WSJ реконструював, як у Трампа писали "мирний план" щодо України за участі росіян

The Wall Street Journal опублікував реконструкцію подій, які призвели до появи в адміністрації США 28-пунктного плану мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

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За даними видання, у жовтні президент США Дональд Трамп доручив команді з нацбезпеки підготувати документ, подібний до плану щодо Гази.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали працювати над першим проєктом під час польоту з Близького Сходу. Джерела WSJ стверджують, що під час розробки вони використовували інформацію від інсайдера Кремля, який таємно зустрічався з помічниками в Маямі. Ним був Кирило Дмитрієв - представник Кремля, тісно пов’язаний із Володимиром Путіним та знайомий із Кушнером.

За даними джерел, Дмитрієва привезли до Маямі у вихідні перед Геловіном для триденних обговорень. Він наполягав на вимогах, вигідних Кремлю: відмові України від вступу до НАТО, виведенні українських військ із Донбасу та скороченні чисельності армії. Він також пропонував економічні угоди між США та РФ у сферах штучного інтелекту й енергетики.

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До роботи над планом залучали й українську сторону. Щонайменше двічі організовували дзвінки з президентом Володимиром Зеленським, а пізніше Віткофф і Кушнер запросили до Маямі секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними WSJ, Умєров прямо сказав авторам, що запропонований варіант є значно вигіднішим для Росії, ніж для України, і порадив поінформувати Зеленського.

16 листопада українського президента ознайомили з планом, і він заявив, що над документом потрібно ще працювати.

18 листопада копію отримав держсекретар Марко Рубіо. Після витоку деталей плану до преси почалася трансатлантична криза - європейських партнерів шокували умови, які, за даними WSJ, були сформовані з урахуванням російських побажань.

Законодавці повідомили журналістам, що Рубіо нібито визнав вплив російського представника на початковий проєкт, хоча він це спростував. "Мирну пропозицію підготували США. Вона базується на інформації від російської сторони. Але вона також базується на попередній та поточній інформації від України", - заявив Рубіо.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

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