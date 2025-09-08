Підступний удар РФ довів нагальність гарантій безпеки для України, - Карні

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні засудив вчорашній удар РФ по цивільній інфраструктурі України та закликав союзників негайно надати Україні безпекові гарантії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"У ніч на неділю Росія завдала жорстокого удару по Україні, позбавивши життів безневинних цивільних у спальних районах та пошкодивши будівлю Кабінету Міністрів. Я думаю про поранених й усіх тих, хто оплакує своїх близьких. Справедливий і тривалий мир для України вимагатиме надійних безпекових гарантій. Підступний недільний удар лише доводить нагальність цього завдання", - зауважив Карні.

Карні нагадав, що ще в серпні він "наголосив у пошкодженій під час недільного удару будівлі, що Канада солідарна з Україною, і невблаганна агресія Путіна ніколи не ослабить нашої рішучості".

"Канада непохитна у своїй відданості "Коаліції охочих" та її готовності надати безпосередню масштабовану військову допомогу для підтримки припинення вогню й тривалого миру", - запевнив премʼєр-міністр.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.