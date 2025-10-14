Зеленский назначит руководителя Одесской ГВА в ближайшее время: Одесса заслуживает большей защиты и поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре будет назначен руководитель Одесской городской военной администрации.
Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Одесса "заслуживает большей защиты и большей поддержки", и это можно сделать в формате военной администрации.
"Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты", - подчеркнул он.
Президент также поблагодарил Службу безопасности Украины "за сильную работу на защиту Украины и на противодействие российским агентурным сетям".
Что предшествовало?
Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
14 октября Зеленский прекратил украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.
Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".
Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
Але мені хотілося б Естонський сценарій всім підарам, етнічним московитам, москворотим баранам було видано паспорта негромадянина і заборона голосувати, щоб ми нарешті вилізли з цього ватного їбучого болота і приєдналися до НАТО і Шенгену в оглядовому майбутнього, бо в інакшому випадку нам борсатись в лайні до скону!
Завдяки рішенню Верховної Ради, з лютого 2004 року Україна стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, Конституційний Суд визнав ці зміни такими, що не відповідають Основному Закону.
тобто сьогодні РИГІВСЬКИЙ президент править як перзидент ПРЕЗИДЕНТСЬКО- парламентськеої країни ? Правильно я розумію?
ПРиклад з Трухановим в Одесі, заміненого на Бригадного Генерала СБУ часів СБУ Баканова тому яскраве підтвердження .
17 липня Баканова звільнено , за свідченням його тодішнього одного з замів Малюка - підстав для внутрішнього розслідуванням не було. За це саме й став Малюк через рік після посади тим часово виконуючого- головою СБУ). А ще ДО ЦЬОГО В БЕРЕЗНІ 2022р майбутнього голову Одеської міської адміністрації ( асоціацію цих місцевих керівників керує Єрмак) , СБУшного керівника ДНІПРА зЄ підписав на бригадного генерала , а зараз Єрмак - Татаров переведуть його до Одеси. Міским голову військової адміністрації - а вибори мера НЕНАЧАСІ
Замість мера-колаборанта від дебільного але виборця буде ноунейм-злодій від узурпатора.
Мало того, що ЗЕлений голова Одеської ОВА обкладає додатковим митом експорт зерна. Тепер ще голова МВА буде свою частину рвати.
Один дядя вже прибрав барикади у Києві перед Новим роком. 😁
Цікаво: а якщо у Кличка є громадянство Німеччини, то такий шухер-мухер проканає?
А як же НЕгромадянин України Бєня? Чому його не екстрадують до США? Адже це стосується тільки Громадянина України...
Ця ОПівська шобла (під приводом війни) "поставила на паузу" законність в Україні для всіх, окрім себе і тих випадків, коли їм це конче потрібно або вигідно.
Тому ворушить мурашник не будуть. Скоріш за все в хід підуть особисті погрози не викльчаю навіть вбивство. Бо столиця то ключ до виборів!
Патріоти гинуть на фронті, зеленский вже здав пів Дніпропетровщини, Запоріжжя на половину вже давно здав, орки кінчають Донецку область. А тут такий триллер.