Убийство полицейского на Виннитчине: Задержан военный, помогавший скрываться подозреваемым
Правоохранители задержали военного, который помогал скрываться подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"20 апреля 2024 года двое военнослужащих, находившихся в розыске по подозрению в расстреле полицейских в Винницкой области, обратились к сослуживцу с просьбой помочь в их укрывательстве и незаконном пересечении государственной границы Украины.
Получив согласие, разыскиваемые военнослужащие спрятали свое авто в гараже у отца подозреваемого. Также они взяли машину сослуживца и отправились в г. Подольск Одесской области, где были задержаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для конспирации подозреваемый приобрел для разыскиваемых лиц мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи в условленном месте.
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
Военному одной из воинских частей Одесской области сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).
Нападение на полицейских в Винницкой области
Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.
Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.
22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.
Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.
22 апреля обоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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або у слідчих "тупі лопати" щоб копати глибше...
зброя, вибухівка, паспорта, авто....
і це все, ну нікуя не ОЗГ.
командири нічого не знали....
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
А хто знає, через що?! А тому, що не йдуть захищати Україну на передову, в тилу зади висежують, хабарі гребуть, побори накладають! Гей, СБУ, НАБУ, Ви всі де там!!!???