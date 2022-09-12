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Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует отводить войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, главное - заставить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - сказал спикер Кремля.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.
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Топ комментарии
+31
За танки и РЛС не скажу, но вот сотни тонн боеприпасов точно будут возвращены хрюсии. Уверен в этом. Правда с нюансами, но это мелочи.
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12.09.2022 14:29
+29
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12.09.2022 14:19
+21
Как же я хочу видеть дергающиеся ноги повешенного навки.
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12.09.2022 14:19
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Не виведення, а знищення
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12.09.2022 14:18 Ответить
знищити неможливо
це едине місце де може один орк сидіти з пультами від зривчатки
і ніхто туда не те що не стрільне а навіть що харчі будуть носити
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12.09.2022 14:54 Ответить
якщо ти не розумієшь цю тему,то краще не пиши дурниці.
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12.09.2022 15:24 Ответить
Как же я хочу видеть дергающиеся ноги повешенного навки.
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12.09.2022 14:19 Ответить
Я б его морду за усы долго крутил
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12.09.2022 14:23 Ответить
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!

-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
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12.09.2022 15:22 Ответить
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12.09.2022 14:19 Ответить
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12.09.2022 14:21 Ответить
******** пусть отсосет буек у Хла..а там посмотрим..
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12.09.2022 14:22 Ответить
Святая и непоколебимая легитимность, *****...
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12.09.2022 14:23 Ответить
За танки и РЛС не скажу, но вот сотни тонн боеприпасов точно будут возвращены хрюсии. Уверен в этом. Правда с нюансами, но это мелочи.
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12.09.2022 14:29 Ответить
ну не, ребята, вы только представьте себе эту картину мира

в их понимании Залужный перед нападением должен был согласовать время и план нападения с путей, получить разрешение - то есть легитимность

то есть у них в голове военно-штабные учения, где мы - условный да еще и нижестоящий противник

раша, у мну для вас две новости и обе плохие

первая - это так не работает, и вы не пуп земли а всего лишь жопа мира
вторая - весь этот банкет в итоге будет ЗА ВАШ СЧЕТ.
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12.09.2022 14:30 Ответить
Ти про таке як тролінг чув?
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12.09.2022 14:50 Ответить
ви реально впевнені, що це тролінг?
он на сусідній гілці пєсіков на повному серйозі вимагає від ЗСУ припинити обстріли ЗАЕС

вони реально так мислять
вони вважають, що якщо бкзліч раз сказати брехню вона сприйматиметься як правда

ця вся війна одна така брехня з боку раші, вся, починаючи ще з вєжлівих чєлавєчков в Криму

брехня та блюзнірство
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12.09.2022 14:59 Ответить
Мова не про піськова а про Маркіза...
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12.09.2022 15:07 Ответить
вчора про це абсолютно з серйозною мордою сказав Жданов, тому думаю, що навряд щоб це був тролінг ))
Тетяна Тать

Жданов только что сообщил кое что, что меня порвало вообще:
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.

Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.

https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
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12.09.2022 15:13 Ответить
Честно стащил с фейсбука
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13.09.2022 10:24 Ответить
Хоча, можна цілком сподіватись, що та небензя може таке вчудити, тут згоден, для них берегів вже не існує.
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12.09.2022 15:08 Ответить
А від жалетки рукаіва росія не хоче? а отримає. Біснуваті у свому дурдомі заблукали.
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12.09.2022 14:32 Ответить
Рукави від жилетки-то їм забагато.
Вуха від оселедця.
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12.09.2022 14:44 Ответить
Боеприпасы в обязательном порядке все вернем - главное попасть куда нужно.
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12.09.2022 14:37 Ответить
а непензя не уточнил ..шо они там делали в украинской Харьковской обл в полной боевой выкладке??? грибы собирали?? заблукали???
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12.09.2022 14:39 Ответить
😂😂😂
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12.09.2022 14:44 Ответить
Iдiотам у диспанцерi забули пiд час дати пiгулки?
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12.09.2022 14:49 Ответить
Браво , йо @ аний Зебензя 🤣🤣🤣😃
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12.09.2022 14:50 Ответить
Можем только снаряды и боеприпасы отдать и то своим ходом. Пускай ловят
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12.09.2022 14:58 Ответить
Постпред РФ при ООН также заявил, что представители украинской пропаганды в высших эшелонах власти не пыталась утаить от мировой общественности своих планов, касающихся наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии.

