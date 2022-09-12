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Про відведення військ від Запорізької АЕС не йдеться, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не планує відводити війська з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Про відведення військ від Запорізької АЕС не йдеться, головне - змусити Україну припинити обстріли станції, вони загрожують катастрофічними наслідками", - сказав речник Кремля.

Також читайте: На ЗАЕС відновили резервну електролінію, - МАГАТЕ

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Також читайте: Розпочалися консультації щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
За танки и РЛС не скажу, но вот сотни тонн боеприпасов точно будут возвращены хрюсии. Уверен в этом. Правда с нюансами, но это мелочи.
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12.09.2022 14:29
+29
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12.09.2022 14:19
+21
Как же я хочу видеть дергающиеся ноги повешенного навки.
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12.09.2022 14:19
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Не виведення, а знищення
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12.09.2022 14:18 Відповісти
знищити неможливо
це едине місце де може один орк сидіти з пультами від зривчатки
і ніхто туда не те що не стрільне а навіть що харчі будуть носити
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12.09.2022 14:54 Відповісти
якщо ти не розумієшь цю тему,то краще не пиши дурниці.
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12.09.2022 15:24 Відповісти
Как же я хочу видеть дергающиеся ноги повешенного навки.
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12.09.2022 14:19 Відповісти
Я б его морду за усы долго крутил
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12.09.2022 14:23 Відповісти
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!

-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
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12.09.2022 15:22 Відповісти
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12.09.2022 14:19 Відповісти
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12.09.2022 14:21 Відповісти
******** пусть отсосет буек у Хла..а там посмотрим..
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12.09.2022 14:22 Відповісти
Святая и непоколебимая легитимность, *****...
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12.09.2022 14:23 Відповісти
За танки и РЛС не скажу, но вот сотни тонн боеприпасов точно будут возвращены хрюсии. Уверен в этом. Правда с нюансами, но это мелочи.
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12.09.2022 14:29 Відповісти
ну не, ребята, вы только представьте себе эту картину мира

в их понимании Залужный перед нападением должен был согласовать время и план нападения с путей, получить разрешение - то есть легитимность

то есть у них в голове военно-штабные учения, где мы - условный да еще и нижестоящий противник

раша, у мну для вас две новости и обе плохие

первая - это так не работает, и вы не пуп земли а всего лишь жопа мира
вторая - весь этот банкет в итоге будет ЗА ВАШ СЧЕТ.
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12.09.2022 14:30 Відповісти
Ти про таке як тролінг чув?
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12.09.2022 14:50 Відповісти
ви реально впевнені, що це тролінг?
он на сусідній гілці пєсіков на повному серйозі вимагає від ЗСУ припинити обстріли ЗАЕС

вони реально так мислять
вони вважають, що якщо бкзліч раз сказати брехню вона сприйматиметься як правда

ця вся війна одна така брехня з боку раші, вся, починаючи ще з вєжлівих чєлавєчков в Криму

брехня та блюзнірство
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12.09.2022 14:59 Відповісти
Мова не про піськова а про Маркіза...
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12.09.2022 15:07 Відповісти
вчора про це абсолютно з серйозною мордою сказав Жданов, тому думаю, що навряд щоб це був тролінг ))
Тетяна Тать

Жданов только что сообщил кое что, что меня порвало вообще:
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.

Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.

https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
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12.09.2022 15:13 Відповісти
Честно стащил с фейсбука
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13.09.2022 10:24 Відповісти
Хоча, можна цілком сподіватись, що та небензя може таке вчудити, тут згоден, для них берегів вже не існує.
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12.09.2022 15:08 Відповісти
А від жалетки рукаіва росія не хоче? а отримає. Біснуваті у свому дурдомі заблукали.
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12.09.2022 14:32 Відповісти
Рукави від жилетки-то їм забагато.
Вуха від оселедця.
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12.09.2022 14:44 Відповісти
Боеприпасы в обязательном порядке все вернем - главное попасть куда нужно.
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12.09.2022 14:37 Відповісти
а непензя не уточнил ..шо они там делали в украинской Харьковской обл в полной боевой выкладке??? грибы собирали?? заблукали???
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12.09.2022 14:39 Відповісти
😂😂😂
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12.09.2022 14:44 Відповісти
Iдiотам у диспанцерi забули пiд час дати пiгулки?
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12.09.2022 14:49 Відповісти
Браво , йо @ аний Зебензя 🤣🤣🤣😃
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12.09.2022 14:50 Відповісти
Можем только снаряды и боеприпасы отдать и то своим ходом. Пускай ловят
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12.09.2022 14:58 Відповісти
Постпред РФ при ООН также заявил, что представители украинской пропаганды в высших эшелонах власти не пыталась утаить от мировой общественности своих планов, касающихся наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии.

