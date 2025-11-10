РУС
В САП проверят возможную утечку данных досудебного расследования НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования по поводу возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Об этом говорится в заявлении САП, передает Цензор.НЕТ.

Решение было принято утром 10 ноября.

"Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел.

Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Читайте: "Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием

Что предшествовало?

Читайте также: На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко

Автор: 

САП (2341) Клименко Александр САП (47)
Топ комментарии
+2
Тобто скласти пазли і зрозуміти, що Земленський то і є КОРУПЦІЯ/ВИТІІК ДАНИХ нє, не варіант?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:02 Ответить
А запит на екстрадицію "Міндіча і Ко" зробили ???
показать весь комментарий
10.11.2025 17:03 Ответить
Міндіча ніхто не поверне, він друг ЗЄбаната і громадянин Ізраїлю.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:09 Ответить
а раптом Молдова перехватить? в кавярні десь?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:10 Ответить
Не будуть вони карати своїх, хіба це не очевидно? Скільки разів Земленський топтав Конституцію та Закон? Безліч. І жоден раз нікого не покарали. А тут гаманець самого Лідора
показать весь комментарий
10.11.2025 17:13 Ответить
Санду - надія тільки на цю жіночку
показать весь комментарий
10.11.2025 17:14 Ответить
Дані - не горобець...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:05 Ответить
Для кого "витік" для того й втік!!! Одне питання на хіпа ви їх берете на роботу за такі дурні кошти?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:08 Ответить
Західні Партнери, можуть надати посильну допомогу в пошуку поіменного виявлення «ждунів продажних»!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:25 Ответить
Про дружину мого знайомого почали ходити чутки що вона гуляща і дає тому,і тому,і ще тому...Знайомий вирішив знайти хто ті чутки розповсюджує.Він почав питати кого не зустріне - ви не знаєте хто говорить так про мою жінку?Говорить як?Та каже шо вона ку...ва,спить з ким попало і таке інше.Ні,не знали - відповідали йому,але тепер будем знати...
САП нагадує того знайомого...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:46 Ответить
я правильно понял - антикоррупционеры проведут "расследование" среди себя на предмет коррупции?? p.s. госпожу Сюмар прошу не волноваться - я не причастен к "анонимным каналам"!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:55 Ответить
 
 