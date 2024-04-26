Убийство полицейского на Виннитчине: Задержан военный, помогавший скрываться подозреваемым

Правоохранители задержали военного, который помогал скрываться подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"20 апреля 2024 года двое военнослужащих, находившихся в розыске по подозрению в расстреле полицейских в Винницкой области, обратились к сослуживцу с просьбой помочь в их укрывательстве и незаконном пересечении государственной границы Украины.

Получив согласие, разыскиваемые военнослужащие спрятали свое авто в гараже у отца подозреваемого. Также они взяли машину сослуживца и отправились в г. Подольск Одесской области, где были задержаны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для конспирации подозреваемый приобрел для разыскиваемых лиц мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи в условленном месте.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Военному одной из воинских частей Одесской области сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

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Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

22 апреля обоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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