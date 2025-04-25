Литва вызвала представителя посольства РФ из-за массированных атак по Украине

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в связи с недавними массированными ударами РФ по гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает МИД страны в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель посольства России был вызван сегодня для выражения протеста Литвы против непрерывных бомбардировок гражданского населения в Украине. Недавние террористические атаки нарушают все принципы международного гуманитарного права и никоим образом не свидетельствуют о готовности России к миру", - заявили в ведомстве.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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