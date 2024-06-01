У Польщі заявили про "довгу і напружену ніч" для системи ППО країни через атаку РФ на Україну

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників. Зранку у Варшаві заявили про "дуже напружену ніч" для протиповітряної оборони країни.

Про це йдеться на сторінці польського командування у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що нічна атака Росії охопила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони, та здійснювалась крилатими ракетами, дронами типу Shahed і балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.

"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - заявили в оперативному командуванні країни.

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Зранку там зазначили, що, коли рівень загрози ракетних ударів знизився, авіація припинила свою діяльність у польському повітряному просторі, а розгорнуті сили й засоби повернулися до стандартної оперативної роботи.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - додали у польському командуванні.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

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Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

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