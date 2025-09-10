УКР
Шахеди залетіли в Польщу
1 083 22

Рішуче засуджую та закликаю Росію покласти цьому край, - Макрон про заліт "шахедів" у Польщу

Макрон про шахеди у Польщі

Франція рішуче засуджує заліт російських ударних "шахедів" на територію Польщі під час атаки РФ на Україну.

Про це президент Франції Емманюель Макрон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час російської атаки на Україну є просто неприйнятним.

"Я засуджую це найрішучішим чином. Я закликаю Росію покласти край цьому безперервному нападу. Я ще раз заявляю про нашу повну солідарність із польським народом та урядом", - відзначив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Польща (8814) Макрон Емманюель (1598) Шахед (1451)
Топ коментарі
+5
Таких закликів, до московитів з *******, було чимало, ще з часу початку війни проти Ічкерії, і аж по сьгодення!!
Азербайджанці, чекали на мирну реакцію московитів, на подібні заяви і звернення Світових лідерів, аж 30 років, але, так і не дочекалися!!
показати весь коментар
10.09.2025 11:34 Відповісти
+5
Дуже рішуче? Ще ножкою так топни щоб вся рішучість була видно. Представляю як ***** і Сі зараз ржуть
показати весь коментар
10.09.2025 11:40 Відповісти
+2
Потужно . Макрон дав жару .
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
Я засуджую це найрішучішим чином.

І в думках радію, що Франція знаходиться далеко від РФ...
показати весь коментар
10.09.2025 11:35 Відповісти
та вже краще би помовчав. ти вже з коаліцією "охочих", "рішучих", "волі" обісрався. тож краще взагалі помовч, бо такими заявами ще гірше робиш. кацапи з тебе просто сміються. не ганьби пам'ять Наполеона.
показати весь коментар
10.09.2025 11:35 Відповісти
Значить, а те шо іПашать кожну ніч по Україні то це в принципі прийнятно, тільки от на Польщу не прийнятно. Так макроша?
показати весь коментар
10.09.2025 11:38 Відповісти
Макрон на москве работают челобитные царю только если на колени стать. Вот тогда он твои пожелания выслшуает (но это не точно)
показати весь коментар
10.09.2025 11:38 Відповісти
...а ще раком поставити армію Франції аби правильної довжини розкатала червони доріжку від Паріжу до хоемля.
показати весь коментар
10.09.2025 11:55 Відповісти
ввечері подзвонить вибачиться
показати весь коментар
10.09.2025 11:43 Відповісти
Згоден з Макроном! Досить вже бавитись тими шлюхедами, давай повноцінний наступ на Сувальський коридор....
показати весь коментар
10.09.2025 11:40 Відповісти
Не так Європа розмовляє з кацапом
показати весь коментар
10.09.2025 11:41 Відповісти
Я призываю Россию положить конец этому непрерывному нападению.

А этому конец подавай Это начало.
показати весь коментар
10.09.2025 11:43 Відповісти
Окрім "кукуріку" щось нічого не чутно.
показати весь коментар
10.09.2025 11:44 Відповісти
Ст. 5 "Статуту НАТО" в дії
показати весь коментар
10.09.2025 11:44 Відповісти
Вау!!! Потужно!!!
Зоч би сі від ржачки не сконав)
показати весь коментар
10.09.2025 11:53 Відповісти
Рішуче засуджую…. потужно…
показати весь коментар
10.09.2025 11:53 Відповісти
пук-пердь
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
сховався під спідницю колишньої вчительки, потужний лідор Франції
показати весь коментар
10.09.2025 12:06 Відповісти
слово ,,залет,, говорит о ,,случайности,,
ЗАПАД этим намекнул что кацапы не виновны ...
так что кроме осуждения больше ничего ...........................................
показати весь коментар
10.09.2025 12:42 Відповісти
РІШУЧЕ ЗАНЕПОКОЇВСЯ! У КРЕМЛІ ВІД ЙОГО РІШУЧОСТІ ЖИВОТИ ВІД СМІХУ БОЛЯТЬ! СЦИКУНИ!
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
А з Україною солідарність куди зникла?
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
Коли б всі ті дулі та в одну скрутити...
показати весь коментар
10.09.2025 12:56 Відповісти
 
 