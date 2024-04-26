Вбивство поліцейського на Вінниччині: Затримано військового, який допомагав переховуватися підозрюваним

Правоохоронці затримали військового, який допомагав переховуватися підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінниччині, звернулися до співслужбовця з проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.

Отримавши згоду, розшукувані військовослужбовці сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до м. Подільська Одеської області, де були затримані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Розстріл патрульних на Вінниччині: на момент нападу в автомобілі поліції сидів цивільний чоловік

Зазначається, що для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Військовому однієї з військових частин Одеської області повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї

Напад на поліцейських на Вінниччині

Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

Згодом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згодом правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. А 21 квітня нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

22 квітня обом підорюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж