Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены, - Зеленский

В ежедневном обращении Владимир Зеленский рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Только что провел длительное совещание - промежуточный анализ нашей подготовки к Саммиту мира. О том, какие государства уже с нами на Саммите, о том, с какими надо еще поработать. Понятно уже сейчас: Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены. Много наций, которые ценят нормальное, мирное сосуществование народов", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас уже есть понимание содержательного "наполнения Саммита" - каким должен быть результат встречи. По его словам, за три недели, оставшиеся до Саммита Украина будет работать с десятками лидеров и государств, которые ожидаются в Швейцарии.

Также Владимир Зеленский вспомнил свой разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. И поблагодарил его за подтверждение участия в Глобальном саммите мира.

"Хорватия также поддерживает и наше вступление в Евросоюз, плюс мы работаем ради присоединения Хорватии к декларации "Группы семи" о поддержке Украины - о гарантиях безопасности для нашего государства", - добавил президент.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

По данным СМИ, лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны.

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