке інше місто на вашій смердючий землі . )
Нам потрібно тільки своє і завжди було потрібно тільки це .
Але вам цього не зрозуміти ,нація заздрісників, вбивць та мародерів .
П.с , але тікати варто. Нам потрібна буферна зона .)
Дивиться карту України 1918р.
Самі в котлі зробите " жест подлой моли"!
15 ч. ·
"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас.
Холод, голод, темрява й спрага - для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство" (с)
........це ж "Геть від Москви!", як і було сказано на обсміяних в 2019 бордах.
Іноді таке враження, що у Зеленського спічрайтером інкогніто підробляє Порошенко, нарешті.
Мразі ви кончені і бидло не освітчене , бо від нашоі ЗАЕС , ви отримаєте
дулю без маку і купу проблем 😠
Нельзя им давать возможности уйти, тогда еще есть шанс, что будучи в мешке, спасут свои жизни ценой станции.
Невже там стоять камікадзе?Не вірю.
Якщо захочуть залишитись живими,то здадуться в полон.