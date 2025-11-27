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Новини Підрив Північних потоків
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Італія у четвер екстрадує до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Італія екстрадує підозрюваного у підриві Північних потоків до Німеччини

Італія 27 листопада екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого німецькі прокурори підозрюють у причетності до підриву російських газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Про це повідомив представник федеральної прокуратури Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Крок став можливим після того, як Верховний суд Італії 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова та підтвердив рішення Апеляційного суду Болоньї про його видачу. Сам підозрюваний заперечує свою участь у диверсіях.

Адвокат українця Нікола Канестріні заявив, що впевнений у виправданні свого клієнта після розгляду справи в Німеччині.

За версією німецьких прокурорів, Кузнєцов був у групі, яка встановила вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кузнєцова екстрадують до Німеччини у десятиденний термін: боротьба за його права продовжиться, - Лубінець

Нагадаємо, також Цензор.НЕТ поговорив про цю справу із адвокатом та партнером Адвокатської компанії "Катеринчук, Моор і Партнери" Миколою Катеринчуком, який також задіяний у захисті наших громадян.

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини українця Кузнєцова

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Німеччина (8070) Італія (1692) Північний потік (2475)
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людина, якщо і причетна, то Батьківщіну захищяла.
ще в захисті Україні відмовте...
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27.11.2025 13:53 Відповісти
"Німці народ-чмо"

провокатор?
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27.11.2025 14:17 Відповісти
Вони завжди говорять дякую, навіть коли їм сруть в обличчя.
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28.11.2025 08:43 Відповісти
Якщо завжди так робити, то будуть звертатися відповідно. Он поляків всі бояться. Знайдіть в своїх ретузах яйця нарешті.
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28.11.2025 08:48 Відповісти
"Он поляків всі бояться"

кто их боится? и как это "всі бояться" помогает украинцам? немцы помогают больше всех вместе взятых, поляки там и рядом не стоят. границы блокироваить и зерно рассыпать тут поляки горазды, не спорю
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28.11.2025 11:10 Відповісти
 
 