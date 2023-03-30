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Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

лавра

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (монастырь УПЦ МП) к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП просила не допустить ее выдворения с территории Лавры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора №2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в сообщении министра.

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.

Автор: 

иск (640) Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+36
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30.03.2023 18:42
+22
Бог хоче, щоб їх не було в Лаврі. Проти бога йти не можна.
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30.03.2023 18:47
+21
на куй это туда!
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30.03.2023 18:41
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на куй это туда!
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30.03.2023 18:41 Ответить
там ще гірше,ніж я гадав!!!ці суки наівть нічого не платили!!!це лютий пи..ь
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30.03.2023 18:41 Ответить
будь-які релігійні організації користуються держмайном безкоштовно
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30.03.2023 18:48 Ответить
комуналка їм на шару також?
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30.03.2023 18:58 Ответить
я був у Лаврі років двадцять тому,бо з іншого міста,та в памяті залишилось у що перетворили ці ******** це місце-це був якісь торгівельний комплекс!!!усюди палатки,кіоски та крамнички!навіть за фото на телефон вимагали плату!!!і тут виявляється,що все це їм нахаляву подарували...
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30.03.2023 18:58 Ответить
У більшості країн світу, церкви користуються майном держави або землею безоплатно.
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30.03.2023 19:02 Ответить
От налогов освобождены обычно, а не использование всего бесплатно
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30.03.2023 19:22 Ответить
оренда передбачає користування за плату
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30.03.2023 19:29 Ответить
- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
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30.03.2023 19:21 Ответить
Цікава новина. Тобто ви стверджуєте, що будь-яка релігійна організація користується державним майном безоплатно. Виходить якась громада буддистів (це для прикладу теж релігійна організація) попросить в Києві собі нерухоме майно і буде ним безоплатно користуватись. А не підкажете якими законодавчими актами Українитаке встановлено.
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30.03.2023 21:02 Ответить
якщо Вам ліньки відкривати гугл, то ст. 17 ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації
але то Вам честі не робить
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30.03.2023 21:08 Ответить
Не гарячкуйте. Ви ж самі знаєте що неправі. Спочатку написали просто про державне майно. І я написав що це абсурд. А потім ви вже посилаєтесь на закон про користування культовими спорудами. Державне майно складається не тільки з культових споруд. Юриспруденція це наука в якій кожний термін має своє значення.
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30.03.2023 21:26 Ответить
я як раз знаю що кажу. Це Ви розпочинаєте зайву суперечку.
Користування всіма храмами що знаходяться в державній власності в Україні безоплатне. Що тут обговорювати?
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30.03.2023 21:29 Ответить
От якби ви одразу так написали то і питань до вас не було б. А то люди які не є юристами з вашого першого допису могли зробити хибні висновки для себе
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30.03.2023 21:32 Ответить
!!!!!!!!!!!!
Слава БОГУ !!!!!
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30.03.2023 18:42 Ответить
Спочатку нехай козломорді попи звільнять державні приміщення, а потім хоч у Божий суд подають свої клопотання.
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30.03.2023 18:42 Ответить
Djavolopokloniki boziji sud nemogut podavat, oni tolko djavolskiji sud mogut podat...
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30.03.2023 19:04 Ответить
Краще хай зразу до басманного суду подають. Там буде справедливість.
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30.03.2023 19:25 Ответить
Б-г-г.... Переклад з юридичної: суд відмовився або накласти арешт на майно, або заборонити Мінкульту якимось іншим чином його використовувати (на що явно сподівався Паша-мерседес щоб затягнути справу)
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30.03.2023 18:42 Ответить
ні. ну є ж номер справи, ну прочитайте в реєстрі
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30.03.2023 18:47 Ответить
Прочитав. "заборонити Мінкульту будь-які дії" (сподіваюся, використання майна Мінкультом може вважатися "будь-якими діями"?)
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30.03.2023 19:52 Ответить
судді, звичайно, ще ті ручні шавки в Татарова...
Цю ухвалу суду я підтримую політично. А з юридичної точки зору - судити не берусь. Не юрист, не спеціаліст в цій сфері; хоч особисту судову практику мав.
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30.03.2023 19:18 Ответить
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30.03.2023 18:42 Ответить
Эти мокшанские упыри еще и бесплатно пользовались?????

