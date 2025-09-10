РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Решительно осуждаю и призываю Россию положить этому конец, - Макрон о залете "шахедов" в Польшу

Макрон о шахедах в Польше

Франция решительно осуждает залет российских ударных "шахедов" на территорию Польши во время атаки РФ на Украину.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время российской атаки на Украину является просто неприемлемым.

"Я осуждаю это самым решительным образом. Я призываю Россию положить конец этому непрерывному нападению. Я еще раз заявляю о нашей полной солидарности с польским народом и правительством", - отметил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о не случайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Таких закликів, до московитів з *******, було чимало, ще з часу початку війни проти Ічкерії, і аж по сьгодення!!
Азербайджанці, чекали на мирну реакцію московитів, на подібні заяви і звернення Світових лідерів, аж 30 років, але, так і не дочекалися!!
10.09.2025 11:34 Ответить
Дуже рішуче? Ще ножкою так топни щоб вся рішучість була видно. Представляю як ***** і Сі зараз ржуть
10.09.2025 11:40 Ответить
Потужно . Макрон дав жару .
10.09.2025 12:00 Ответить
Я засуджую це найрішучішим чином.

І в думках радію, що Франція знаходиться далеко від РФ...
10.09.2025 11:35 Ответить
та вже краще би помовчав. ти вже з коаліцією "охочих", "рішучих", "волі" обісрався. тож краще взагалі помовч, бо такими заявами ще гірше робиш. кацапи з тебе просто сміються. не ганьби пам'ять Наполеона.
10.09.2025 11:35 Ответить
Значить, а те шо іПашать кожну ніч по Україні то це в принципі прийнятно, тільки от на Польщу не прийнятно. Так макроша?
10.09.2025 11:38 Ответить
Макрон на москве работают челобитные царю только если на колени стать. Вот тогда он твои пожелания выслшуает (но это не точно)
10.09.2025 11:38 Ответить
...а ще раком поставити армію Франції аби правильної довжини розкатала червони доріжку від Паріжу до хоемля.
10.09.2025 11:55 Ответить
Дуже рішуче? Ще ножкою так топни щоб вся рішучість була видно. Представляю як ***** і Сі зараз ржуть
10.09.2025 11:40 Ответить
ввечері подзвонить вибачиться
10.09.2025 11:43 Ответить
Згоден з Макроном! Досить вже бавитись тими шлюхедами, давай повноцінний наступ на Сувальський коридор....
10.09.2025 11:40 Ответить
Не так Європа розмовляє з кацапом
10.09.2025 11:41 Ответить
Я призываю Россию положить конец этому непрерывному нападению.

А этому конец подавай Это начало.
10.09.2025 11:43 Ответить
Окрім "кукуріку" щось нічого не чутно.
10.09.2025 11:44 Ответить
Ст. 5 "Статуту НАТО" в дії
10.09.2025 11:44 Ответить
Вау!!! Потужно!!!
Зоч би сі від ржачки не сконав)
10.09.2025 11:53 Ответить
Рішуче засуджую…. потужно…
10.09.2025 11:53 Ответить
пук-пердь
10.09.2025 12:04 Ответить
сховався під спідницю колишньої вчительки, потужний лідор Франції
10.09.2025 12:06 Ответить
слово ,,залет,, говорит о ,,случайности,,
ЗАПАД этим намекнул что кацапы не виновны ...
так что кроме осуждения больше ничего ...........................................
10.09.2025 12:42 Ответить
РІШУЧЕ ЗАНЕПОКОЇВСЯ! У КРЕМЛІ ВІД ЙОГО РІШУЧОСТІ ЖИВОТИ ВІД СМІХУ БОЛЯТЬ! СЦИКУНИ!
10.09.2025 12:49 Ответить
А з Україною солідарність куди зникла?
10.09.2025 12:50 Ответить
Коли б всі ті дулі та в одну скрутити...
10.09.2025 12:56 Ответить
 
 