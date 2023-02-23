РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
2 678 28

Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Трухина

трухін

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Трухина, признавшего вину по делу о попытке подкупа полицейских на месте ДТП.

Об этом народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина", – отметил Железняк.

Также читайте: Зеленский подписал законы о льготном импорте беспилотников и тепловизоров

Он уточнил, что соответствующее решение было поддержано 288 депутатами.

Ранее "Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП.

Также читайте: Из-за уменьшения количества депутатов угрозы для работы украинского парламента нет, - Стефанчук 

Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.

ВР (29383) мандат (386) Трухин Александр (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
https://t.me/BerezaJuice/28282 Борислав Береза : "Ще трохи історії. Трухін - це не єдина ганьба влади. Ще є гвалтівник Іванісов, корупціонер-наркоман Юрченко, анал-табу Яременко, корупціонер Кузьміних, Клочко, Арахамія, Богуцька, Безугла, Шевченко... Всі вони та інші приведені в ВР президентською партією "Слуга народа". Всі вони і сьогодні сидять в парламенті. Ще був колабораціоніст Ковальов, але його обнулили. І це показує, хто сьогодні приймає закони та показує рівень інституту репутації в Україні. Його, на жаль, немає. (("
показать весь комментарий
23.02.2023 16:52 Ответить
+7
Какоє страшнає наказаніє...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:15 Ответить
+7
Тихесенько пішов до лісу.
Мабуть зелені риги принесли у жертву...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какоє страшнає наказаніє...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:15 Ответить
А що,не тре було?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:10 Ответить
был пьян за рулем, взятка, авария - кодлан 30 лет пробирался к власти и пришел, украине капец, там где кодлан- в стране разруха и крах
показать весь комментарий
23.02.2023 17:29 Ответить
А 6 людей постраждало від його п'яного керування авто - то як? Справу відкриють?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:12 Ответить
За нього вже інший «товаріщ» покараний з
показать весь комментарий
23.02.2023 21:35 Ответить
Тихесенько пішов до лісу.
Мабуть зелені риги принесли у жертву...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:15 Ответить
Саме так спочатку зливають пішаків, потім справа дійде до конів "трояньских", будемо сподіватись, що дійде й до ферзя. Там мабуть розуміють, що наприкінці війни ніхто з них не залишиться у керма, взагалі.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:26 Ответить
На одного "трухіна" в Раді стало менше. А як щодо Резнік(ов)а?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:16 Ответить
Одним трухіним більше, одним менше - у них цієї трухлятини немірянно!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:17 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 16:20 Ответить
В Слуги стільки шушери набилося -- аж зашкалює .
показать весь комментарий
23.02.2023 16:22 Ответить
Це правда,там тої шушери найбільше - партія найбільша за всю історію...Але заради справедливості то також єдина партія яка своїх виганяє з Ради примусово...Ще був прецендент подібний з Самопоміччю,але там нардеп сам пішов...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:39 Ответить
Сума хабаря пішла тим же людям, яким він ті гроші віз, але іншим шляхом - через United24:
"Все средства переводятся на счета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального банка Украины и передаются в пользование соответствующим министерствам: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерству обороны , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерству здравоохранения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерству инфраструктуры ."

В МО на яйця по 17грн? А в МінІфраструктури на асфальт?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:32 Ответить
хочу приєднатися до цього мерзотника в Монако.
Охоронники кордону розступіться!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:32 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 16:44 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/28281 Борислав Береза не заспокоюється: "А є ще одне питання до Нацполіції. Так хто був за кермом автівки, що потрапила у ДТП? Трухін чи хтось інший? Чи Трухін так просто пропонував хабар, щоб піти з місця ДТП? Дуже хочу почути відповіді.
PРS Якщо б я та інші не публічно не підіймали питання про Трухіна, то він і далі тихо сидів би у лісі в ВР".

До речі, чесна відповідь на запитання "хто був за кермом" багато чого змінить в диспозиції Трухіна. Там просто угодою з прокурором вже не обійтися, бо там кримінал з "в стані неадеквату" (неважливо якого: алко, чи нарко...тощо).
показать весь комментарий
23.02.2023 16:50 Ответить
ЖЫ2!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:51 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/28282 Борислав Береза : "Ще трохи історії. Трухін - це не єдина ганьба влади. Ще є гвалтівник Іванісов, корупціонер-наркоман Юрченко, анал-табу Яременко, корупціонер Кузьміних, Клочко, Арахамія, Богуцька, Безугла, Шевченко... Всі вони та інші приведені в ВР президентською партією "Слуга народа". Всі вони і сьогодні сидять в парламенті. Ще був колабораціоніст Ковальов, але його обнулили. І це показує, хто сьогодні приймає закони та показує рівень інституту репутації в Україні. Його, на жаль, немає. (("
показать весь комментарий
23.02.2023 16:52 Ответить
Во власти святых не бывает. В Украине демократия ,поэтому идут позитивные процессы
показать весь комментарий
23.02.2023 17:23 Ответить
и так все 30 лет, кодла подбиралась к власти и пришла, шиды уничтожат украину
показать весь комментарий
23.02.2023 17:31 Ответить
ну и наручники прямо в зале заседания...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:09 Ответить
наручники оденут тебе, если сопрешь в магазине палку колбасы и сядешь
показать весь комментарий
23.02.2023 17:35 Ответить
ты умный, как трахнутая утка
показать весь комментарий
23.02.2023 19:12 Ответить
гамно зеленое
показать весь комментарий
23.02.2023 17:40 Ответить
#банько...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:05 Ответить
А кто этого мудака выпустил за границу. Имена в студию.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:12 Ответить
Улыбнуло, мол , пошел на сотрудничество со следствием, типо, это не дача взятки.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:08 Ответить
Тоже вовремя свалил. Теперь не придется декларацию подавать.
показать весь комментарий
27.07.2023 13:28 Ответить
 
 