Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені, - Зеленський
У щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про підготовку до Глобального саміту миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.
"Щойно провів тривалу нараду - проміжний аналіз нашої підготовки до Саміту миру. Про те, які держави вже з нами на Саміті, про те, з якими треба ще попрацювати. Зрозуміло вже зараз: Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів", - розповів президент.
Зеленський зазначив, що наразі вже є розуміння змістовного "наповнення Саміту" - яким має бути результат зустрічі. За його словами, за три тижні, що залишились до Саміту Україна працюватиме з десятками лідерів та держав, які очікуються в Швейцарії.
Також Володимир Зеленський згадав свою розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Та подякува йому за підтвердження участі в Глобальному саміті миру.
"Хорватія також підтримує і наш вступ до Євросоюзу, плюс ми працюємо заради приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про підтримку України – про безпекові гарантії для нашої держави", - додав президент.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
За даними ЗМІ, лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни.
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Щойно в ООН відбулось засідання по кацапським хотєлкам. Від Трампа була активістка і буквально повторила все те, що дерьмак ротами свої клаки озвучував. І про біженців, про відмову від консульських послуг, репатріацію біженців, засилля мобілізації, гроші залишаються в Америці. І теж саме віщав НіБензя. Синхронізація дій повна. І не дивує.
Ось все, що треба знати про "глобальний саміт"
І хто від України буде виступати? Єрмак, Зеленський і Стефанчук? Цей нудний до тошноти серіал небритих морд вже такий заяложений, що нікому то не цікаво.
Схоже, Зеленському цю тему "самміту" сунули як соску-пустишку малюку - аби не рюмсало та чимось зайнялося.
Іди геть!