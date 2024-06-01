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Новини Війна
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У Польщі заявили про "довгу і напружену ніч" для системи ППО країни через атаку РФ на Україну

Польща прокоментувала ракетний удар по Україні 1 червня

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників. Зранку у Варшаві заявили про "дуже напружену ніч" для протиповітряної оборони країни.

Про це йдеться на сторінці польського командування у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що нічна атака Росії охопила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони, та здійснювалась крилатими ракетами, дронами типу Shahed і балістичними ракетами, запущеними з Чорноморського регіону.

"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - заявили в оперативному командуванні країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала в небо свою авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

Зранку там зазначили, що, коли рівень загрози ракетних ударів знизився, авіація припинила свою діяльність у польському повітряному просторі, а розгорнуті сили й засоби повернулися до стандартної оперативної роботи.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - додали у польському командуванні.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про масовану атаку РФ: Головна мета Росії - нормалізувати терор та скористатися відсутністю достатньої кількості ППО

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

Також читайте: Варшава може підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців: це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, - Сікорський

Автор: 

Польща (8496)


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Топ коментарі
+46
ото напружились... аж в очах потемніло.
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01.06.2024 11:43
+31


Девіз польського ППО і ВПС
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01.06.2024 11:46
+25
А могли б не просто безцільно палити авіаційне паливо, а допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика. На майбутнє. До якого всі країни глобального Заходу йдуть семимильними кроками. Бо не хочуть розбити ворога ще на нашій українській території.
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01.06.2024 11:48
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ото напружились... аж в очах потемніло.
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01.06.2024 11:43 Відповісти
Не повсиралися від напруги😁
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01.06.2024 19:34 Відповісти