А почему их так же не выбрасывают с пинками под зад как украинских попов в Крыму в 2014 году???????
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30.03.2023 18:42 Ответить
Пепепрошую. В нас батюшки. Попи то у мокшан.
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30.03.2023 18:47 Ответить
У нас - або панотець, або священник.
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30.03.2023 19:01 Ответить
Батюшкі також у них. Добре там нижче написали - священник або панотець. Краще священник.
Поляки кажуть ксьондз.
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30.03.2023 19:30 Ответить
Може то хто як звик. Але попами їх точно ніхто не називає
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30.03.2023 19:37 Ответить
пОпи, ці попИ . Попами їх на сході України в нас називають люди, які не відвідують церкви. Релігійні попів називають батюшками.
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30.03.2023 20:30 Ответить
То я про що..
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30.03.2023 22:03 Ответить
Браво, юристи заповідника. Суддя красень.
пілять, коментатори, похваліть проміжні успіхи коли є за що.
Ви навіть не уявляєте як важко в такій справі відхилити таке клопотання. Я вчора вангував що може бути забезпечення і суддю почнуть жерти живцем на цьому форумі )))
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30.03.2023 18:45 Ответить
Безоплатно????? Це вже повна кабзда....мож ми ще доплачували??? Що з комунальними? Чиїм коштом?
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30.03.2023 18:45 Ответить
Комуналка для УПЦ МП також безкоштовна. Ну вірніше, за рахунок держави.
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30.03.2023 19:04 Ответить
Ото чесно..зробили б перерахунок й тому розумнику підписанту договору оренди влупили б рахунок за всі роки оренди + комуналку хочаб за ті останні роки із кримінальною статтею до купи, як розкрадання держмайна.
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30.03.2023 22:07 Ответить
Бог хоче, щоб їх не було в Лаврі. Проти бога йти не можна.
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30.03.2023 18:47 Ответить
тварин треба переселити до іншого заповідника- десь у ментально близьку їм сибір
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30.03.2023 18:47 Ответить
То не тварини..то істоти..
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30.03.2023 18:55 Ответить
Нах, на СОЛОВКИ.
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30.03.2023 18:59 Ответить
"Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная". (С)
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30.03.2023 19:16 Ответить
їхні мощі- на красній площі
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30.03.2023 18:52 Ответить
Процес пішов. Завдяки Томосу ця пухлина розривається. Гній вийде разом з пашою, а організм зцілиться. Все буде Україна.
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30.03.2023 18:53 Ответить
Ну да, тут все так по-домашнему, так уютно.
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30.03.2023 19:03 Ответить
Розслаблятися на варто. Це ще не рішшення по суті спору але видно судді починають в'єзжати, що їх просто розметуть і бабло від ФСБ-РПЦ брати не будуть. Забезпечення позову -наглюще. попи б могли їм махати як непрямим доказом по цій і багатьох других справах на тему давності користування лаврою + постанова азірова 2013 року.
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30.03.2023 18:55 Ответить
Паша Мерседес відкрито заявив, що Москва через "церкву МП" активно підтримувала Зеленського на виборах проти Порошенко, та вимагає віддати боржок та не чипати їх в Лаврі.https://twitter.com/qwest__/status/1641177020406063104
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30.03.2023 18:55 Ответить
Зеленський, якому Мінські угоди заважали звільнити Донбас і Крим, не може звільнити Лавру від купки старих попів.
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30.03.2023 18:58 Ответить
А що він їм зробить? А от господарі з Луб"янки за "предательство" і "Новічком" пригостить можуть! А попи жить хочуть!
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30.03.2023 19:18 Ответить
Буратінка і тут вляпався.
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30.03.2023 19:05 Ответить
народ, не забувайте про блоги і тут на сайті на цю тему
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30.03.2023 19:14 Ответить
А далі мабудь буде апеляційний суд і Верховний.Чи я помиляюсь?
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30.03.2023 20:30 Ответить
https://twitter.com/i/status/1641427089915105280 пика цієї тітушки в білому за останні дні стала відома всій країні.
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30.03.2023 20:34 Ответить
І навіть суд, який в Україні папів криворізький і напів донецький послав московських попів в московські болота. Але суд зробив свою справу, а коли буде рішення за Верховною Радою, щоб заборонити секту УПЦ(філію РПЦ) по всій Україні, бо там свої містечкові суди, які ходять в московські секти і виносять рішення на користь ворогу?
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30.03.2023 21:06 Ответить
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30.03.2023 22:05 Ответить
Трохи не правильна назва у цих 3.14дорів. Не УПЦ МП... а УПЦ ФСБ!
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30.03.2023 23:24 Ответить
навiть не так, не УПЦ, а фiлiя сатанату РПЦ-КДБ.
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31.03.2023 08:19 Ответить
Печерський та всі інші абсолютно корумповані, а що це значе, що в кого є компроментуючий матеріал, той управляє правосудд'я України, цікаво хто це, мабуть десь запорєьріков
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21.04.2023 21:38 Ответить
 
 