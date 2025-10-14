УКР
Новини Створення Одеської МВА
1 181 39

Зеленський призначить керівника Одеської МВА найближчим часом: Одеса заслуговує на більший захист та підтримку

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром буде призначено керівника Одеської міської військової адміністрації.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Одеса "заслуговує на більший захист і більшу підтримку", і це можна зробити у форматі військової адміністрації.

"Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені", - наголосив він.

Президент також подякував Службі безпеки України "за сильну роботу на захист України й на протидію російським агентурним мережам".

Що передувало?

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.

Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".

Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Зеленський Володимир (25814) Одеса (5650) Одеська область (3558) Одеський район (336)
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
14.10.2025 19:36 Відповісти
+12
Любими способами, та ще й обхід законів і судів, Зельоні беруть міста і області під свій повний контроль. Привіт виборам!
показати весь коментар
14.10.2025 19:40 Відповісти
+10
Забирай нах*р туди мамедова (ткаченка) з Києва. А ми тут якось без нього обійдемось! Чи в тебе кадрове сміття ще не закінчилось?
показати весь коментар
14.10.2025 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічого, одеські ждуни виберуть собі іншого ватника..., дебіли,бл**ь.
показати весь коментар
14.10.2025 19:34 Відповісти
найближчими роками виборів в Одесі не передбачується. а ватників по любому призначать
показати весь коментар
14.10.2025 19:37 Відповісти
якщо Одесити будуть обирати московитів і підарів, що загрожуватимуть нац безпеці України, прийдеться зі столиці призначати керівника військової адміністрації...
показати весь коментар
14.10.2025 19:37 Відповісти
Можеш не хвилюватись. Зельоні не дадуть там провести вибори. Буде пряме управління через військову адміністрацію. Єрмак туди чергову маріонетку ставить на грошові потоки міста.
показати весь коментар
14.10.2025 19:42 Відповісти
Рано чи пізно вибори будуть в Україні не демонізуйте Зеленського!
Але мені хотілося б Естонський сценарій всім підарам, етнічним московитам, москворотим баранам було видано паспорта негромадянина і заборона голосувати, щоб ми нарешті вилізли з цього ватного їбучого болота і приєдналися до НАТО і Шенгену в оглядовому майбутнього, бо в інакшому випадку нам борсатись в лайні до скону!
показати весь коментар
14.10.2025 20:01 Відповісти
та да буратіна не демон - він лялька-актор
показати весь коментар
14.10.2025 20:16 Відповісти
Сподіваюсь що не виберуть. Після кожного бомбардування Одеси россійськими фашистами цих конченних ждунів становиться все менше і менше!
показати весь коментар
14.10.2025 19:40 Відповісти
це не вибори будуть - це привід для ПРизначення ригами Єрмаківського голови ОВА ДНІПРА Лисака( бригадного генерала цьому СБУ шику з команди БАКАНОВА дав зЄ у березні 2022р!!!) на місце ОМВА Одеси . Для повнішого контролю ніж за Труханова
показати весь коментар
14.10.2025 19:44 Відповісти
А звідси питання - саме Стерненко ( кажуть вербун СБУ) розкрутив тему російського паспорту Труханова саме зараз... а раніше ніхто не знав? навіть керівник СБУ Ваня Баканов? Навіть голова СБУ Дніпра підписаний вовкою через місяць після вторгнення на бригадного генерала?
показати весь коментар
14.10.2025 19:47 Відповісти
Та все намного просТЧЕ. Идет передел жирных потоков. Труха, мабуть , вже вирiшив , що сидить у Бога за пазухю. Скорше за все, труха почав жилити грошi на вiдкати.
показати весь коментар
14.10.2025 20:37 Відповісти
Ти читав статью? Уважно? Кого ПРИЗНАЧИТЬ янелох? Чергового ватника-корупціонера . Як і в інших областях. Вибори не потрібні
показати весь коментар
14.10.2025 19:48 Відповісти
Зі слів цього вови відосика який зачитав текст з відосика, то Труханов відповідав за "Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді" а не СБУшнік Малюк та Зеленський. Це щось нове від боневтік так можно знімати всіх поки малюк вірно йому служить . Поки при владі слуга коломойского СБУ малюка треба преіменувати у СБЗ(служба безпеки зеленського).
показати весь коментар
14.10.2025 20:26 Відповісти
Cтопе, позбавлення громадянства мера не е приводом для позбавлення його посади мера, з юридичноi cторони. Так що до виборiв мера -як до Киiва рачки. До того ж тепер труху, як громадянина цапабада, ми не маемо права примусити до вiдповiдальностi по законам Украiни... Так шо , ворона ворону око не виклюе(зебiли - це обригiвська юнармiя). То лi iстчьо буде. Запасаемся попкорном, а своi емоцii запхнемо в дупу.
показати весь коментар
14.10.2025 20:33 Відповісти
на жаль братіку придуркам це не доходить....дітей своїх хоронять і вірять в святого антисеміта.
показати весь коментар
14.10.2025 19:36 Відповісти
Забирай нах*р туди мамедова (ткаченка) з Києва. А ми тут якось без нього обійдемось! Чи в тебе кадрове сміття ще не закінчилось?
показати весь коментар
14.10.2025 19:35 Відповісти
думаю у Оманської Гниди ще багато приятелів яких прилаштувати треба ..на те вона і Верховна Гнида - цар зельоних гнид
показати весь коментар
14.10.2025 19:37 Відповісти
так он воно що....а те що мера вибирають люди а не олігофрени з ОП - де закон ? що відбувається ******* каглік все до своїх клешень прибирає !!!
показати весь коментар
14.10.2025 19:35 Відповісти
В конституції України - президент обирається ТІЛЬКИ на 5 років , а ВР може без перевиборів керувати країною до виборів за будь яких обставин неможливості перевиборів.

