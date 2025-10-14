РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Создание Одесской ГВА
1 110 36

Зеленский назначит руководителя Одесской ГВА в ближайшее время: Одесса заслуживает большей защиты и поддержки

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре будет назначен руководитель Одесской городской военной администрации.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Одесса "заслуживает большей защиты и большей поддержки", и это можно сделать в формате военной администрации.

"Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил Службу безопасности Украины "за сильную работу на защиту Украины и на противодействие российским агентурным сетям".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесскую МВА может возглавить действующий руководитель Днепропетровской ОВА Лысак, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

14 октября Зеленский прекратил украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.

Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".

Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию о создании Одесской МВА: Просит Сырского и Кипера проверить необходимость

Автор: 

Зеленский Владимир (22255) Одесса (8056) Одесская область (3890) Одесский район (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
14.10.2025 19:36 Ответить
+11
Любими способами, та ще й обхід законів і судів, Зельоні беруть міста і області під свій повний контроль. Привіт виборам!
показать весь комментарий
14.10.2025 19:40 Ответить
+9
Забирай нах*р туди мамедова (ткаченка) з Києва. А ми тут якось без нього обійдемось! Чи в тебе кадрове сміття ще не закінчилось?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічого, одеські ждуни виберуть собі іншого ватника..., дебіли,бл**ь.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:34 Ответить
найближчими роками виборів в Одесі не передбачується. а ватників по любому призначать
показать весь комментарий
14.10.2025 19:37 Ответить
якщо Одесити будуть обирати московитів і підарів, що загрожуватимуть нац безпеці України, прийдеться зі столиці призначати керівника військової адміністрації...
показать весь комментарий
14.10.2025 19:37 Ответить
Можеш не хвилюватись. Зельоні не дадуть там провести вибори. Буде пряме управління через військову адміністрацію. Єрмак туди чергову маріонетку ставить на грошові потоки міста.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:42 Ответить
Рано чи пізно вибори будуть в Україні не демонізуйте Зеленського!
Але мені хотілося б Естонський сценарій всім підарам, етнічним московитам, москворотим баранам було видано паспорта негромадянина і заборона голосувати, щоб ми нарешті вилізли з цього ватного їбучого болота і приєдналися до НАТО і Шенгену в оглядовому майбутнього, бо в інакшому випадку нам борсатись в лайні до скону!
показать весь комментарий
14.10.2025 20:01 Ответить
та да буратіна не демон - він лялька-актор
показать весь комментарий
14.10.2025 20:16 Ответить
Сподіваюсь що не виберуть. Після кожного бомбардування Одеси россійськими фашистами цих конченних ждунів становиться все менше і менше!
показать весь комментарий
14.10.2025 19:40 Ответить
це не вибори будуть - це привід для ПРизначення ригами Єрмаківського голови ОВА ДНІПРА Лисака( бригадного генерала цьому СБУ шику з команди БАКАНОВА дав зЄ у березні 2022р!!!) на місце ОМВА Одеси . Для повнішого контролю ніж за Труханова
показать весь комментарий
14.10.2025 19:44 Ответить
А звідси питання - саме Стерненко ( кажуть вербун СБУ) розкрутив тему російського паспорту Труханова саме зараз... а раніше ніхто не знав? навіть керівник СБУ Ваня Баканов? Навіть голова СБУ Дніпра підписаний вовкою через місяць після вторгнення на бригадного генерала?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:47 Ответить
Ти читав статью? Уважно? Кого ПРИЗНАЧИТЬ янелох? Чергового ватника-корупціонера . Як і в інших областях. Вибори не потрібні
показать весь комментарий
14.10.2025 19:48 Ответить
Зі слів цього вови відосика який зачитав текст з відосика, то Труханов відповідав за "Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді" а не СБУшнік Малюк та Зеленський. Це щось нове від боневтік так можно знімати всіх поки малюк вірно йому служить . Поки при владі слуга коломойского СБУ малюка треба преіменувати у СБЗ(служба безпеки зеленського).
показать весь комментарий
14.10.2025 20:26 Ответить
на жаль братіку придуркам це не доходить....дітей своїх хоронять і вірять в святого антисеміта.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:36 Ответить
Забирай нах*р туди мамедова (ткаченка) з Києва. А ми тут якось без нього обійдемось! Чи в тебе кадрове сміття ще не закінчилось?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:35 Ответить
думаю у Оманської Гниди ще багато приятелів яких прилаштувати треба ..на те вона і Верховна Гнида - цар зельоних гнид
показать весь комментарий
14.10.2025 19:37 Ответить
так он воно що....а те що мера вибирають люди а не олігофрени з ОП - де закон ? що відбувається ******* каглік все до своїх клешень прибирає !!!
показать весь комментарий
14.10.2025 19:35 Ответить
В конституції України - президент обирається ТІЛЬКИ на 5 років , а ВР може без перевиборів керувати країною до виборів за будь яких обставин неможливості перевиборів.

