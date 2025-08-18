Суд викликав Шабуніна на розгляд запобіжного заходу за 2,5 години до засідання: він перебуває на Харківщині
Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що його викликали на судове засідання до Києва за 2,5 години до його початку. Він перебуває у Харківській області.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За 2,5 години до початку засідання Печерський "суд" повідомив мене про розгляд запобіжного заходу. В цей час я, очевидно, на службі за кількадесят кілометрів від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення). Звичайно, що доїхати до Києва зі сходу Харківщини на 2,5 години неможливо", - йдеться в повідомленні.
Шабунін зазначив, що і судді, і прокурори добре знають, де він перебуває.
"Бо я не виїзний звідси згідно з їхнім ДІЮЧИМ запобіжним заходом. У жодний інший спосіб ані мене, ані моїх адвокатів повідомлено не було. Хоча ми з пʼятниці просили про це. Повторюся, силовики Зеленського діють чисто в дусі раннього фсб", - підсумував він.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А отже, терміново слід Шабуніну присвоїти генерала
І ось, вже чогось не ржеться, не до сміху, коли замість гравця пуєм на піаніно у владі опинився злий тупий злопам'ятний гундосий карлик.
І тікати немає куди, зловлять і відправлять " мі би в Кріму все померлі но Крім бі не сдалі"
Бо Порошенко за тебе заступився, коли тебе пов'язали і почали пресувати.
Ти досі собі не дав ради згадати за переслідування Порошенка.