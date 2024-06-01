РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9579 посетителей онлайн
Новости Война
5 872 50
Польша (8139)

В Польше заявили о "длинной и напряженной ночи" для системы ПВО страны из-за атаки РФ на Украину

Польща прокоментувала ракетний удар по Україні 1 червня

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 1 июня привлекало свою авиацию и авиацию союзников. Утром в Варшаве заявили об "очень напряженной ночи" для противовоздушной обороны страны.

Об этом говорится на странице польского командования в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что ночная атака России охватила всю территорию Украины, в частности - приграничные с Польшей регионы, и осуществлялась крылатыми ракетами, дронами типа Shahed и баллистическими ракетами, запущенными из Черноморского региона.

"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", - заявили в оперативном командовании страны.

Также читайте: Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине

Утром там отметили, что, когда уровень угрозы ракетных ударов снизился, авиация отсановила свою деятельность в польском воздушном пространстве, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной работе.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - добавили в польском командовании.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также читайте: Зеленский о массированной атаке РФ: Главная цель России - нормализовать террор и воспользоваться отсутствием достаточного количества ПВО

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности к вашингтонскому саммиту НАТО, - Сикорский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
ото напружились... аж в очах потемніло.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:43
+31


Девіз польського ППО і ВПС
показать весь комментарий
01.06.2024 11:46
+25
А могли б не просто безцільно палити авіаційне паливо, а допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика. На майбутнє. До якого всі країни глобального Заходу йдуть семимильними кроками. Бо не хочуть розбити ворога ще на нашій українській території.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ото напружились... аж в очах потемніло.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:43 Ответить
Не повсиралися від напруги😁
показать весь комментарий
01.06.2024 19:34 Ответить


