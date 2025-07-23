"Це наближає нас до авторитарного ворога", - заява МФ "Відродження" щодо закону проти НАБУ

Обмеження незалежності антикорупційних органів може стати першим кроком на шляху ліквідації демократичних інституцій в Україні.

Про це йдеться в заяві Міжнародного фонду "Відродження" щодо закону, який послаблює незалежність НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 12414 та підписання його Президентом України критичною помилкою, що ставить під сумнів подальшу боротьбу з корупцією в Україні та шлях нашої країни до ЄС.



Удар по незалежності антикорупційних органів може стати першим кроком на шляху демонтажу демократичних інституцій в Україні, які стали одним з надбань Революції Гідності.



Це наближає нас до авторитарного ворога, проти якого ми боремося і в боротьбі з яким так багато українців віддали свої життя.



Ми закликаємо скасувати цей закон, повернути НАБУ і САП їхню незалежність та зупинити будь-які спроби послаблення демократії в Україні", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.