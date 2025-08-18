РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11613 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину
1 475 15

Суд вызвал Шабунина на рассмотрение меры пресечения за 2,5 часа до заседания: он находится в Харьковской области

Шабунина вызвали на суд в Киев Он находится в Харьковской области

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что его вызвали на судебное заседание в Киев за 2,5 часа до его начала. Он находится в Харьковской области.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2,5 часа до начала заседания Печерский "суд" сообщил мне о рассмотрении меры пресечения. В это время я, очевидно, на службе за несколько десятков километров от ЛБЗ (линии боевого соприкосновения). Конечно, что доехать в Киев с востока Харьковщины на 2,5 часа невозможно", - говорится в сообщении.

Шабунина вызвали на суд в Киев Он находится в Харьковской области

Шабунин отметил, что и судьи, и прокуроры хорошо знают, где он находится.

"Потому что я не выездной отсюда согласно их действующей мере пресечения. Никаким другим способом ни я, ни мои адвокаты уведомлены не были. Хотя мы с пятницы просили об этом. Повторюсь, силовики Зеленского действуют чисто в духе раннего фсб", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского сподобились лишь на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

Шабунина вызвали на суд в Киев Он находится в Харьковской области

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Также читайте: Зеленский, спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших среди нас, - Шабунин

Автор: 

суд (25193) Шабунин Виталий (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Оце так. Хотіли просто поржати над Порошенком по приколу, замість нього призначивши просто дібіла в кловунській шапці. Таким чином принизити.
І ось, вже чогось не ржеться, не до сміху, коли замість гравця пуєм на піаніно у владі опинився злий тупий злопам'ятний гундосий карлик.
І тікати немає куди, зловлять і відправлять " мі би в Кріму все померлі но Крім бі не сдалі"
показать весь комментарий
18.08.2025 13:43 Ответить
+4
Зробимо Шабуніна разом.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:40 Ответить
+2
Це не лагідні "бариги". Тут розмова коротка - 2,5 годин часу і все
показать весь комментарий
18.08.2025 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зробимо Шабуніна разом.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:40 Ответить
відмовки не канають - на гелікоптері можно встигнути.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:40 Ответить
Це генеральський привілей...
А отже, терміново слід Шабуніну присвоїти генерала
показать весь комментарий
18.08.2025 14:02 Ответить
це бумєранг прилетів. Хай на тому бумєрангу і летить.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:09 Ответить
Оце так. Хотіли просто поржати над Порошенком по приколу, замість нього призначивши просто дібіла в кловунській шапці. Таким чином принизити.
І ось, вже чогось не ржеться, не до сміху, коли замість гравця пуєм на піаніно у владі опинився злий тупий злопам'ятний гундосий карлик.
І тікати немає куди, зловлять і відправлять " мі би в Кріму все померлі но Крім бі не сдалі"
показать весь комментарий
18.08.2025 13:43 Ответить
Це не лагідні "бариги". Тут розмова коротка - 2,5 годин часу і все
показать весь комментарий
18.08.2025 13:45 Ответить
Шабуня буде ховатися тепер і від суда. Сподіваюсь його на суд доставлять під примусом. Антикорупціонер має в суді довести свою антикорупційність крапка
показать весь комментарий
18.08.2025 13:47 Ответить
От нехай і доставляють під примусом. Але - за наші, а не за його гроші. Ви насправді такі тупі?
показать весь комментарий
18.08.2025 15:21 Ответить
ЗЄ - лише актор розмовного жанру, який погодився грати роль президента України за від Беніних 'друзів' у чорних капелюхах. Всі його вчинки записані у сценарії, що написаний іншими людьми. Коли він щось говорить від себе, то це - просто іспанській сором
показать весь комментарий
18.08.2025 13:55 Ответить


показать весь комментарий
18.08.2025 13:56 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥👌
показать весь комментарий
18.08.2025 14:04 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 14:04 Ответить
Шабунін, згадай Порошенка.
Бо Порошенко за тебе заступився, коли тебе пов'язали і почали пресувати.
Ти досі собі не дав ради згадати за переслідування Порошенка.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:11 Ответить
Що той Шабунін...Головне зберегти нашу надію та гордість незламного Стерненко!! Щоб тільки не втік...на фронт!
показать весь комментарий
18.08.2025 14:21 Ответить
От мені подобаються зє-боти: те, що сурожа лєщенко пер, як бик на Порошенка, а тепер лиже опу, як видатний викривач "бариги", так то по#єр - він тепер свій, а от Шабунін не свій: він на Порошенка пер
показать весь комментарий
18.08.2025 15:25 Ответить
 
 