Завдяки рішенню Верховної Ради, з лютого 2004 року Україна стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, Конституційний Суд визнав ці зміни такими, що не відповідають Основному Закону.

тобто сьогодні РИГІВСЬКИЙ президент править як перзидент ПРЕЗИДЕНТСЬКО- парламентськеої країни ? Правильно я розумію?
показати весь коментар
14.10.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 19:36 Відповісти
ЕСТЬ ИМ ЦАРЪ
показати весь коментар
14.10.2025 19:41 Відповісти
сцарь пів шостий
показати весь коментар
14.10.2025 19:43 Відповісти
шістьорочний сцарь його величності ригівського сірого кардинала Єрмака...
ПРиклад з Трухановим в Одесі, заміненого на Бригадного Генерала СБУ часів СБУ Баканова тому яскраве підтвердження .
17 липня Баканова звільнено , за свідченням його тодішнього одного з замів Малюка - підстав для внутрішнього розслідуванням не було. За це саме й став Малюк через рік після посади тим часово виконуючого- головою СБУ). А ще ДО ЦЬОГО В БЕРЕЗНІ 2022р майбутнього голову Одеської міської адміністрації ( асоціацію цих місцевих керівників керує Єрмак) , СБУшного керівника ДНІПРА зЄ підписав на бригадного генерала , а зараз Єрмак - Татаров переведуть його до Одеси. Міским голову військової адміністрації - а вибори мера НЕНАЧАСІ
показати весь коментар
14.10.2025 20:04 Відповісти
Невже ківалова,чи татарова,робимо ставки
показати весь коментар
14.10.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 19:38 Відповісти
Кіма защли туди, може Миколаївська область з дорогами буде вже.
показати весь коментар
14.10.2025 19:38 Відповісти
Може ЗЄля додумається обміняти громадянина Немитої на наших полонених?
показати весь коментар
14.10.2025 19:39 Відповісти
Любими способами, та ще й обхід законів і судів, Зельоні беруть міста і області під свій повний контроль. Привіт виборам!
показати весь коментар
14.10.2025 19:40 Відповісти
Здобули!!!

Замість мера-колаборанта від дебільного але виборця буде ноунейм-злодій від узурпатора.

Мало того, що ЗЕлений голова Одеської ОВА обкладає додатковим митом експорт зерна. Тепер ще голова МВА буде свою частину рвати.
показати весь коментар
14.10.2025 19:46 Відповісти
Тренування і споглядання на реакцію в суспільстві бо попереду в планах Київ і Львів
показати весь коментар
14.10.2025 19:59 Відповісти
От з Києвом не тойво. Не ризикнуть бо сцикуни.

Один дядя вже прибрав барикади у Києві перед Новим роком. 😁
показати весь коментар
14.10.2025 20:12 Відповісти
Можуть просто вбити, спишуть на рашку.
показати весь коментар
14.10.2025 20:27 Відповісти
В ОПі тестують новий спосіб заміни мера на слухняну мавпочку від ОПи?
Цікаво: а якщо у Кличка є громадянство Німеччини, то такий шухер-мухер проканає?
А як же НЕгромадянин України Бєня? Чому його не екстрадують до США? Адже це стосується тільки Громадянина України...

Ця ОПівська шобла (під приводом війни) "поставила на паузу" законність в Україні для всіх, окрім себе і тих випадків, коли їм це конче потрібно або вигідно.
показати весь коментар
14.10.2025 20:09 Відповісти
у Кличка з громадянством не проканає,будуть ліпить горбатого-застройки, корупція, не цілйове використання, тощо
показати весь коментар
14.10.2025 20:13 Відповісти
Та навіть це не проканає Київ не Одеса, з вподобаннями Киян все зрозуміло.
Тому ворушить мурашник не будуть. Скоріш за все в хід підуть особисті погрози не викльчаю навіть вбивство. Бо столиця то ключ до виборів!
показати весь коментар
14.10.2025 20:23 Відповісти
За гниду в Одесі голосувало - 92%. місцевий сепар теж обраний тимиж місцевими сепарами - цікаво чи будуть погроми одними іншіх сепарів. Може бути весело - як от тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Патріоти гинуть на фронті, зеленский вже здав пів Дніпропетровщини, Запоріжжя на половину вже давно здав, орки кінчають Донецку область. А тут такий триллер.
показати весь коментар
14.10.2025 20:19 Відповісти
Скоро одесситы заголосят: Труханов, вернись!🤧
показати весь коментар
14.10.2025 20:26 Відповісти
А до этого 3 с половиной года Одесса не заслуживала на большую защиту и поддержку?
показати весь коментар
14.10.2025 20:40 Відповісти
 
 