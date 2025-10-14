Зеленський призначить керівника Одеської МВА найближчим часом: Одеса заслуговує на більший захист та підтримку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром буде призначено керівника Одеської міської військової адміністрації.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Одеса "заслуговує на більший захист і більшу підтримку", і це можна зробити у форматі військової адміністрації.

"Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені", - наголосив він.

Президент також подякував Службі безпеки України "за сильну роботу на захист України й на протидію російським агентурним мережам".

Що передувало?

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.

Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".

Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