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12.09.2022 15:35 Відповісти
Лысий гопник брешет как всегда, когда поймали с поличными.
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12.09.2022 15:46 Відповісти

"Дебилы, сэр"
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12.09.2022 15:58 Відповісти
**********!!!
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Ха-ха-ха! Геть з глузду з'їхав кацапурик? Вони стіралками,мікроволновками і т.д. взяли своє! А техніка нам пригодиться, бити їх же,окупантів засраних!
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12.09.2022 16:55 Відповісти
Че реально, чи прикол? Якщо так то він повний *****.
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12.09.2022 16:56 Відповісти
що ,серйозно? та ну нафіг, оце то ******** кацапський просто не має меж.
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12.09.2022 17:27 Відповісти
Це такий жарт про засідання ради безпеки?
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13.09.2022 06:14 Відповісти
Честно стащил с фейсбука
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13.09.2022 10:25 Відповісти
Российские оккупанты уходить с запорожской АЭС не планируют, но в кеды на всякий случай переобулись.
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12.09.2022 14:19 Відповісти
поки козломордих там не було - і ніякої загрози не було, кацапська тварина розуміє тільки тоді коли отримує смачно по харі
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12.09.2022 14:20 Відповісти
серьезно...дебил ***..они в глубоком тылу считай в жопе полной сами выведутся аж бегом...
просто пока не дошли руки дло операции баиньки пора зхакидают их усыпляющим газом а потом в затылок каждого расстреляют...утырка... во сне...
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12.09.2022 14:20 Відповісти
Про втечу з під Києва та з під Харкова теж мови не йшло.
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12.09.2022 14:21 Відповісти
Ну,арахамія тіпа домовився.....кацапські пройдисвіти.
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12.09.2022 20:16 Відповісти
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12.09.2022 14:21 Відповісти
начиталися дурні Оруела про "мир - це війна..." і вирішили, що це методичка з центру

і думають, що якщо двісті раз сказати брехню то всі в неї повірять

світ вже трохи побачив, що таке раша і її мораль
так що мажте лижі, це у вас непагано виходить, що забіги що запливи.
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12.09.2022 14:22 Відповісти
Кто ее вообще когда обстреливал пока не пришли вы оккупанты смердючие?
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12.09.2022 14:22 Відповісти
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12.09.2022 14:23 Відповісти
действительно... только ж русня может защитить нашу АЭС у нас внутри страны от типа обстрела наших войск... тогда видать придется нашему ВСУ взять под охрану какую-то руснявую АЭС...где там недалеко есть?? Ростовская? Курская? )))
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12.09.2022 14:23 Відповісти
Ленинградская Выборгская кажестя в 60 км от дворцовой площади Питера...
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12.09.2022 14:25 Відповісти
то вторая серия)) а первая - поближе к нашим...спецам))))
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12.09.2022 14:30 Відповісти
Є така під підєром в н.п. сосновий бор.
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12.09.2022 14:41 Відповісти
тільки ви там сильно не їбаште, бо до нас не так далеко від соснового бору)))
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12.09.2022 17:37 Відповісти
О "йоржик унітазний" вигулькнув!
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12.09.2022 14:24 Відповісти
Буде просто перегрупування назад до підораші
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12.09.2022 14:24 Відповісти
Т.е. надо будет догонять
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12.09.2022 14:24 Відповісти
Ничего ***** усатый, мы их сами выведем!
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12.09.2022 14:25 Відповісти
Ну яке має значення, що бовкне який піськов?
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12.09.2022 14:25 Відповісти
шоб у него анус згнил
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12.09.2022 14:26 Відповісти
А он ему не нужен. Он ртом испражняется.
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12.09.2022 16:42 Відповісти
так они и из харьковской области бегство не планировали. просто постоянные ошибки планирования в делах где всё идёт по плану.
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12.09.2022 14:26 Відповісти
Том Купер порадив ЗСУ прислухатись до мови,якою розмовляють місцеві - якщо китайською,то потрібно зупинитись🙂
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12.09.2022 14:26 Відповісти
А кто вас спрашивать будет?! Придет время, кацапские недобитки побегут и с АЭС, как бежали с Киевской, Сумской, Харьковской обл, как со Змеиного и тд.
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12.09.2022 14:27 Відповісти
піськов, як казав одноокий кутузов,--щоб врятувати росію треба спалити мацкву, починайте! А війська на атомній станціі це конвульсіі відчаю у тих хто програв. Поки сам піськов не присутній на ЗАЕС, ще треба спитати хочуть окупаційні війська на українській станціі стати радіоційним попелом,поки сам піськов буде у бункері?
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12.09.2022 14:27 Відповісти
унітазний йорш, значить будуть вас Стугнами відводити
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12.09.2022 14:27 Відповісти
Не ***** клоун усатый
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12.09.2022 14:29 Відповісти
Страшнии сон.
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12.09.2022 14:29 Відповісти
Oksana Fedorova

