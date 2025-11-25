WSJ реконструировал, как у Трампа писали "мирный план" относительно Украины с участием россиян

The Wall Street Journal опубликовал реконструкцию событий, которые привели к появлению в администрации США 28-пунктного плана мирного урегулирования войны России против Украины.

По данным издания, в октябре президент США Дональд Трамп поручил команде по нацбезопасности подготовить документ, подобный плану относительно Газы.

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали работать над первым проектом во время полета с Ближнего Востока. Источники WSJ утверждают, что во время разработки они использовали информацию от инсайдера Кремля, который тайно встречался с помощниками в Майами. Им был Кирилл Дмитриев - представитель Кремля, тесно связанный с Владимиром Путиным и знакомый с Кушнером.

По данным источников, Дмитриева привезли в Майами в выходные перед Хэллоуином для трехдневных обсуждений. Он настаивал на требованиях, выгодных Кремлю: отказе Украины от вступления в НАТО, выводе украинских войск из Донбасса и сокращении численности армии. Он также предлагал экономические соглашения между США и РФ в сферах искусственного интеллекта и энергетики.

К работе над планом привлекали и украинскую сторону. По крайней мере дважды организовывали звонки с президентом Владимиром Зеленским, а позже Виткофф и Кушнер пригласили в Майами секретаря СНБО Рустема Умерова. По данным WSJ, Умеров прямо сказал авторам, что предложенный вариант значительно выгоднее для России, чем для Украины, и посоветовал проинформировать Зеленского.

16 ноября украинского президента ознакомили с планом, и он заявил, что над документом нужно еще работать.

18 ноября копию получил госсекретарь Марко Рубио. После утечки деталей плана в прессу начался трансатлантический кризис — европейских партнеров шокировали условия, которые, по данным WSJ, были сформированы с учетом российских пожеланий.

Законодатели сообщили журналистам, что Рубио якобы признал влияние российского представителя на первоначальный проект, хотя он это опроверг. "Мирное предложение подготовили США. Оно основано на информации от российской стороны. Но оно также основано на предварительной и текущей информации от Украины", - заявил Рубио.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

