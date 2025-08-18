Суд вызвал Шабунина на рассмотрение меры пресечения за 2,5 часа до заседания: он находится в Харьковской области

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что его вызвали на судебное заседание в Киев за 2,5 часа до его начала. Он находится в Харьковской области.

"За 2,5 часа до начала заседания Печерский "суд" сообщил мне о рассмотрении меры пресечения. В это время я, очевидно, на службе за несколько десятков километров от ЛБЗ (линии боевого соприкосновения). Конечно, что доехать в Киев с востока Харьковщины на 2,5 часа невозможно", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что и судьи, и прокуроры хорошо знают, где он находится.

"Потому что я не выездной отсюда согласно их действующей мере пресечения. Никаким другим способом ни я, ни мои адвокаты уведомлены не были. Хотя мы с пятницы просили об этом. Повторюсь, силовики Зеленского действуют чисто в духе раннего фсб", - подытожил он.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

