Коварный удар РФ доказал актуальность гарантий безопасности для Украины, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил вчерашний удар РФ по гражданской инфраструктуре Украины и призвал союзников немедленно предоставить Украине гарантии безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"В ночь на воскресенье Россия нанесла жестокий удар по Украине, лишив жизней невинных гражданских в спальных районах и повредив здание Кабинета Министров. Я думаю о раненых и всех тех, кто оплакивает своих близких. Справедливый и длительный мир для Украины потребует надежных гарантий безопасности. Коварный воскресный удар только доказывает неотложность этой задачи", - отметил Карни.

Карни напомнил, что еще в августе он "отметил в поврежденном во время воскресного удара здании, что Канада солидарна с Украиной, и неумолимая агрессия Путина никогда не ослабит нашей решимости".

Также читайте: Путин не будет диктовать условия мира в Украине, - премьер Канады Карни

"Канада непоколебима в своей преданности "Коалиции желающих" и ее готовности предоставить непосредственную масштабируемую военную помощь для поддержки прекращения огня и длительного мира", - заверил премьер-министр.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Канадські і європейські комсомольці виступили з палкими промовами а розгрібати це лайно чомусь повинен Трамп
08.09.2025 06:39 Ответить
Нехай базікають, немічні політики.
08.09.2025 06:54 Ответить
Канада (і ніхто) воювати за нас не будуть. Вообще. Це фундаментальна істина. Тому всі гарантіїї безпеки - півник на паличці, щоб ми підписали мир. Потім буде вєлікоє НІЩО.
08.09.2025 07:20 Ответить
Абсолютно вірно. Нікчемна Будапештська писулька тому підтвердження.
08.09.2025 10:35 Ответить
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні засудив вчорашній удар РФ по цивільній інфраструктурі України та закликав союзників негайно надати Україні безпекові гарантії.

Тільки через вчорашній? Клоун, @ля.....
08.09.2025 07:37 Ответить
А що, до цього все було гаразд ?
08.09.2025 08:33 Ответить
Для них так. Ну, загинули від ракети за одну ніч якихось 25 цивільних туземців. Кому вони там цікаві...
