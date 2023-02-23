Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Трухина

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Трухина, признавшего вину по делу о попытке подкупа полицейских на месте ДТП.

Об этом народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина", – отметил Железняк.

Он уточнил, что соответствующее решение было поддержано 288 депутатами.

Ранее "Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП.

Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.