Суд викликав Шабуніна на розгляд запобіжного заходу за 2,5 години до засідання: він перебуває на Харківщині

Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що його викликали на судове засідання до Києва за 2,5 години до його початку. Він перебуває у Харківській області.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2,5 години до початку засідання Печерський "суд" повідомив мене про розгляд запобіжного заходу. В цей час я, очевидно, на службі за кількадесят кілометрів від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення). Звичайно, що доїхати до Києва зі сходу Харківщини на 2,5 години неможливо", - йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що і судді, і прокурори добре знають, де він перебуває.

"Бо я не виїзний звідси згідно з їхнім ДІЮЧИМ запобіжним заходом. У жодний інший спосіб ані мене, ані моїх адвокатів повідомлено не було. Хоча ми з пʼятниці просили про це. Повторюся, силовики Зеленського діють чисто в дусі раннього фсб", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Також читайте: Зеленський, рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кров’ю найкращих серед нас, - Шабунін