УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11992 відвідувача онлайн
Новини Підозра Шабуніну
1 022 13

Суд викликав Шабуніна на розгляд запобіжного заходу за 2,5 години до засідання: він перебуває на Харківщині

Шабуніна викликали на суд у Київ Він перебуває на Харківщині

Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що його викликали на судове засідання до Києва за 2,5 години до його початку. Він перебуває у Харківській області.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2,5 години до початку засідання Печерський "суд" повідомив мене про розгляд запобіжного заходу. В цей час я, очевидно, на службі за кількадесят кілометрів від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення). Звичайно, що доїхати до Києва зі сходу Харківщини на 2,5 години неможливо", - йдеться в повідомленні.

Шабуніна викликали на суд у Київ Він перебуває на Харківщині

Шабунін зазначив, що і судді, і прокурори добре знають, де він перебуває.

"Бо я не виїзний звідси згідно з їхнім ДІЮЧИМ запобіжним заходом. У жодний інший спосіб ані мене, ані моїх адвокатів повідомлено не було. Хоча ми з пʼятниці просили про це. Повторюся, силовики Зеленського діють чисто в дусі раннього фсб", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

Шабуніна викликали на суд у Київ Він перебуває на Харківщині

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Також читайте: Зеленський, рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кров’ю найкращих серед нас, - Шабунін

Автор: 

суд (11813) Шабунін Віталій (595)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Зробимо Шабуніна разом.
показати весь коментар
18.08.2025 13:40 Відповісти
+2


показати весь коментар
18.08.2025 13:56 Відповісти
+1
відмовки не канають - на гелікоптері можно встигнути.
показати весь коментар
18.08.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зробимо Шабуніна разом.
показати весь коментар
18.08.2025 13:40 Відповісти
відмовки не канають - на гелікоптері можно встигнути.
показати весь коментар
18.08.2025 13:40 Відповісти
Це генеральський привілей...
А отже, терміново слід Шабуніну присвоїти генерала
показати весь коментар
18.08.2025 14:02 Відповісти
це бумєранг прилетів. Хай на тому бумєрангу і летить.
показати весь коментар
18.08.2025 14:09 Відповісти
Оце так. Хотіли просто поржати над Порошенком по приколу, замість нього призначивши просто дібіла в кловунській шапці. Таким чином принизити.
І ось, вже чогось не ржеться, не до сміху, коли замість гравця пуєм на піаніно у владі опинився злий тупий злопам'ятний гундосий карлик.
І тікати немає куди, зловлять і відправлять " мі би в Кріму все померлі но Крім бі не сдалі"
показати весь коментар
18.08.2025 13:43 Відповісти
Це не лагідні "бариги". Тут розмова коротка - 2,5 годин часу і все
показати весь коментар
18.08.2025 13:45 Відповісти
Шабуня буде ховатися тепер і від суда. Сподіваюсь його на суд доставлять під примусом. Антикорупціонер має в суді довести свою антикорупційність крапка
показати весь коментар
18.08.2025 13:47 Відповісти
ЗЄ - лише актор розмовного жанру, який погодився грати роль президента України за від Беніних 'друзів' у чорних капелюхах. Всі його вчинки записані у сценарії, що написаний іншими людьми. Коли він щось говорить від себе, то це - просто іспанській сором
показати весь коментар
18.08.2025 13:55 Відповісти


показати весь коментар
18.08.2025 13:56 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥👌
показати весь коментар
18.08.2025 14:04 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 14:04 Відповісти
Шабунін, згадай Порошенка.
Бо Порошенко за тебе заступився, коли тебе пов'язали і почали пресувати.
Ти досі собі не дав ради згадати за переслідування Порошенка.
показати весь коментар
18.08.2025 14:11 Відповісти
Що той Шабунін...Головне зберегти нашу надію та гордість незламного Стерненко!! Щоб тільки не втік...на фронт!
показати весь коментар
18.08.2025 14:21 Відповісти
 
 