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12.09.2022 15:35 Ответить
Лысий гопник брешет как всегда, когда поймали с поличными.
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12.09.2022 15:46 Ответить

"Дебилы, сэр"
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12.09.2022 15:58 Ответить
**********!!!
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13.09.2022 14:58 Ответить
Ха-ха-ха! Геть з глузду з'їхав кацапурик? Вони стіралками,мікроволновками і т.д. взяли своє! А техніка нам пригодиться, бити їх же,окупантів засраних!
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12.09.2022 16:55 Ответить
Че реально, чи прикол? Якщо так то він повний *****.
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12.09.2022 16:56 Ответить
що ,серйозно? та ну нафіг, оце то ******** кацапський просто не має меж.
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12.09.2022 17:27 Ответить
Це такий жарт про засідання ради безпеки?
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13.09.2022 06:14 Ответить
Честно стащил с фейсбука
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13.09.2022 10:25 Ответить
Российские оккупанты уходить с запорожской АЭС не планируют, но в кеды на всякий случай переобулись.
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12.09.2022 14:19 Ответить
поки козломордих там не було - і ніякої загрози не було, кацапська тварина розуміє тільки тоді коли отримує смачно по харі
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12.09.2022 14:20 Ответить
серьезно...дебил ***..они в глубоком тылу считай в жопе полной сами выведутся аж бегом...
просто пока не дошли руки дло операции баиньки пора зхакидают их усыпляющим газом а потом в затылок каждого расстреляют...утырка... во сне...
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12.09.2022 14:20 Ответить
Про втечу з під Києва та з під Харкова теж мови не йшло.
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12.09.2022 14:21 Ответить
Ну,арахамія тіпа домовився.....кацапські пройдисвіти.
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12.09.2022 20:16 Ответить
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12.09.2022 14:21 Ответить
начиталися дурні Оруела про "мир - це війна..." і вирішили, що це методичка з центру

і думають, що якщо двісті раз сказати брехню то всі в неї повірять

світ вже трохи побачив, що таке раша і її мораль
так що мажте лижі, це у вас непагано виходить, що забіги що запливи.
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12.09.2022 14:22 Ответить
Кто ее вообще когда обстреливал пока не пришли вы оккупанты смердючие?
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12.09.2022 14:22 Ответить
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12.09.2022 14:23 Ответить
действительно... только ж русня может защитить нашу АЭС у нас внутри страны от типа обстрела наших войск... тогда видать придется нашему ВСУ взять под охрану какую-то руснявую АЭС...где там недалеко есть?? Ростовская? Курская? )))
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12.09.2022 14:23 Ответить
Ленинградская Выборгская кажестя в 60 км от дворцовой площади Питера...
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12.09.2022 14:25 Ответить
то вторая серия)) а первая - поближе к нашим...спецам))))
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12.09.2022 14:30 Ответить
Є така під підєром в н.п. сосновий бор.
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12.09.2022 14:41 Ответить
тільки ви там сильно не їбаште, бо до нас не так далеко від соснового бору)))
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12.09.2022 17:37 Ответить
О "йоржик унітазний" вигулькнув!
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12.09.2022 14:24 Ответить
Буде просто перегрупування назад до підораші
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12.09.2022 14:24 Ответить
Т.е. надо будет догонять
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12.09.2022 14:24 Ответить
Ничего ***** усатый, мы их сами выведем!
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12.09.2022 14:25 Ответить
Ну яке має значення, що бовкне який піськов?
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12.09.2022 14:25 Ответить
шоб у него анус згнил
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12.09.2022 14:26 Ответить
А он ему не нужен. Он ртом испражняется.
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12.09.2022 16:42 Ответить
так они и из харьковской области бегство не планировали. просто постоянные ошибки планирования в делах где всё идёт по плану.
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12.09.2022 14:26 Ответить
Том Купер порадив ЗСУ прислухатись до мови,якою розмовляють місцеві - якщо китайською,то потрібно зупинитись🙂
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12.09.2022 14:26 Ответить
А кто вас спрашивать будет?! Придет время, кацапские недобитки побегут и с АЭС, как бежали с Киевской, Сумской, Харьковской обл, как со Змеиного и тд.
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12.09.2022 14:27 Ответить
піськов, як казав одноокий кутузов,--щоб врятувати росію треба спалити мацкву, починайте! А війська на атомній станціі це конвульсіі відчаю у тих хто програв. Поки сам піськов не присутній на ЗАЕС, ще треба спитати хочуть окупаційні війська на українській станціі стати радіоційним попелом,поки сам піськов буде у бункері?
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12.09.2022 14:27 Ответить
унітазний йорш, значить будуть вас Стугнами відводити
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12.09.2022 14:27 Ответить
Не ***** клоун усатый
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12.09.2022 14:29 Ответить
Страшнии сон.
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12.09.2022 14:29 Ответить
Oksana Fedorova

