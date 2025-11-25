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Новини Мирний план США
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WSJ реконструював, як у Трампа писали "мирний план" щодо України за участі росіян

трамп

The Wall Street Journal опублікував реконструкцію подій, які призвели до появи в адміністрації США 28-пунктного плану мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

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За даними видання, у жовтні президент США Дональд Трамп доручив команді з нацбезпеки підготувати документ, подібний до плану щодо Гази.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали працювати над першим проєктом під час польоту з Близького Сходу. Джерела WSJ стверджують, що під час розробки вони використовували інформацію від інсайдера Кремля, який таємно зустрічався з помічниками в Маямі. Ним був Кирило Дмитрієв - представник Кремля, тісно пов’язаний із Володимиром Путіним та знайомий із Кушнером.

За даними джерел, Дмитрієва привезли до Маямі у вихідні перед Геловіном для триденних обговорень. Він наполягав на вимогах, вигідних Кремлю: відмові України від вступу до НАТО, виведенні українських військ із Донбасу та скороченні чисельності армії. Він також пропонував економічні угоди між США та РФ у сферах штучного інтелекту й енергетики.

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До роботи над планом залучали й українську сторону. Щонайменше двічі організовували дзвінки з президентом Володимиром Зеленським, а пізніше Віткофф і Кушнер запросили до Маямі секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними WSJ, Умєров прямо сказав авторам, що запропонований варіант є значно вигіднішим для Росії, ніж для України, і порадив поінформувати Зеленського.

16 листопада українського президента ознайомили з планом, і він заявив, що над документом потрібно ще працювати.

18 листопада копію отримав держсекретар Марко Рубіо. Після витоку деталей плану до преси почалася трансатлантична криза - європейських партнерів шокували умови, які, за даними WSJ, були сформовані з урахуванням російських побажань.

Законодавці повідомили журналістам, що Рубіо нібито визнав вплив російського представника на початковий проєкт, хоча він це спростував. "Мирну пропозицію підготували США. Вона базується на інформації від російської сторони. Але вона також базується на попередній та поточній інформації від України", - заявив Рубіо.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

росія (70347) Трамп Дональд (8912) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+10
Цікавий розклад: для Умєрова план здається більш вигідним на користь рашкі. А європейських партнерів він шокує. Може тому і крадуть?
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25.11.2025 11:23 Відповісти
+4
Чебурек з Узбекистану і майном у США писав нам мирний план.
Ну невже нема фахових дипломатів крім цих кебаб огли, чи зепоц іншим не довіряє?
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25.11.2025 12:15 Відповісти
+3
Трумп - негодяй и абсолютный циник. Утверждать, что он "искренне хочет закончить войну", но кто-то ему, типа, все время мешает, означает выгораживать Трумпа и делать из старого маразматика "миротворца"
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25.11.2025 13:24 Відповісти
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без сморіду умєровщини не обійшлося
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25.11.2025 11:19 Відповісти
Трумп - негодяй и абсолютный циник. Утверждать, что он "искренне хочет закончить войну", но кто-то ему, типа, все время мешает, означает выгораживать Трумпа и делать из старого маразматика "миротворца"
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25.11.2025 13:24 Відповісти
у умєрова на фейсі написано-кретин
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25.11.2025 13:44 Відповісти
Цікавий розклад: для Умєрова план здається більш вигідним на користь рашкі. А європейських партнерів він шокує. Може тому і крадуть?
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25.11.2025 11:23 Відповісти
Бо європейці це можуть сказати вони не в стадії повноційної війни, а умеровн ні, бо істерички в білому дурдомі сша можуть ще якусь хрінь зробить на зло Україні, бо трам знов не отримає премію миру і винна буде Україна, а не агресор росія... як було коли щось несподобалось і нам викнули передачу розвідки. Це вже всі пройшли, даруєш золоту цяцю трампу він тебе слухає чи принаймі не кидається з погрозами. І європейці виступили "офіційно" з лаконічними коментарями щодо угоди (не плутати з заявами окремих політиків), щоб маразматика не злити. А ще після скандалу з міндічем позиції наших переговірників виглядають як пусте місце.
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25.11.2025 13:27 Відповісти
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25.11.2025 12:13 Відповісти
Чебурек з Узбекистану і майном у США писав нам мирний план.
Ну невже нема фахових дипломатів крім цих кебаб огли, чи зепоц іншим не довіряє?
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25.11.2025 12:15 Відповісти
Воно взагалі нікому не довіряє.
Головне інше, воно тупе і нічого не розуміє!
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25.11.2025 21:54 Відповісти
Существует опасность, что Ермак и Ко, растерявшие поддержку даже среди З-большинства, могут согласиться на капитуляцию, чтобы выйти из игры и свалить куда подальше. Украину поджаривают на медленном огне капитуляции. Заметьте: раньше наши власти вообще не хотели говорить о сокращении ВСУ, отказе от ядерного статуса в будущем, отказе от возврата территорий военным путем. А сейчас даже в европейском плане есть сокращение ВСУ, отказ (а фактически подарок) от возвращении земель военным путем и т.д. Путину просто осталось додавить Украину на лучшие для себя условия. Каждый новый раунд приносит ухудшение условий. Кстати, тут Путлер не соврал: чем дальше Краснов и Али-баба работают, тем хуже условия нам навязывают. Это и есть национальное предательство
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25.11.2025 12:24 Відповісти
Очікувано.
В Америці, зараз, також є свій "клоун" при владі, який оточує себе такими ж дилетантам, які в свою чергу продукують ось такі шедеври міжнародного права як оцей план.
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25.11.2025 13:30 Відповісти
Пів року Європейські лідери їздили вмовляли Тампона схаменутися, а потім приїхав рашист Дмітрієв, привіз Тампону мішок алмазів а його синку біткойнів і Тампон в один день погодився на план )(уйла. От і все.
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25.11.2025 14:37 Відповісти
 
 