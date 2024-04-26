Вбивство поліцейського на Вінниччині: Затримано військового, який допомагав переховуватися підозрюваним
Правоохоронці затримали військового, який допомагав переховуватися підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінниччині, звернулися до співслужбовця з проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.
Отримавши згоду, розшукувані військовослужбовці сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до м. Подільська Одеської області, де були затримані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.
Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Військовому однієї з військових частин Одеської області повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).
Напад на поліцейських на Вінниччині
Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
Згодом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Згодом правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. А 21 квітня нападників на поліцейських затримали в Одеській області.
22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.
22 квітня обом підорюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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або у слідчих "тупі лопати" щоб копати глибше...
зброя, вибухівка, паспорта, авто....
і це все, ну нікуя не ОЗГ.
командири нічого не знали....
Такі ланцюжки не вибудовуються солдатами. Це змова на рівні якогось вищого офіцерства. І це тільки ми побачили "пів-шишечки" цього кошмару.
Наразі інформації про це ставатиме все менше і менше. Це ж дивно, що тільки зараз затримали цього укриватєля.
"дєло військових-врєдітєлєй" ДБР татарова-портнова зліпить нараз..
у зелених мародерів-зрадників Червінський вже кілька місяців протизаконно сидить просто так - нє так посмотрєл на дермака і без належної поваги і захоплення міг висловитися про Дона Зедро
А хто знає, через що?! А тому, що не йдуть захищати Україну на передову, в тилу зади висежують, хабарі гребуть, побори накладають! Гей, СБУ, НАБУ, Ви всі де там!!!???