Завдяки рішенню Верховної Ради, з лютого 2004 року Україна стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, Конституційний Суд визнав ці зміни такими, що не відповідають Основному Закону.

тобто сьогодні РИГІВСЬКИЙ президент править як перзидент ПРЕЗИДЕНТСЬКО- парламентськеої країни ? Правильно я розумію?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:53 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 19:36 Ответить
ЕСТЬ ИМ ЦАРЪ
показать весь комментарий
14.10.2025 19:41 Ответить
сцарь пів шостий
показать весь комментарий
14.10.2025 19:43 Ответить
шістьорочний сцарь його величності ригівського сірого кардинала Єрмака...
ПРиклад з Трухановим в Одесі, заміненого на Бригадного Генерала СБУ часів СБУ Баканова тому яскраве підтвердження .
17 липня Баканова звільнено , за свідченням його тодішнього одного з замів Малюка - підстав для внутрішнього розслідуванням не було. За це саме й став Малюк через рік після посади тим часово виконуючого- головою СБУ). А ще ДО ЦЬОГО В БЕРЕЗНІ 2022р майбутнього голову Одеської міської адміністрації ( асоціацію цих місцевих керівників керує Єрмак) , СБУшного керівника ДНІПРА зЄ підписав на бригадного генерала , а зараз Єрмак - Татаров переведуть його до Одеси. Міским голову військової адміністрації - а вибори мера НЕНАЧАСІ
показать весь комментарий
14.10.2025 20:04 Ответить
Невже ківалова,чи татарова,робимо ставки
показать весь комментарий
14.10.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 19:38 Ответить
Кіма защли туди, може Миколаївська область з дорогами буде вже.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:38 Ответить
Може ЗЄля додумається обміняти громадянина Немитої на наших полонених?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:39 Ответить
Любими способами, та ще й обхід законів і судів, Зельоні беруть міста і області під свій повний контроль. Привіт виборам!
показать весь комментарий
14.10.2025 19:40 Ответить
Здобули!!!

Замість мера-колаборанта від дебільного але виборця буде ноунейм-злодій від узурпатора.

Мало того, що ЗЕлений голова Одеської ОВА обкладає додатковим митом експорт зерна. Тепер ще голова МВА буде свою частину рвати.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:46 Ответить
Тренування і споглядання на реакцію в суспільстві бо попереду в планах Київ і Львів
показать весь комментарий
14.10.2025 19:59 Ответить
От з Києвом не тойво. Не ризикнуть бо сцикуни.

Один дядя вже прибрав барикади у Києві перед Новим роком. 😁
показать весь комментарий
14.10.2025 20:12 Ответить
Можуть просто вбити, спишуть на рашку.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:27 Ответить
В ОПі тестують новий спосіб заміни мера на слухняну мавпочку від ОПи?
Цікаво: а якщо у Кличка є громадянство Німеччини, то такий шухер-мухер проканає?
А як же НЕгромадянин України Бєня? Чому його не екстрадують до США? Адже це стосується тільки Громадянина України...

Ця ОПівська шобла (під приводом війни) "поставила на паузу" законність в Україні для всіх, окрім себе і тих випадків, коли їм це конче потрібно або вигідно.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:09 Ответить
у Кличка з громадянством не проканає,будуть ліпить горбатого-застройки, корупція, не цілйове використання, тощо
показать весь комментарий
14.10.2025 20:13 Ответить
Та навіть це не проканає Київ не Одеса, з вподобаннями Киян все зрозуміло.
Тому ворушить мурашник не будуть. Скоріш за все в хід підуть особисті погрози не викльчаю навіть вбивство. Бо столиця то ключ до виборів!
показать весь комментарий
14.10.2025 20:23 Ответить
За гниду в Одесі голосувало - 92%. місцевий сепар теж обраний тимиж місцевими сепарами - цікаво чи будуть погроми одними іншіх сепарів. Може бути весело - як от тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Патріоти гинуть на фронті, зеленский вже здав пів Дніпропетровщини, Запоріжжя на половину вже давно здав, орки кінчають Донецку область. А тут такий триллер.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:19 Ответить
Скоро одесситы заголосят: Труханов, вернись!🤧
показать весь комментарий
14.10.2025 20:26 Ответить
 
 