10 September, 19:41 ·

Це фото , то є тупо попередження , як може бути .

Але , нам нафіг не потрібен ваш Блетгород і будь-яке інше місто на вашій смердючий землі . )

Нам потрібно тільки своє і завжди було потрібно тільки це .

Але вам цього не зрозуміти ,нація заздрісників, вбивць та мародерів .

П.с , але тікати варто. Нам потрібна буферна зона .)
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12.09.2022 14:33 Відповісти
Белгород до створеня срср був Укрїною!
Дивиться карту України 1918р.
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12.09.2022 14:37 Відповісти
Тимпаче.
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12.09.2022 14:44 Відповісти
А як же Кубань. Це теж Україна
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12.09.2022 17:34 Відповісти
А ніхто вам і не пропонує "виводити"!
Самі в котлі зробите " жест подлой моли"!
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12.09.2022 14:34 Відповісти
Валерій Прозапас

15 ч. ·

"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага - для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство" (с)

........це ж "Геть від Москви!", як і було сказано на обсміяних в 2019 бордах.

Іноді таке враження, що у Зеленського спічрайтером інкогніто підробляє Порошенко, нарешті.
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12.09.2022 14:40 Відповісти
писькову бы бежать куда-нибудь, так нет... оно по своему по кацапски чморится... дурик...
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12.09.2022 14:45 Відповісти
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12.09.2022 14:46 Відповісти
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12.09.2022 14:48 Відповісти
Мы вам поможем вывести войска
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12.09.2022 14:54 Відповісти
А про що йдеться , вусатий ****** , може скажете нам, украінцям ?

Мразі ви кончені і бидло не освітчене , бо від нашоі ЗАЕС , ви отримаєте
дулю без маку і купу проблем 😠
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12.09.2022 14:56 Відповісти
Ой *****, ви і з Ізюму не збиралися з'йо*увати...
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12.09.2022 15:03 Відповісти
Не уйдете а побежите твари. А тех кого поймаем будем уничтожать как террористов
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12.09.2022 15:09 Відповісти
..тихо вырезать и все дела ..160 SOAP USAF
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12.09.2022 16:56 Відповісти
ну значит придется вас петушить.....
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12.09.2022 18:06 Відповісти
А зачем вести речь, об отводе войск с Запорожской АЭС? Здесь не слова нужны, а быстрые ноги и крепкие плечи, улавливаешь к чему всё это? Надеюсь понял, так что, - ноги на плечи и шустро в свою паршу сраную. Ведь об Изюме тоже речь не шла, а результат на лицо. Вот так-то, пёс паршивый!
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12.09.2022 18:47 Відповісти
Путлеру плевать, у него цель уничтожить Украину. И уничтожив ЗАЭС в самом сердце Украины, он прилично нагадит нам. Чуйка такая, что эти суки имеют приказ подорвать станцию при отходе.
Нельзя им давать возможности уйти, тогда еще есть шанс, что будучи в мешке, спасут свои жизни ценой станции.
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12.09.2022 19:04 Відповісти
Орків на станції треба брати в оточення,це вірно.Наші повинні вже над цим планом працювати.Але не розголошувати.
Невже там стоять камікадзе?Не вірю.
Якщо захочуть залишитись живими,то здадуться в полон.
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12.09.2022 20:22 Відповісти
Из харьковской области тоже никто отводить не собирался....
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12.09.2022 22:09 Відповісти
 
 