Девіз польського ППО і ВПС
показать весь комментарий
01.06.2024 11:46 Ответить
звикайте
показать весь комментарий
01.06.2024 11:46 Ответить
Бідолашки, хоч би не перетрудились.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:47 Ответить
А могли б не просто безцільно палити авіаційне паливо, а допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика. На майбутнє. До якого всі країни глобального Заходу йдуть семимильними кроками. Бо не хочуть розбити ворога ще на нашій українській території.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:48 Ответить
Мабуть,там потрібне узгодження з нашими. Бо не дуже добре,якщо почали б лупити кацапські ракети над нашими селами і містами. Може,помиляюсь.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:00 Ответить
Та ми ж, начебто, не відмовляємось від такої співпраці.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:11 Ответить
А як наші хлопці їх збивають вони що, на підготовлені площадки для брухту падають?
показать весь комментарий
01.06.2024 13:48 Ответить
гарна ідея, до речі
показать весь комментарий
01.06.2024 15:39 Ответить
Стараються збивати над полями і лісом.
показать весь комментарий
01.06.2024 18:30 Ответить
Все вірно . Польща в НАТО.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:12 Ответить
"допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика"
Так це ж ескалація. Кацапня вчинить гвалт полякам, за те що ті збили їх "мірно лєтящіє ракети" та запустить погрози ядеркою через алкаша дімона та істеричного шизофреніка соловйова.
показать весь комментарий
01.06.2024 16:05 Ответить
Лицемірство чистої води.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:52 Ответить
Хай звернуться за допомогою до блокувальників, хай тепер перекривають повітряні кордони.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:53 Ответить
Цілу ніч тужились, хоч би не ... . Чи таки банно - пральний день?
показать весь комментарий
01.06.2024 11:56 Ответить
Дивина.По нас ракетами і дорогами били,а поляки напружувалися.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:01 Ответить
ви прикиньте, що б сталося у варшаві, як що б, гриміло, як у києві 24 лютого.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:02 Ответить
Думаю, річний план по органічних добривах був би виконаний за одну ніч.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:04 Ответить
Цікаво, комунальні служби польських міст також знаходяться в повній бойовій готовності?
показать весь комментарий
01.06.2024 14:08 Ответить
нєнє!
бігти за віслу....
показать весь комментарий
01.06.2024 14:13 Ответить
Вам то чого напруживатися? Ну залетить до вас, повернеться та полетить до Львову.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:03 Ответить
А шо хвермєри?
показать весь комментарий
01.06.2024 12:05 Ответить
Спали, як діти, міцно ттримаючі 30 росіянських серебрренників
показать весь комментарий
01.06.2024 19:06 Ответить
Та ти шо,пора вже й може якісь ордена роздавати,такий стрес пережили небораки.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:08 Ответить
Та ты шо ? Напружились ? А мы два с половиной года живём в ****.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:15 Ответить
Переживали-переживали и пережили
показать весь комментарий
01.06.2024 12:21 Ответить
Але то смірджєло нє от страху,а от злощі)
показать весь комментарий
01.06.2024 12:21 Ответить
Зараз дуда напружиться і скаже що вишле Польща всіх емігрантів українців разом з старими і немічними на фронт.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:27 Ответить
Польща довго і важко тужилася, але ганебний запор не дозволив збити жодної ракети
показать весь комментарий
01.06.2024 12:30 Ответить
Довга і напружена ніч для ППО була в Україні, нехай не пи..дять поляки.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:37 Ответить
А шо тоді українцям говорити?...
показать весь комментарий
01.06.2024 12:57 Ответить
Порнхаб у поміч ми 10 років вже обуївємо
показать весь комментарий
01.06.2024 13:02 Ответить
"Самый красивый футбол - счет на табло"(с)
пока же что, поляки, играя без мяча, пропустили нескольких безответных плюх, голов-"дураков"
показать весь комментарий
01.06.2024 13:04 Ответить
Сподіваюсь паньство не всралось
показать весь комментарий
01.06.2024 13:05 Ответить
Як ту злітає на Алєнья,то польські гусари мають вже літати над Харковом - тоді не буде безсонних ночей
показать весь комментарий
01.06.2024 13:10 Ответить
Це якийсь сором
Несає взагалі ніяких причин чому б не допомагати збивати ракети над Україною .
Іе
не то що ганьба а якась неймовірна підлість та знущання,дивитись як ракети вбивають людей і мати змогу але не допомагати їх збивати.
Та що казати ,якщо наприклад в Сребриниця Югославія стояв миротворчий контингент я миротворчо дивився як вбивали тисячі людей які просили іх
захистити . І нічого ,проте потім увесь світ викопував тисячі тіл і «розслідував вбивства».
показать весь комментарий
01.06.2024 13:13 Ответить
Вирішують політики . Бачила відео, де іспанські військові витирали сльози, коли наші військові поверталися від них після навчань на війну.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:17 Ответить
і толку з їх сліз??
показать весь комментарий
01.06.2024 15:40 Ответить
Говорилося про інше
показать весь комментарий
01.06.2024 21:06 Ответить
Хай видадуть фермерам дельтаплани - і нема проблеми.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:12 Ответить
Те, що ракети та БПЛА рашистів не залетіли у повітряний простір Польщі і не уразили обʼєкти на території Польщі є здобутком не польских "винищувачів" , а ПС України.
Поки сили ППО стікаючої кровʼю України знищують смертоносні ракети та БПЛА путіна над Україною, літаки партнерів лише створюють гучні звукові хвилі у повітрі, що аж ніяк не відлякує ворожі крилаті ракети та безпілотники від кордонів дружньої нам Польщі.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:16 Ответить
Нікчеми надувають щоки.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:20 Ответить
враження що нас тролять
показать весь комментарий
01.06.2024 14:30 Ответить
саме так, це звучить як якесь знущання
показать весь комментарий
01.06.2024 14:46 Ответить
це вони так приколюються над нами? с*ки
показать весь комментарий
01.06.2024 15:42 Ответить
Ой, бідосі ви наші! Може вас ще пожаліти?
показать весь комментарий
01.06.2024 16:29 Ответить
 
 