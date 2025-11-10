В САП проверят возможную утечку данных досудебного расследования НАБУ
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования по поводу возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.
Об этом говорится в заявлении САП, передает Цензор.НЕТ.
Решение было принято утром 10 ноября.
"Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел.
Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
- В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
