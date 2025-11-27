Италия в четверг экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Италия 27 ноября экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого германские прокуроры подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Шаг стал возможен после того, как Верховный суд Италии 19 ноября отклонил апелляцию Кузнецова и подтвердил решение Апелляционного суда Болоньи о его выдаче. Сам подозреваемый отрицает свое участие в диверсиях.

Адвокат украинца Никола Канестрини заявил, что уверен в оправдании своего клиента после рассмотрения дела в Германии.

По версии немецких прокуроров, Кузнецов был в группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузнецова экстрадируют в Германию в десятидневный срок: борьба за его права продолжится, - Лубинец

Подрыв "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого германское правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию украинца Кузнецова