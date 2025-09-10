Рішуче засуджую та закликаю Росію покласти цьому край, - Макрон про заліт "шахедів" у Польщу
Франція рішуче засуджує заліт російських ударних "шахедів" на територію Польщі під час атаки РФ на Україну.
Про це президент Франції Емманюель Макрон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час російської атаки на Україну є просто неприйнятним.
"Я засуджую це найрішучішим чином. Я закликаю Росію покласти край цьому безперервному нападу. Я ще раз заявляю про нашу повну солідарність із польським народом та урядом", - відзначив Макрон.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Азербайджанці, чекали на мирну реакцію московитів, на подібні заяви і звернення Світових лідерів, аж 30 років, але, так і не дочекалися!!
І в думках радію, що Франція знаходиться далеко від РФ...
А этому конец подавай Это начало.
Зоч би сі від ржачки не сконав)
ЗАПАД этим намекнул что кацапы не виновны ...
так что кроме осуждения больше ничего ...........................................