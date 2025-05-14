РУС
8 658 111

Война будет длиться 10 лет. Украина этого не выдержит, - Зеленский

Сколько еще продлится война. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины не продлится еще 10 лет.

Об этом глава государства заявил в интервью Liberation, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - сказал он.

По словам президента, с Путиным невозможно сейчас прийти к согласию относительно всего, но стороны должны найти формат для прекращения войны РФ в Украине.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Зеленский Владимир (21647) война в Украине (5732)
Топ комментарии
+50
2019 рік- чому ще не закінчена війна? Вона вам вигідна? Ось такий ви голоанокомандувач.
2025 рік - чому ще не закінче війна? Вона вам вигідна? Ось такий ви голоанокомандувач.
14.05.2025 08:44 Ответить
+35
Важке рішення було 21.04.2019.
А це лише його етапи.
14.05.2025 08:55 Ответить
+26
ресурси віддав, скоро території віддасть, все що можна і не можна ці потвори вкрали і докрадають.

так, Україна не витримає, тут я з цим капітаном очевидністю згоден
14.05.2025 08:44 Ответить
Україна воює 11 років і витримала, а Зєлєнского, як президента витримує 5 років і точно ще 5 може не витримати.
14.05.2025 10:50 Ответить
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори

(Залужний през)
14.05.2025 11:01 Ответить
із прорашистським "зезедентом" і асвальтом, без Західної допомоги ,запланована в Омані швидка окупація України ,відбулася б за пару тижнів....
14.05.2025 10:50 Ответить
Для цього лідор усе зробив мародерство ,асфальт ,людоловство проект фсб , це така помста народу України який недав здати Україну за три дні лідору кацапам.
14.05.2025 10:58 Ответить
Тобто. А шо було 11 років? Чи у тебе 3?
14.05.2025 11:28 Ответить
То є так, зелену шоблу Україна ще 10 років не витримає
14.05.2025 11:47 Ответить
Такими темпами як зараз 10 років взагалі не проблема. Ми не в повну силу воюємо (Європа взагалі не воює), у рузкіх точно на 10 років є людського потенціалу з поточним темпом.
14.05.2025 13:08 Ответить
Вона і так продовжує 11 років,що ти **** зробив щоб цього не було? Мародери зелені.
14.05.2025 13:12 Ответить