Девіз польського ППО і ВПС
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01.06.2024 11:46 Відповісти
звикайте
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01.06.2024 11:46 Відповісти
Бідолашки, хоч би не перетрудились.
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01.06.2024 11:47 Відповісти
А могли б не просто безцільно палити авіаційне паливо, а допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика. На майбутнє. До якого всі країни глобального Заходу йдуть семимильними кроками. Бо не хочуть розбити ворога ще на нашій українській території.
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01.06.2024 11:48 Відповісти
Мабуть,там потрібне узгодження з нашими. Бо не дуже добре,якщо почали б лупити кацапські ракети над нашими селами і містами. Може,помиляюсь.
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01.06.2024 12:00 Відповісти
Та ми ж, начебто, не відмовляємось від такої співпраці.
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01.06.2024 12:11 Відповісти
А як наші хлопці їх збивають вони що, на підготовлені площадки для брухту падають?
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01.06.2024 13:48 Відповісти
гарна ідея, до речі
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01.06.2024 15:39 Відповісти
Стараються збивати над полями і лісом.
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01.06.2024 18:30 Відповісти
Все вірно . Польща в НАТО.
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01.06.2024 14:12 Відповісти
"допомогти збивати ворожі кацапські повітряні цілі. Заодно і практика"
Так це ж ескалація. Кацапня вчинить гвалт полякам, за те що ті збили їх "мірно лєтящіє ракети" та запустить погрози ядеркою через алкаша дімона та істеричного шизофреніка соловйова.
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01.06.2024 16:05 Відповісти
Лицемірство чистої води.
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01.06.2024 11:52 Відповісти
Хай звернуться за допомогою до блокувальників, хай тепер перекривають повітряні кордони.
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01.06.2024 11:53 Відповісти
Цілу ніч тужились, хоч би не ... . Чи таки банно - пральний день?
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01.06.2024 11:56 Відповісти
Дивина.По нас ракетами і дорогами били,а поляки напружувалися.
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01.06.2024 12:01 Відповісти
ви прикиньте, що б сталося у варшаві, як що б, гриміло, як у києві 24 лютого.
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01.06.2024 12:02 Відповісти
Думаю, річний план по органічних добривах був би виконаний за одну ніч.
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01.06.2024 12:04 Відповісти
Цікаво, комунальні служби польських міст також знаходяться в повній бойовій готовності?
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01.06.2024 14:08 Відповісти
нєнє!
бігти за віслу....
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01.06.2024 14:13 Відповісти
Вам то чого напруживатися? Ну залетить до вас, повернеться та полетить до Львову.
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01.06.2024 12:03 Відповісти
А шо хвермєри?
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01.06.2024 12:05 Відповісти
Спали, як діти, міцно ттримаючі 30 росіянських серебрренників
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01.06.2024 19:06 Відповісти
Та ти шо,пора вже й може якісь ордена роздавати,такий стрес пережили небораки.
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01.06.2024 12:08 Відповісти
Та ты шо ? Напружились ? А мы два с половиной года живём в ****.
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01.06.2024 12:15 Відповісти
Переживали-переживали и пережили
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01.06.2024 12:21 Відповісти
Але то смірджєло нє от страху,а от злощі)
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01.06.2024 12:21 Відповісти
Зараз дуда напружиться і скаже що вишле Польща всіх емігрантів українців разом з старими і немічними на фронт.
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01.06.2024 12:27 Відповісти
Польща довго і важко тужилася, але ганебний запор не дозволив збити жодної ракети
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01.06.2024 12:30 Відповісти
Довга і напружена ніч для ППО була в Україні, нехай не пи..дять поляки.
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01.06.2024 12:37 Відповісти
А шо тоді українцям говорити?...
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01.06.2024 12:57 Відповісти
Порнхаб у поміч ми 10 років вже обуївємо
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01.06.2024 13:02 Відповісти
"Самый красивый футбол - счет на табло"(с)
пока же что, поляки, играя без мяча, пропустили нескольких безответных плюх, голов-"дураков"
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01.06.2024 13:04 Відповісти
Сподіваюсь паньство не всралось
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01.06.2024 13:05 Відповісти
Як ту злітає на Алєнья,то польські гусари мають вже літати над Харковом - тоді не буде безсонних ночей
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01.06.2024 13:10 Відповісти
Це якийсь сором
Несає взагалі ніяких причин чому б не допомагати збивати ракети над Україною .
Іе
не то що ганьба а якась неймовірна підлість та знущання,дивитись як ракети вбивають людей і мати змогу але не допомагати їх збивати.
Та що казати ,якщо наприклад в Сребриниця Югославія стояв миротворчий контингент я миротворчо дивився як вбивали тисячі людей які просили іх
захистити . І нічого ,проте потім увесь світ викопував тисячі тіл і «розслідував вбивства».
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01.06.2024 13:13 Відповісти
Вирішують політики . Бачила відео, де іспанські військові витирали сльози, коли наші військові поверталися від них після навчань на війну.
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01.06.2024 14:17 Відповісти
і толку з їх сліз??
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01.06.2024 15:40 Відповісти
Говорилося про інше
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01.06.2024 21:06 Відповісти
Хай видадуть фермерам дельтаплани - і нема проблеми.
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01.06.2024 14:12 Відповісти
Те, що ракети та БПЛА рашистів не залетіли у повітряний простір Польщі і не уразили обʼєкти на території Польщі є здобутком не польских "винищувачів" , а ПС України.
Поки сили ППО стікаючої кровʼю України знищують смертоносні ракети та БПЛА путіна над Україною, літаки партнерів лише створюють гучні звукові хвилі у повітрі, що аж ніяк не відлякує ворожі крилаті ракети та безпілотники від кордонів дружньої нам Польщі.
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01.06.2024 14:16 Відповісти
Нікчеми надувають щоки.
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01.06.2024 14:20 Відповісти
враження що нас тролять
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01.06.2024 14:30 Відповісти
саме так, це звучить як якесь знущання
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01.06.2024 14:46 Відповісти
це вони так приколюються над нами? с*ки
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01.06.2024 15:42 Відповісти
Ой, бідосі ви наші! Може вас ще пожаліти?
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01.06.2024 16:29 Відповісти
 
 