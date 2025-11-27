РУС
Новости Подрыв Северных потоков
Италия в четверг экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Италия экстрадирует подозреваемого в подрыве Северных потоков в Германию

Италия 27 ноября экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого германские прокуроры подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Шаг стал возможен после того, как Верховный суд Италии 19 ноября отклонил апелляцию Кузнецова и подтвердил решение Апелляционного суда Болоньи о его выдаче. Сам подозреваемый отрицает свое участие в диверсиях.

Адвокат украинца Никола Канестрини заявил, что уверен в оправдании своего клиента после рассмотрения дела в Германии.

По версии немецких прокуроров, Кузнецов был в группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого германское правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.

людина, якщо і причетна, то Батьківщіну захищяла.
ще в захисті Україні відмовте...
показать весь комментарий
27.11.2025 13:53 Ответить
Німці народ-чмо. Мерц ще вибачення у Кузнєцова попросить.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:59 Ответить
 
 