Коварный удар РФ доказал актуальность гарантий безопасности для Украины, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил вчерашний удар РФ по гражданской инфраструктуре Украины и призвал союзников немедленно предоставить Украине гарантии безопасности.

об этом он написал в соцсети Х.

"В ночь на воскресенье Россия нанесла жестокий удар по Украине, лишив жизней невинных гражданских в спальных районах и повредив здание Кабинета Министров. Я думаю о раненых и всех тех, кто оплакивает своих близких. Справедливый и длительный мир для Украины потребует надежных гарантий безопасности. Коварный воскресный удар только доказывает неотложность этой задачи", - отметил Карни.

Карни напомнил, что еще в августе он "отметил в поврежденном во время воскресного удара здании, что Канада солидарна с Украиной, и неумолимая агрессия Путина никогда не ослабит нашей решимости".

"Канада непоколебима в своей преданности "Коалиции желающих" и ее готовности предоставить непосредственную масштабируемую военную помощь для поддержки прекращения огня и длительного мира", - заверил премьер-министр.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.