Про відведення військ від Запорізької АЕС не йдеться, - Пєсков
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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не планує відводити війська з території Запорізької АЕС.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Про відведення військ від Запорізької АЕС не йдеться, головне - змусити Україну припинити обстріли станції, вони загрожують катастрофічними наслідками", - сказав речник Кремля.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.
Будь ласка, зачекайте...
це едине місце де може один орк сидіти з пультами від зривчатки
і ніхто туда не те що не стрільне а навіть що харчі будуть носити
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
в их понимании Залужный перед нападением должен был согласовать время и план нападения с путей, получить разрешение - то есть легитимность
то есть у них в голове военно-штабные учения, где мы - условный да еще и нижестоящий противник
раша, у мну для вас две новости и обе плохие
первая - это так не работает, и вы не пуп земли а всего лишь жопа мира
вторая - весь этот банкет в итоге будет ЗА ВАШ СЧЕТ.
он на сусідній гілці пєсіков на повному серйозі вимагає від ЗСУ припинити обстріли ЗАЕС
вони реально так мислять
вони вважають, що якщо бкзліч раз сказати брехню вона сприйматиметься як правда
ця вся війна одна така брехня з боку раші, вся, починаючи ще з вєжлівих чєлавєчков в Криму
брехня та блюзнірство
Тетяна Тать
Жданов только что сообщил кое что, что меня порвало вообще:
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.
Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.
https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
Вуха від оселедця.
"Дебилы, сэр"
просто пока не дошли руки дло операции баиньки пора зхакидают их усыпляющим газом а потом в затылок каждого расстреляют...утырка... во сне...
і думають, що якщо двісті раз сказати брехню то всі в неї повірять
світ вже трохи побачив, що таке раша і її мораль
так що мажте лижі, це у вас непагано виходить, що забіги що запливи.
10 September, 19:41 ·
Це фото , то є тупо попередження , як може бути .
Але , нам нафіг не потрібен ваш Блетгород і будь-яке інше місто на вашій смердючий землі . )
Нам потрібно тільки своє і завжди було потрібно тільки це .
Але вам цього не зрозуміти ,нація заздрісників, вбивць та мародерів .
П.с , але тікати варто. Нам потрібна буферна зона .)
Дивиться карту України 1918р.
Самі в котлі зробите " жест подлой моли"!
15 ч. ·
"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас.
Холод, голод, темрява й спрага - для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство" (с)
........це ж "Геть від Москви!", як і було сказано на обсміяних в 2019 бордах.
Іноді таке враження, що у Зеленського спічрайтером інкогніто підробляє Порошенко, нарешті.
Мразі ви кончені і бидло не освітчене , бо від нашоі ЗАЕС , ви отримаєте
дулю без маку і купу проблем 😠
Нельзя им давать возможности уйти, тогда еще есть шанс, что будучи в мешке, спасут свои жизни ценой станции.
Невже там стоять камікадзе?Не вірю.
Якщо захочуть залишитись живими,то здадуться в полон.