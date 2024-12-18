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КС (2079) Червинский (134)

Конституционный Суд рассмотрел жалобу Червинского на автоматическое продление срока содержания под стражей, - адвокат

Конституційний Суд розглянув скаргу Червінського

Конституционный Суд 18 декабря рассмотрел жалобу полковника Романа Червинского на продление срока содержания под стражей без фактического проведения судебного заседания.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины сегодня рассматривал жалобу Червинского относительно неконституционности ч. 5 ст. 615 УПК Украины, согласно которой Роману незаконно продлевали срок содержания под стражей без фактического проведения судебного заседания и участия адвокатов", - говорится в сообщении.

Сейчас решение суда ожидают.

КС розглянув скаргу Червінського

Ранее Конституционный суд открыл производство по жалобе защиты Червинского относительно не соответствия нормам Конституции части 5, статьи 615 УПК Украины.

Также читайте: Дело Червинского: Судья Гречаная заявляет якобы о давлении, защита отрицает и предполагает фабрикование доказательств для подозрения адвокатам

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте: Дело Червинского: Судебное разбирательство будет закрытым

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Читайте также: Судья Алексеенко, которая определила залог как меру пресечения для Червинского, пожаловалась на вмешательство в ее работу, - адвокат Иосифов
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Топ комментарии
+21
Ну так Червінський-не Бойко. Може і посидіти. Такі смаки у зегнид.
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18.12.2024 12:36
+18
Слугорижна команда - це антиукраїнська команда, у них першим ворогом є Порошенко, проукраїнська партія "ЄС" і всі її депутати. Дуже небезпечними для них є генерали, полковнки, всі інші офіцери і бійці, які проявили мужність і відданість Україні і це не просто слова, а написані історією фікти. До цього дня за Порошенком проводятся літера СБУ і поліції, а не за російськими шпіонами, яких по цей день кишить в Україні.
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18.12.2024 12:43
+17
Свободу розвіднику Роману Червінському ,
який відстоював інтереси України ,
ризикуючи своїм життям , а не ховався на Банковій ,
як деяка зелена погань😡
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18.12.2024 12:54
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Як Зельоне шобло з приходом до влади не воювало з Конституційним судом, але повністю його підкорити поки не змогли.
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18.12.2024 12:25 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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18.12.2024 12:27 Ответить
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
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18.12.2024 13:52 Ответить
Розглянув - і... що? 🤔
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18.12.2024 12:35 Ответить
Ну так Червінський-не Бойко. Може і посидіти. Такі смаки у зегнид.
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18.12.2024 12:36 Ответить
Слугорижна команда - це антиукраїнська команда, у них першим ворогом є Порошенко, проукраїнська партія "ЄС" і всі її депутати. Дуже небезпечними для них є генерали, полковнки, всі інші офіцери і бійці, які проявили мужність і відданість Україні і це не просто слова, а написані історією фікти. До цього дня за Порошенком проводятся літера СБУ і поліції, а не за російськими шпіонами, яких по цей день кишить в Україні.
показать весь комментарий
18.12.2024 12:43 Ответить
Свободу розвіднику Роману Червінському ,
який відстоював інтереси України ,
ризикуючи своїм життям , а не ховався на Банковій ,
як деяка зелена погань😡
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18.12.2024 12:54 Ответить
Йому там вигаданих обвинувачень на три життя наперед оформили.
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18.12.2024 13:19 Ответить
Зеленский отменил для кандидатов в судьи тест на IQ. Но вот тест на "КУ" почему-то оставил.😎
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18.12.2024 13:39 Ответить
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18.12.2024 14:29 Ответить
Да сколько уже можно кошмарить боевого офицера и весь наш народ.
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18.12.2024 13:58 Ответить
Червінський сидить, а вкраїнчики мріють про свій Моссад
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18.12.2024 22:32 Ответить
Все більше і більше нас тягнуть на дно. Цю перхотну погань треба стерти!
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19.12.2024 15:27 Ответить
 
 