Зеленский назначит руководителя Одесской ГВА в ближайшее время: Одесса заслуживает большей защиты и поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре будет назначен руководитель Одесской городской военной администрации.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, Одесса "заслуживает большей защиты и большей поддержки", и это можно сделать в формате военной администрации.

"Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил Службу безопасности Украины "за сильную работу на защиту Украины и на противодействие российским агентурным сетям".

Что предшествовало?

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

14 октября Зеленский прекратил украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.

Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".

Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

