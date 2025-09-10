Решительно осуждаю и призываю Россию положить этому конец, - Макрон о залете "шахедов" в Польшу
Франция решительно осуждает залет российских ударных "шахедов" на территорию Польши во время атаки РФ на Украину.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время российской атаки на Украину является просто неприемлемым.
"Я осуждаю это самым решительным образом. Я призываю Россию положить конец этому непрерывному нападению. Я еще раз заявляю о нашей полной солидарности с польским народом и правительством", - отметил Макрон.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
Азербайджанці, чекали на мирну реакцію московитів, на подібні заяви і звернення Світових лідерів, аж 30 років, але, так і не дочекалися!!
І в думках радію, що Франція знаходиться далеко від РФ...
А этому конец подавай Это начало.
Зоч би сі від ржачки не сконав)
ЗАПАД этим намекнул что кацапы не виновны ...
так что кроме осуждения больше ничего ...........................................