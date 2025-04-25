Литва викликала представника посольства РФ через масовані атаки по Україні

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у зв’язку з нещодавніми масованими ударами РФ по цивільному населенню України.

Про це повідомляє МЗС країни у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник посольства Росії був викликаний сьогодні для висловлення протесту Литви проти безперервних бомбардувань цивільного населення в Україні. Нещодавні терористичні атаки порушують усі принципи міжнародного гуманітарного права і жодним чином не свідчать про готовність Росії до миру", - заявили у відомстві.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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