Война будет длиться 10 лет. Украина этого не выдержит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины не продлится еще 10 лет.

Об этом глава государства заявил в интервью Liberation, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - сказал он.

По словам президента, с Путиным невозможно сейчас прийти к согласию относительно всего, но стороны должны найти формат для прекращения войны РФ в Украине.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

