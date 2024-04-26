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Убийство полицейского на Виннитчине: Задержан военный, помогавший скрываться подозреваемым

огп

Правоохранители задержали военного, который помогал скрываться подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"20 апреля 2024 года двое военнослужащих, находившихся в розыске по подозрению в расстреле полицейских в Винницкой области, обратились к сослуживцу с просьбой помочь в их укрывательстве и незаконном пересечении государственной границы Украины.

Получив согласие, разыскиваемые военнослужащие спрятали свое авто в гараже у отца подозреваемого. Также они взяли машину сослуживца и отправились в г. Подольск Одесской области, где были задержаны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов

Отмечается, что для конспирации подозреваемый приобрел для разыскиваемых лиц мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи в условленном месте.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Военному одной из воинских частей Одесской области сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Читайте также: Убийство полицейского на Виннитчине: Найден автомобиль, в котором были нападавшие. Также обнаружены боеприпасы

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

22 апреля обоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: С полицейским Максимом Зарецким, который погиб во время нападения в ночь на 20 апреля, попрощались в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винницкая область (1028) убийство (6476) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+9
Ну що ж там неясно? Випадково поліціянти влипли в схему торгівлі зброєю. Мождиво, зброя йшла за кордон.
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
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26.04.2024 11:47
+9
..такими екстраоперативними стахАновськими темпами правопохоронна система дермака-зєлєнскага і до Залужного льОхко дотягнеться..
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
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26.04.2024 12:02
+5
А для яких цілей перевозили таку велику кількість амуніції у глибокий тил, і ще одне так просто вони не могли вивезти ті патрони і гранати в них явно були спільники на рівні офіцерів.
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26.04.2024 11:25
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Здав сам
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26.04.2024 11:21 Ответить
Три роки він собі здав.
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26.04.2024 11:48 Ответить
ви, мабуть, десь за кордоном відпочиваєте та не знаєте суті цієї історії, або просто дурні...
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26.04.2024 12:07 Ответить
то кремлеботи
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26.04.2024 12:20 Ответить
А для яких цілей перевозили таку велику кількість амуніції у глибокий тил, і ще одне так просто вони не могли вивезти ті патрони і гранати в них явно були спільники на рівні офіцерів.
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26.04.2024 11:25 Ответить
Це так перевіряють на блок постах. А цілі - вони можуть бути різними - та то вже не важливо - вони бвивці поліцейского - довічне.
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26.04.2024 13:00 Ответить
або у їх "компаньйонів" командирів, дуже багато бабла
або у слідчих "тупі лопати" щоб копати глибше...
зброя, вибухівка, паспорта, авто....
і це все, ну нікуя не ОЗГ.
командири нічого не знали....
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26.04.2024 14:58 Ответить
А мені все ще цікаво, що це за військовослужбовці були.
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26.04.2024 11:34 Ответить
Ну що ж там неясно? Випадково поліціянти влипли в схему торгівлі зброєю. Мождиво, зброя йшла за кордон.
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
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26.04.2024 11:47 Ответить
Цензор пишет про одного помощника на некоторых сайтах уже два, так ДБР всю бригаду арестует.
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26.04.2024 11:54 Ответить
..такими екстраоперативними стахАновськими темпами правопохоронна система дермака-зєлєнскага і до Залужного льОхко дотягнеться..
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
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26.04.2024 12:02 Ответить
А коли в Національної поліції "нєрабочеє врємня"? Що ви мелете?
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26.04.2024 12:25 Ответить
ага, капусту рубіть нада повсємєсТно і бєспаваротно.. бєз сна і отдиха.. бєз стида і совєсті
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26.04.2024 12:54 Ответить
без перерви на різдво, паску, хануку та пєрвомай
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26.04.2024 13:15 Ответить
Треба довести злочинний намір, а не просто допомогу по доброті дущі своїм знайомим. А це без "щиросердечного" ніяк не зробити
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26.04.2024 12:41 Ответить
Так це організована банда: військові відкрили сезон полювання на нацполійію!
А хто знає, через що?! А тому, що не йдуть захищати Україну на передову, в тилу зади висежують, хабарі гребуть, побори накладають! Гей, СБУ, НАБУ, Ви всі де там!!!???
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26.04.2024 15:32 Ответить
Якби так хабарників перевіряли...
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26.04.2024 15:46 Ответить
Нетого хлопці пристрелили, краще б так завзято з корупцією боролись.
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26.04.2024 16:30 Ответить
якісь детективні байки.
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27.04.2024 14:12 Ответить
 
 