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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Это приближает нас к авторитарному врагу", - заявление МФ "Відродження" относительно закона против НАБУ

МФ Возрождение о законе против НАБУ

Ограничение независимости антикоррупционных органов может стать первым шагом на пути ликвидации демократических институтов в Украине.

Об этом говорится в заявлении Международного фонда "Відродження" относительно закона, который ослабляет независимость НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем принятие Верховной Радой Украины законопроекта 12414 и подписание его президентом Украины критической ошибкой, ставящей под сомнение дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и путь нашей страны в ЕС.

Удар по независимости антикоррупционных органов может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институтов в Украине, которые стали одним из достижений Революции Достоинства.

Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся, и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни.

Мы призываем отменить этот закон, вернуть НАБУ и САП их независимость и остановить любые попытки ослабления демократии в Украине", - говорится в заявлении.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124)


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23.07.2025 12:12 Ответить
 
 