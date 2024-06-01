У Польщі заявили про "довгу і напружену ніч" для системи ППО країни через атаку РФ на Україну
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників. Зранку у Варшаві заявили про "дуже напружену ніч" для протиповітряної оборони країни.
Про це йдеться на сторінці польського командування у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що нічна атака Росії охопила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони, та здійснювалась крилатими ракетами, дронами типу Shahed і балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.
"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - заявили в оперативному командуванні країни.
Зранку там зазначили, що, коли рівень загрози ракетних ударів знизився, авіація припинила свою діяльність у польському повітряному просторі, а розгорнуті сили й засоби повернулися до стандартної оперативної роботи.
"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - додали у польському командуванні.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.
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Девіз польського ППО і ВПС
Так це ж ескалація. Кацапня вчинить гвалт полякам, за те що ті збили їх "мірно лєтящіє ракети" та запустить погрози ядеркою через алкаша дімона та істеричного шизофреніка соловйова.
бігти за віслу....
пока же что, поляки, играя без мяча, пропустили нескольких безответных плюх, голов-"дураков"
Несає взагалі ніяких причин чому б не допомагати збивати ракети над Україною .
Іе
не то що ганьба а якась неймовірна підлість та знущання,дивитись як ракети вбивають людей і мати змогу але не допомагати їх збивати.
Та що казати ,якщо наприклад в Сребриниця Югославія стояв миротворчий контингент я миротворчо дивився як вбивали тисячі людей які просили іх
захистити . І нічого ,проте потім увесь світ викопував тисячі тіл і «розслідував вбивства».
Поки сили ППО стікаючої кровʼю України знищують смертоносні ракети та БПЛА путіна над Україною, літаки партнерів лише створюють гучні звукові хвилі у повітрі, що аж ніяк не відлякує ворожі крилаті ракети та безпілотники від кордонів дружньої нам Польщі.