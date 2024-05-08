Боррель о ночной массированной атаке на Украину: Россия пополнила длинный список своих военных преступлений

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель высказался об атаке РФ на Украину 8 мая и подчеркнул, что Украина срочно нуждается в системах ПВО.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью Россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, пополнив длинный список своих военных преступлений. Украине срочно нужны соответствующие системы противовоздушной обороны. Это будет приоритетом работы Комитета по вопросам обороны вместе с запуском Фонда помощи Украине", - говорится в сообщении.

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Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.