10 September, 19:41 ·

Це фото , то є тупо попередження , як може бути .

Але , нам нафіг не потрібен ваш Блетгород і будь-яке інше місто на вашій смердючий землі . )

Нам потрібно тільки своє і завжди було потрібно тільки це .

Але вам цього не зрозуміти ,нація заздрісників, вбивць та мародерів .

П.с , але тікати варто. Нам потрібна буферна зона .)
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12.09.2022 14:33 Ответить
Белгород до створеня срср був Укрїною!
Дивиться карту України 1918р.
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12.09.2022 14:37 Ответить
Тимпаче.
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12.09.2022 14:44 Ответить
А як же Кубань. Це теж Україна
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12.09.2022 17:34 Ответить
А ніхто вам і не пропонує "виводити"!
Самі в котлі зробите " жест подлой моли"!
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12.09.2022 14:34 Ответить
Валерій Прозапас

15 ч. ·

"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага - для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство" (с)

........це ж "Геть від Москви!", як і було сказано на обсміяних в 2019 бордах.

Іноді таке враження, що у Зеленського спічрайтером інкогніто підробляє Порошенко, нарешті.
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12.09.2022 14:40 Ответить
писькову бы бежать куда-нибудь, так нет... оно по своему по кацапски чморится... дурик...
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12.09.2022 14:45 Ответить
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12.09.2022 14:46 Ответить
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12.09.2022 14:48 Ответить
Мы вам поможем вывести войска
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12.09.2022 14:54 Ответить
А про що йдеться , вусатий ****** , може скажете нам, украінцям ?

Мразі ви кончені і бидло не освітчене , бо від нашоі ЗАЕС , ви отримаєте
дулю без маку і купу проблем 😠
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12.09.2022 14:56 Ответить
Ой *****, ви і з Ізюму не збиралися з'йо*увати...
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12.09.2022 15:03 Ответить
Не уйдете а побежите твари. А тех кого поймаем будем уничтожать как террористов
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12.09.2022 15:09 Ответить
..тихо вырезать и все дела ..160 SOAP USAF
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12.09.2022 16:56 Ответить
ну значит придется вас петушить.....
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12.09.2022 18:06 Ответить
А зачем вести речь, об отводе войск с Запорожской АЭС? Здесь не слова нужны, а быстрые ноги и крепкие плечи, улавливаешь к чему всё это? Надеюсь понял, так что, - ноги на плечи и шустро в свою паршу сраную. Ведь об Изюме тоже речь не шла, а результат на лицо. Вот так-то, пёс паршивый!
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12.09.2022 18:47 Ответить
Путлеру плевать, у него цель уничтожить Украину. И уничтожив ЗАЭС в самом сердце Украины, он прилично нагадит нам. Чуйка такая, что эти суки имеют приказ подорвать станцию при отходе.
Нельзя им давать возможности уйти, тогда еще есть шанс, что будучи в мешке, спасут свои жизни ценой станции.
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12.09.2022 19:04 Ответить
Орків на станції треба брати в оточення,це вірно.Наші повинні вже над цим планом працювати.Але не розголошувати.
Невже там стоять камікадзе?Не вірю.
Якщо захочуть залишитись живими,то здадуться в полон.
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12.09.2022 20:22 Ответить
Из харьковской области тоже никто отводить не собирался....
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12.09.2022 22:09 Ответить
 
 