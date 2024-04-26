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Новини
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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Затримано військового, який допомагав переховуватися підозрюваним

огп

Правоохоронці затримали військового, який допомагав переховуватися підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінниччині, звернулися до співслужбовця з проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.

Отримавши згоду, розшукувані військовослужбовці сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до м. Подільська Одеської області, де були затримані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Військовому однієї з військових частин Одеської області повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї

Напад на поліцейських на Вінниччині

Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

Згодом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згодом правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. А 21 квітня нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

22 квітня обом підорюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1008) вбивство (3080) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+9
Ну що ж там неясно? Випадково поліціянти влипли в схему торгівлі зброєю. Мождиво, зброя йшла за кордон.
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
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26.04.2024 11:47
+9
..такими екстраоперативними стахАновськими темпами правопохоронна система дермака-зєлєнскага і до Залужного льОхко дотягнеться..
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
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26.04.2024 12:02
+5
А для яких цілей перевозили таку велику кількість амуніції у глибокий тил, і ще одне так просто вони не могли вивезти ті патрони і гранати в них явно були спільники на рівні офіцерів.
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26.04.2024 11:25
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26.04.2024 11:21 Відповісти
Три роки він собі здав.
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26.04.2024 11:48 Відповісти
ви, мабуть, десь за кордоном відпочиваєте та не знаєте суті цієї історії, або просто дурні...
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26.04.2024 12:07 Відповісти
то кремлеботи
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26.04.2024 12:20 Відповісти
А для яких цілей перевозили таку велику кількість амуніції у глибокий тил, і ще одне так просто вони не могли вивезти ті патрони і гранати в них явно були спільники на рівні офіцерів.
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26.04.2024 11:25 Відповісти
Це так перевіряють на блок постах. А цілі - вони можуть бути різними - та то вже не важливо - вони бвивці поліцейского - довічне.
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26.04.2024 13:00 Відповісти
або у їх "компаньйонів" командирів, дуже багато бабла
або у слідчих "тупі лопати" щоб копати глибше...
зброя, вибухівка, паспорта, авто....
і це все, ну нікуя не ОЗГ.
командири нічого не знали....
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26.04.2024 14:58 Відповісти
А мені все ще цікаво, що це за військовослужбовці були.
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26.04.2024 11:34 Відповісти
Ну що ж там неясно? Випадково поліціянти влипли в схему торгівлі зброєю. Мождиво, зброя йшла за кордон.
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
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26.04.2024 11:47 Відповісти
Цензор пишет про одного помощника на некоторых сайтах уже два, так ДБР всю бригаду арестует.
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26.04.2024 11:54 Відповісти
..такими екстраоперативними стахАновськими темпами правопохоронна система дермака-зєлєнскага і до Залужного льОхко дотягнеться..
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
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26.04.2024 12:02 Відповісти
А коли в Національної поліції "нєрабочеє врємня"? Що ви мелете?
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26.04.2024 12:25 Відповісти
ага, капусту рубіть нада повсємєсТно і бєспаваротно.. бєз сна і отдиха.. бєз стида і совєсті
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26.04.2024 12:54 Відповісти
без перерви на різдво, паску, хануку та пєрвомай
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26.04.2024 13:15 Відповісти
Треба довести злочинний намір, а не просто допомогу по доброті дущі своїм знайомим. А це без "щиросердечного" ніяк не зробити
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26.04.2024 12:41 Відповісти
Так це організована банда: військові відкрили сезон полювання на нацполійію!
А хто знає, через що?! А тому, що не йдуть захищати Україну на передову, в тилу зади висежують, хабарі гребуть, побори накладають! Гей, СБУ, НАБУ, Ви всі де там!!!???
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26.04.2024 15:32 Відповісти
Якби так хабарників перевіряли...
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26.04.2024 15:46 Відповісти
Нетого хлопці пристрелили, краще б так завзято з корупцією боролись.
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26.04.2024 16:30 Відповісти
якісь детективні байки.
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27.04.2024 14:12 Відповісти
 
 