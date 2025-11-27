Італія у четвер екстрадує до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Італія 27 листопада екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого німецькі прокурори підозрюють у причетності до підриву російських газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Про це повідомив представник федеральної прокуратури Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Крок став можливим після того, як Верховний суд Італії 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова та підтвердив рішення Апеляційного суду Болоньї про його видачу. Сам підозрюваний заперечує свою участь у диверсіях.

Адвокат українця Нікола Канестріні заявив, що впевнений у виправданні свого клієнта після розгляду справи в Німеччині.

За версією німецьких прокурорів, Кузнєцов був у групі, яка встановила вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.

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Нагадаємо, також Цензор.НЕТ поговорив про цю справу із адвокатом та партнером Адвокатської компанії "Катеринчук, Моор і Партнери" Миколою Катеринчуком, який також задіяний у захисті наших громадян.

Підрив "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.

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