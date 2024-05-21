Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені, - Зеленський

У щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до Глобального саміту миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.

"Щойно провів тривалу нараду - проміжний аналіз нашої підготовки до Саміту миру. Про те, які держави вже з нами на Саміті, про те, з якими треба ще попрацювати. Зрозуміло вже зараз: Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що наразі вже є розуміння змістовного "наповнення Саміту" - яким має бути результат зустрічі. За його словами, за три тижні, що залишились до Саміту Україна працюватиме з десятками лідерів та держав, які очікуються в Швейцарії.

Також Володимир Зеленський згадав свою розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Та подякува йому за підтвердження участі в Глобальному саміті миру.

"Хорватія також підтримує і наш вступ до Євросоюзу, плюс ми працюємо заради приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про підтримку України – про безпекові гарантії для нашої держави", - додав президент.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

За даними ЗМІ, лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни.

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