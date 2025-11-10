УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8672 відвідувача онлайн
Новини
2 146 11

У САП перевірять можливий витік даних досудового розслідування НАБУ

Злив інформації з НАБУ та САП: Клименко почав розслідування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це йдеться в заяві САП, передає Цензор.НЕТ.

Рішення було ухвалено вранці 10 листопада.

"Таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Читайте: "Енергоатом" підтвердив обшуки та заявив про готовність до співпраці зі слідством

Що передувало?

Також читайте: Цього тижня плануються підозри проти керівництва НАБУ та САП. Це відповідь на обшуки у Міндіча, - Гончаренко

Автор: 

САП (2610) Клименко Олександр САП (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А запит на екстрадицію "Міндіча і Ко" зробили ???
показати весь коментар
10.11.2025 17:03 Відповісти
+4
Міндіча ніхто не поверне, він друг ЗЄбаната і громадянин Ізраїлю.
показати весь коментар
10.11.2025 17:09 Відповісти
+2
Тобто скласти пазли і зрозуміти, що Земленський то і є КОРУПЦІЯ/ВИТІІК ДАНИХ нє, не варіант?
показати весь коментар
10.11.2025 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто скласти пазли і зрозуміти, що Земленський то і є КОРУПЦІЯ/ВИТІІК ДАНИХ нє, не варіант?
показати весь коментар
10.11.2025 17:02 Відповісти
А запит на екстрадицію "Міндіча і Ко" зробили ???
показати весь коментар
10.11.2025 17:03 Відповісти
Міндіча ніхто не поверне, він друг ЗЄбаната і громадянин Ізраїлю.
показати весь коментар
10.11.2025 17:09 Відповісти
а раптом Молдова перехватить? в кавярні десь?
показати весь коментар
10.11.2025 17:10 Відповісти
Не будуть вони карати своїх, хіба це не очевидно? Скільки разів Земленський топтав Конституцію та Закон? Безліч. І жоден раз нікого не покарали. А тут гаманець самого Лідора
показати весь коментар
10.11.2025 17:13 Відповісти
Санду - надія тільки на цю жіночку
показати весь коментар
10.11.2025 17:14 Відповісти
Дані - не горобець...
показати весь коментар
10.11.2025 17:05 Відповісти
Для кого "витік" для того й втік!!! Одне питання на хіпа ви їх берете на роботу за такі дурні кошти?
показати весь коментар
10.11.2025 17:08 Відповісти
Західні Партнери, можуть надати посильну допомогу в пошуку поіменного виявлення «ждунів продажних»!!
показати весь коментар
10.11.2025 17:25 Відповісти
Про дружину мого знайомого почали ходити чутки що вона гуляща і дає тому,і тому,і ще тому...Знайомий вирішив знайти хто ті чутки розповсюджує.Він почав питати кого не зустріне - ви не знаєте хто говорить так про мою жінку?Говорить як?Та каже шо вона ку...ва,спить з ким попало і таке інше.Ні,не знали - відповідали йому,але тепер будем знати...
САП нагадує того знайомого...
показати весь коментар
10.11.2025 17:46 Відповісти
 
 