Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"
Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (монастырь УПЦ МП) к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП просила не допустить ее выдворения с территории Лавры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.
"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора №2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в сообщении министра.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.
Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.
30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.
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- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
але то Вам честі не робить
Користування всіма храмами що знаходяться в державній власності в Україні безоплатне. Що тут обговорювати?
Слава БОГУ !!!!!
Цю ухвалу суду я підтримую політично. А з юридичної точки зору - судити не берусь. Не юрист, не спеціаліст в цій сфері; хоч особисту судову практику мав.
А почему их так же не выбрасывают с пинками под зад как украинских попов в Крыму в 2014 году???????
Поляки кажуть ксьондз.
пілять, коментатори, похваліть проміжні успіхи коли є за що.
Ви навіть не уявляєте як важко в такій справі відхилити таке клопотання. Я вчора вангував що може бути забезпечення і суддю почнуть жерти живцем на цьому форумі )))
УПЦ, а фiлiя сатанату РПЦ-КДБ.