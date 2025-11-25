РУС
3 671 6

WSJ реконструировал, как у Трампа писали "мирный план" относительно Украины с участием россиян

трамп

The Wall Street Journal опубликовал реконструкцию событий, которые привели к появлению в администрации США 28-пунктного плана мирного урегулирования войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ.

По данным издания, в октябре президент США Дональд Трамп поручил команде по нацбезопасности подготовить документ, подобный плану относительно Газы.

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали работать над первым проектом во время полета с Ближнего Востока. Источники WSJ утверждают, что во время разработки они использовали информацию от инсайдера Кремля, который тайно встречался с помощниками в Майами. Им был Кирилл Дмитриев - представитель Кремля, тесно связанный с Владимиром Путиным и знакомый с Кушнером.

По данным источников, Дмитриева привезли в Майами в выходные перед Хэллоуином для трехдневных обсуждений. Он настаивал на требованиях, выгодных Кремлю: отказе Украины от вступления в НАТО, выводе украинских войск из Донбасса и сокращении численности армии. Он также предлагал экономические соглашения между США и РФ в сферах искусственного интеллекта и энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США критикуют Трампа за слабое соблюдение санкций против российского СПГ, - Reuters

К работе над планом привлекали и украинскую сторону. По крайней мере дважды организовывали звонки с президентом Владимиром Зеленским, а позже Виткофф и Кушнер пригласили в Майами секретаря СНБО Рустема Умерова. По данным WSJ, Умеров прямо сказал авторам, что предложенный вариант значительно выгоднее для России, чем для Украины, и посоветовал проинформировать Зеленского.

16 ноября украинского президента ознакомили с планом, и он заявил, что над документом нужно еще работать.

18 ноября копию получил госсекретарь Марко Рубио. После утечки деталей плана в прессу начался трансатлантический кризис — европейских партнеров шокировали условия, которые, по данным WSJ, были сформированы с учетом российских пожеланий.

Законодатели сообщили журналистам, что Рубио якобы признал влияние российского представителя на первоначальный проект, хотя он это опроверг. "Мирное предложение подготовили США. Оно основано на информации от российской стороны. Но оно также основано на предварительной и текущей информации от Украины", - заявил Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и Трампа, - Сибига

Автор: 

россия (98121) Трамп Дональд (7139) война в Украине (6974)
без сморіду умєровщини не обійшлося
25.11.2025 11:19 Ответить
Весь этот дебильный "Мирный План", как и любой "Мирный План" это просто попытка Путлера, спасти своего ставленника в Киеве - Зепутлера, после коррупционного скандала. Что бы забить информ пространство, и что бы тупой зелебоб снова выставил себя "спасителем". Жалко что Трамп этого не понимает, а искренне хочет закончить войну, которую закончить никакими планами НЕВОЗМОЖНО впринципе. Пока покрайней мере в Кремле Путлер, а на Банковой - Зепутлер, которым окончание войны это не политическая а физическая кончина. Очередной спектакль для дегенератов. Зепутлера надо сносить, процесс уже ж был запущен !
25.11.2025 11:21 Ответить
Цікавий розклад: для Умєрова план здається більш вигідним на користь рашкі. А європейських партнерів він шокує. Може тому і крадуть?
25.11.2025 11:23 Ответить
25.11.2025 12:13 Ответить
Чебурек з Узбекистану і майном у США писав нам мирний план.
Ну невже нема фахових дипломатів крім цих кебаб огли, чи зепоц іншим не довіряє?
25.11.2025 12:15 Ответить
Существует опасность, что Ермак и Ко, растерявшие поддержку даже среди З-большинства, могут согласиться на капитуляцию, чтобы выйти из игры и свалить куда подальше. Украину поджаривают на медленном огне капитуляции. Заметьте: раньше наши власти вообще не хотели говорить о сокращении ВСУ, отказе от ядерного статуса в будущем, отказе от возврата территорий военным путем. А сейчас даже в европейском плане есть сокращение ВСУ, отказ (а фактически подарок) от возвращении земель военным путем и т.д. Путину просто осталось додавить Украину на лучшие для себя условия. Каждый новый раунд приносит ухудшение условий. Кстати, тут Путлер не соврал: чем дальше Краснов и Али-баба работают, тем хуже условия нам навязывают. Это и есть национальное предательство
25.11.2025 12:24 Ответить
 
 