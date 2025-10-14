Зеленський призначить керівника Одеської МВА найближчим часом: Одеса заслуговує на більший захист та підтримку
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром буде призначено керівника Одеської міської військової адміністрації.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Одеса "заслуговує на більший захист і більшу підтримку", і це можна зробити у форматі військової адміністрації.
"Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені", - наголосив він.
Президент також подякував Службі безпеки України "за сильну роботу на захист України й на протидію російським агентурним мережам".
Що передувало?
Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.
Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".
Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але мені хотілося б Естонський сценарій всім підарам, етнічним московитам, москворотим баранам було видано паспорта негромадянина і заборона голосувати, щоб ми нарешті вилізли з цього ватного їбучого болота і приєдналися до НАТО і Шенгену в оглядовому майбутнього, бо в інакшому випадку нам борсатись в лайні до скону!
Завдяки рішенню Верховної Ради, з лютого 2004 року Україна стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, Конституційний Суд визнав ці зміни такими, що не відповідають Основному Закону.
тобто сьогодні РИГІВСЬКИЙ президент править як перзидент ПРЕЗИДЕНТСЬКО- парламентськеої країни ? Правильно я розумію?
ПРиклад з Трухановим в Одесі, заміненого на Бригадного Генерала СБУ часів СБУ Баканова тому яскраве підтвердження .
17 липня Баканова звільнено , за свідченням його тодішнього одного з замів Малюка - підстав для внутрішнього розслідуванням не було. За це саме й став Малюк через рік після посади тим часово виконуючого- головою СБУ). А ще ДО ЦЬОГО В БЕРЕЗНІ 2022р майбутнього голову Одеської міської адміністрації ( асоціацію цих місцевих керівників керує Єрмак) , СБУшного керівника ДНІПРА зЄ підписав на бригадного генерала , а зараз Єрмак - Татаров переведуть його до Одеси. Міским голову військової адміністрації - а вибори мера НЕНАЧАСІ
Замість мера-колаборанта від дебільного але виборця буде ноунейм-злодій від узурпатора.
Мало того, що ЗЕлений голова Одеської ОВА обкладає додатковим митом експорт зерна. Тепер ще голова МВА буде свою частину рвати.
Один дядя вже прибрав барикади у Києві перед Новим роком. 😁
Цікаво: а якщо у Кличка є громадянство Німеччини, то такий шухер-мухер проканає?
А як же НЕгромадянин України Бєня? Чому його не екстрадують до США? Адже це стосується тільки Громадянина України...
Ця ОПівська шобла (під приводом війни) "поставила на паузу" законність в Україні для всіх, окрім себе і тих випадків, коли їм це конче потрібно або вигідно.
Тому ворушить мурашник не будуть. Скоріш за все в хід підуть особисті погрози не викльчаю навіть вбивство. Бо столиця то ключ до виборів!
Патріоти гинуть на фронті, зеленский вже здав пів Дніпропетровщини, Запоріжжя на половину вже давно здав, орки кінчають Донецку область. А тут такий триллер.