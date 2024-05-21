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Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены, - Зеленский

Зеленський розповів про підготовку до Саміту миру

В ежедневном обращении Владимир Зеленский рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Только что провел длительное совещание - промежуточный анализ нашей подготовки к Саммиту мира. О том, какие государства уже с нами на Саммите, о том, с какими надо еще поработать. Понятно уже сейчас: Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены. Много наций, которые ценят нормальное, мирное сосуществование народов", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас уже есть понимание содержательного "наполнения Саммита" - каким должен быть результат встречи. По его словам, за три недели, оставшиеся до Саммита Украина будет работать с десятками лидеров и государств, которые ожидаются в Швейцарии.

Также Владимир Зеленский вспомнил свой разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. И поблагодарил его за подтверждение участия в Глобальном саммите мира.

"Хорватия также поддерживает и наше вступление в Евросоюз, плюс мы работаем ради присоединения Хорватии к декларации "Группы семи" о поддержке Украины - о гарантиях безопасности для нашего государства", - добавил президент.

Читайте: Индия примет участие в Глобальном саммите мира, - Моди

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

По данным СМИ, лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) обращение (745) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+17
Ну молодці, зберуться у Швейцарії, поговорять, примуть резолюцію і ********* скаже, "нам *****", що далі? Нову конференцію організують, тільки тепер в Дубаях, чи де там зелене гівно "відпочинути від війни" захоче?
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21.05.2024 01:54
+16
Здається, що його найбільш приваблює можливість покрасуватися на публіці. Актор у черговому шоу
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21.05.2024 01:47
+14
Саміт може буде і глобальний, але вихлопу з нього буде нуль. Або майже нуль. На жаль.
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21.05.2024 01:53
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А з Антарктиди хто буде ? Чи це не континент ?
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21.05.2024 03:52 Ответить
1 година 27 хвилин, як він ніхто. Хто там повістки розносить?
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21.05.2024 09:54 Ответить
А Андрій Борисович буде,чи "просрочений" сам їде на саміт?Бо без Єрмака в Україні навіть мухи сексом не займаються
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21.05.2024 01:40 Ответить
Здається, що його найбільш приваблює можливість покрасуватися на публіці. Актор у черговому шоу
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21.05.2024 01:47 Ответить
Шут получит возможность покривляться перед публикой, а то его давно не приглашали на гастроли.
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21.05.2024 05:57 Ответить
Ага, може ще й свій коронний номер збацає - х.. на роялі
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21.05.2024 08:26 Ответить
Хто небудь може пояснити, чим це буде відрізнятися від танців з бубнами?
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21.05.2024 01:51 Ответить
То - танці, а це - ППР.
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21.05.2024 06:54 Ответить
Саміт може буде і глобальний, але вихлопу з нього буде нуль. Або майже нуль. На жаль.
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21.05.2024 01:53 Ответить
не згоден, думаю пердь у калюжу буде теж глобальний
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21.05.2024 07:28 Ответить
Ну молодці, зберуться у Швейцарії, поговорять, примуть резолюцію і ********* скаже, "нам *****", що далі? Нову конференцію організують, тільки тепер в Дубаях, чи де там зелене гівно "відпочинути від війни" захоче?
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21.05.2024 01:54 Ответить
Мені цікаво, чи буде ізраїль? Чи дружнє до України його керівництво?
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21.05.2024 02:13 Ответить
не буде
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21.05.2024 06:48 Ответить
Антарктика є континентом, якщо що
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21.05.2024 02:15 Ответить
А чо, делегацію від пінгвінів вже узгодив...
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21.05.2024 07:56 Ответить
Глобальний юг - це за екватором чи за Одесою ? Дерьмак так хоче взяти індульгенцію на мирняк з х....аж пищить.
Щойно в ООН відбулось засідання по кацапським хотєлкам. Від Трампа була активістка і буквально повторила все те, що дерьмак ротами свої клаки озвучував. І про біженців, про відмову від консульських послуг, репатріацію біженців, засилля мобілізації, гроші залишаються в Америці. І теж саме віщав НіБензя. Синхронізація дій повна. І не дивує.
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21.05.2024 03:06 Ответить
ТЦК не там шугає, он виступає з "щоденним зверненням" потенційний рекрут, із стажем...Зараз є таке модне слово - ухилянт. Нехай займуться...
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21.05.2024 03:07 Ответить
Ню васюки...
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21.05.2024 03:24 Ответить
двадцять перший термін стік - фініш зупинка,осмислення усвідомлення повна корекція - аналізую.
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21.05.2024 05:34 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що . Джерело:

Ось все, що треба знати про "глобальний саміт"
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21.05.2024 06:29 Ответить
Від сьогодні тупорилий ішак переходить в ранг протермінованого ішака. Хоча вибори, згідно закону під час воєнного стану не проводяться, Конституція є основним законом. Це безтолкове чмо з 21.05.24р. є в.о., тобто безтолкове, прострочене чмо. А як відомо, протерміноване рано чи пізно засмердиться і його треба викидати.
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21.05.2024 07:12 Ответить
"Мели Емеля - твоя неделя." Самий звичайний популізм. Щоб це зрозуміти потрібно відповісти на питання: "Яку законну силу матимуть його наслідки?" НУЛЬ.
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21.05.2024 07:18 Ответить
зеля,ти нелегітимний,геть з України!
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21.05.2024 07:38 Ответить
Прошу пардону, панове, але здається то все херня. Шоу для лохів і просто популізм! Імітація бурхливої діяльності.
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21.05.2024 07:51 Ответить
ЗЕблазень тільки ти після 20-го НЕ ЛЕГІТИМНИЙ - зарубай собі це на свому гугнявому носі і звали кудись!
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21.05.2024 07:56 Ответить
Цей "глобальний саміт миру" більше схожий на "Нью-Васюки" авторства Остапа Бендера. Зберуться, потовчуть воду в ступі, зроблять кілька загальних декларацій типу ми за все хороше, заявлять декілька банальних речей типу війна це погано - і роз'їдуться по домівках з думкою "а що це було?". Підтвердили 50 країн - не набагато більше ніж вже є у Рамштайні.
І хто від України буде виступати? Єрмак, Зеленський і Стефанчук? Цей нудний до тошноти серіал небритих морд вже такий заяложений, що нікому то не цікаво.
Схоже, Зеленському цю тему "самміту" сунули як соску-пустишку малюку - аби не рюмсало та чимось зайнялося.
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21.05.2024 08:28 Ответить
Саміт миру, коли війна під боком! Дивні рішення і дивне захоплення влади України цим самітом на фоні загострення ситуації на фронті
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21.05.2024 08:49 Ответить
Бубочка любит зрителей.А цели самиту.
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21.05.2024 09:05 Ответить
Зєля, ти прострочений твої слова вже не варті ''дірки від бублика''
Іди геть!
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21.05.2024 09:12 Ответить
буратінка-зрадник, геть з влади! Ми, українці, не бажаємо тебе та твоєї зелено-синьої зрадницької шобли! Йди на фронт визволяти Південь, котрий ти здав менше аніж за добу. А вже потім підеш під суд вїдповідати за усі свої злочини під час свого "керування".
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21.05.2024 09:32 Ответить
Вали в отставку--- глобалист!
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21.05.2024 11:27 Ответить
 
 