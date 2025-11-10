В САП проверят возможную утечку данных досудебного расследования НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования по поводу возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Об этом говорится в заявлении САП.

Решение было принято утром 10 ноября.

"Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел.



Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

