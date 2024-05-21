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Новини
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Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені, - Зеленський

Зеленський розповів про підготовку до Саміту миру

У щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до Глобального саміту миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.

"Щойно провів тривалу нараду - проміжний аналіз нашої підготовки до Саміту миру. Про те, які держави вже з нами на Саміті, про те, з якими треба ще попрацювати. Зрозуміло вже зараз: Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що наразі вже є розуміння змістовного "наповнення Саміту" - яким має бути результат зустрічі.  За його словами, за три тижні, що залишились до Саміту Україна працюватиме з десятками лідерів та держав, які очікуються в Швейцарії.

Також Володимир Зеленський згадав свою розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Та подякува йому за підтвердження участі в Глобальному саміті миру.

"Хорватія також підтримує і наш вступ до Євросоюзу, плюс ми працюємо заради приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про підтримку України – про безпекові гарантії для нашої держави", - додав президент.

Читайте: Індія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Моді

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

За даними ЗМІ, лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни.

Також читайте: Зеленський: Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) звернення (601) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+17
Ну молодці, зберуться у Швейцарії, поговорять, примуть резолюцію і ********* скаже, "нам *****", що далі? Нову конференцію організують, тільки тепер в Дубаях, чи де там зелене гівно "відпочинути від війни" захоче?
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21.05.2024 01:54
+16
Здається, що його найбільш приваблює можливість покрасуватися на публіці. Актор у черговому шоу
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21.05.2024 01:47
+14
Саміт може буде і глобальний, але вихлопу з нього буде нуль. Або майже нуль. На жаль.
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21.05.2024 01:53
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А з Антарктиди хто буде ? Чи це не континент ?
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21.05.2024 03:52 Відповісти
1 година 27 хвилин, як він ніхто. Хто там повістки розносить?
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21.05.2024 09:54 Відповісти
А Андрій Борисович буде,чи "просрочений" сам їде на саміт?Бо без Єрмака в Україні навіть мухи сексом не займаються
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21.05.2024 01:40 Відповісти
Здається, що його найбільш приваблює можливість покрасуватися на публіці. Актор у черговому шоу
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21.05.2024 01:47 Відповісти
Шут получит возможность покривляться перед публикой, а то его давно не приглашали на гастроли.
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21.05.2024 05:57 Відповісти
Ага, може ще й свій коронний номер збацає - х.. на роялі
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21.05.2024 08:26 Відповісти
Хто небудь може пояснити, чим це буде відрізнятися від танців з бубнами?
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21.05.2024 01:51 Відповісти
То - танці, а це - ППР.
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21.05.2024 06:54 Відповісти
Саміт може буде і глобальний, але вихлопу з нього буде нуль. Або майже нуль. На жаль.
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21.05.2024 01:53 Відповісти
не згоден, думаю пердь у калюжу буде теж глобальний
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21.05.2024 07:28 Відповісти
Ну молодці, зберуться у Швейцарії, поговорять, примуть резолюцію і ********* скаже, "нам *****", що далі? Нову конференцію організують, тільки тепер в Дубаях, чи де там зелене гівно "відпочинути від війни" захоче?
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21.05.2024 01:54 Відповісти
Мені цікаво, чи буде ізраїль? Чи дружнє до України його керівництво?
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21.05.2024 02:13 Відповісти
не буде
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21.05.2024 06:48 Відповісти
Антарктика є континентом, якщо що
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21.05.2024 02:15 Відповісти
А чо, делегацію від пінгвінів вже узгодив...
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21.05.2024 07:56 Відповісти
Глобальний юг - це за екватором чи за Одесою ? Дерьмак так хоче взяти індульгенцію на мирняк з х....аж пищить.
Щойно в ООН відбулось засідання по кацапським хотєлкам. Від Трампа була активістка і буквально повторила все те, що дерьмак ротами свої клаки озвучував. І про біженців, про відмову від консульських послуг, репатріацію біженців, засилля мобілізації, гроші залишаються в Америці. І теж саме віщав НіБензя. Синхронізація дій повна. І не дивує.
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21.05.2024 03:06 Відповісти
ТЦК не там шугає, он виступає з "щоденним зверненням" потенційний рекрут, із стажем...Зараз є таке модне слово - ухилянт. Нехай займуться...
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21.05.2024 03:07 Відповісти
Ню васюки...
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21.05.2024 03:24 Відповісти
двадцять перший термін стік - фініш зупинка,осмислення усвідомлення повна корекція - аналізую.
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21.05.2024 05:34 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що . Джерело:

Ось все, що треба знати про "глобальний саміт"
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21.05.2024 06:29 Відповісти
Від сьогодні тупорилий ішак переходить в ранг протермінованого ішака. Хоча вибори, згідно закону під час воєнного стану не проводяться, Конституція є основним законом. Це безтолкове чмо з 21.05.24р. є в.о., тобто безтолкове, прострочене чмо. А як відомо, протерміноване рано чи пізно засмердиться і його треба викидати.
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21.05.2024 07:12 Відповісти
"Мели Емеля - твоя неделя." Самий звичайний популізм. Щоб це зрозуміти потрібно відповісти на питання: "Яку законну силу матимуть його наслідки?" НУЛЬ.
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21.05.2024 07:18 Відповісти
зеля,ти нелегітимний,геть з України!
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21.05.2024 07:38 Відповісти
Прошу пардону, панове, але здається то все херня. Шоу для лохів і просто популізм! Імітація бурхливої діяльності.
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21.05.2024 07:51 Відповісти
ЗЕблазень тільки ти після 20-го НЕ ЛЕГІТИМНИЙ - зарубай собі це на свому гугнявому носі і звали кудись!
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21.05.2024 07:56 Відповісти
Цей "глобальний саміт миру" більше схожий на "Нью-Васюки" авторства Остапа Бендера. Зберуться, потовчуть воду в ступі, зроблять кілька загальних декларацій типу ми за все хороше, заявлять декілька банальних речей типу війна це погано - і роз'їдуться по домівках з думкою "а що це було?". Підтвердили 50 країн - не набагато більше ніж вже є у Рамштайні.
І хто від України буде виступати? Єрмак, Зеленський і Стефанчук? Цей нудний до тошноти серіал небритих морд вже такий заяложений, що нікому то не цікаво.
Схоже, Зеленському цю тему "самміту" сунули як соску-пустишку малюку - аби не рюмсало та чимось зайнялося.
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21.05.2024 08:28 Відповісти
Саміт миру, коли війна під боком! Дивні рішення і дивне захоплення влади України цим самітом на фоні загострення ситуації на фронті
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21.05.2024 08:49 Відповісти
Бубочка любит зрителей.А цели самиту.
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21.05.2024 09:05 Відповісти
Зєля, ти прострочений твої слова вже не варті ''дірки від бублика''
Іди геть!
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21.05.2024 09:12 Відповісти
буратінка-зрадник, геть з влади! Ми, українці, не бажаємо тебе та твоєї зелено-синьої зрадницької шобли! Йди на фронт визволяти Південь, котрий ти здав менше аніж за добу. А вже потім підеш під суд вїдповідати за усі свої злочини під час свого "керування".
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21.05.2024 09:32 Відповісти
Вали в отставку--- глобалист!
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21.05.2024 11:27 Відповісти
 
 