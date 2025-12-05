РУС
Сегодня объявят, кто возглавит Офис Президента, - Железняк

Кто заменит Ермака в ОП? Станет известно 5 декабря

Сегодня, вероятно, объявят о кандидатуре нового главы Офиса Президента.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно, грустно, без мощности... но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. ...

Сегодня нового главу ОП объявят", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.

Читайте: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

+10
Змінювати треба головного наркомана...інакше він просере УКРАЇНУ !!!
05.12.2025 08:35 Ответить
+6
05.12.2025 08:39 Ответить
+5
Сам факт того, що це є майже сенсацією, каже про те, що ЗЄ ніфіга не зрозумів.

По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
05.12.2025 08:43 Ответить
Железняк - це шо вуха й нюх України
05.12.2025 08:31 Ответить
Як всякий руховій депутат любить передрікати важливу подію - появу віце-сцаря.
05.12.2025 08:35 Ответить
Зеленський в очікуванні відставки може додати собі звинувачень, якщо знову дозволить завгоспам керувати країною! Всі ці незаконні впливи на правоохоронні органи зі сторони офісу Президента будуть рахуватись Зеленському як злочин!
05.12.2025 08:53 Ответить
Ну хоч не ЗЕбанько, це вже не засмучує
05.12.2025 08:51 Ответить
Новим алібабою стане Єрмій Андрак
05.12.2025 08:33 Ответить
Змінювати треба головного наркомана...інакше він просере УКРАЇНУ !!!
05.12.2025 08:35 Ответить
05.12.2025 08:39 Ответить
і тут без помилок не вдалося написати
05.12.2025 09:02 Ответить
Тиждень, як не намагалися керувати усім з одного місця, то й наче і державні інститути почали працювати й в правосудді та в правоохоронних органах телефонного права поменшало. Дивина. Чи так і має бути?
05.12.2025 08:39 Ответить
Сам факт того, що це є майже сенсацією, каже про те, що ЗЄ ніфіга не зрозумів.

По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
05.12.2025 08:43 Ответить
Шо тут думати? Жека з Кварталу ідеальна кандидатура. Рило як в вгодованого кабана, достатьно тупий і недалекий. Ось тільки шнобелем не в команді- вибиваеться з тренду. Но нічо, дасть Бог дитину - дасть і на дитину.
05.12.2025 08:46 Ответить
Єрмака немає, а діло його живе, зараз назначать хто буде представляти його, та імітувати дії на його посаді
05.12.2025 08:48 Ответить
Навіть не цікаво тому міняти треба все кодло на чолі з ЗЕблазнем!
05.12.2025 08:48 Ответить
05.12.2025 08:50 Ответить
Оцього худенького хлопчика треба на стрільбище і куприти йому кацапську військову форму. Нє, не купити в военторгі, як кукурікало *****, на такого хряка і не найдеш, треба заказати. І на стрільбищі цей хряк буде мішенню.
05.12.2025 08:56 Ответить
хряк-кацапською, українською-кнур
05.12.2025 09:03 Ответить
і йузіка-пузіка йому в бойову пару! )
05.12.2025 09:07 Ответить
свиноподібна сцикопіхота
05.12.2025 08:59 Ответить
Буде в "психічну" ходити на кацапа.
05.12.2025 09:08 Ответить
Бачу рило наїв, а посади однак не дають, мабуть надо ще
05.12.2025 09:14 Ответить
********, таке враження шо до жОПи обирають не завгоспа та керуючого піпіфаксом а президента країни. Стільки галосу, суєти та ще і ОГОЛОСЯТЬ! Навіть як результати второго туру президентських виборів.
05.12.2025 08:55 Ответить
Бубочка, це вже підтверджено, тупий, як валянок, і вміє тільки зі сцени кукурікати. Тому і така велика затримка в пошуку начальника жОПи, щоб вмів кукурікати, як блазень , тупо і незрозуміло. Найвеличніший всю свою фрІкцію перебрав в парламенті, але там ЗЕбануті ще дурніші чим блазень.Може Маню Безголову, чи як там її, руда така, вроді Безвугла, ця найдурніша, може бубочка її вибере.
05.12.2025 09:04 Ответить
Так студенти виявили, що д'Єрмак теж виявився тупуватим та неосвіченим валянком. Не дивно, що наші іноземні партнери не хотіли з ним спілкуватися, куди б він не поїхав. А їздив він скрізь.
05.12.2025 09:11 Ответить
Лізку, Богуцьку, бо вона гарно тулмачить власні сни.
05.12.2025 09:11 Ответить
ось тепер хаживем! Куплю корову, завкду мишеферму, дождався.
05.12.2025 08:56 Ответить
05.12.2025 09:05 Ответить
Вже тиждень нема кому каву розносити та папірці перекладати. От би це була єдина наша проблема.
05.12.2025 08:56 Ответить
І на кого ж це зе перекладе свої обов'язки - "Сьогодні оголосять...".
05.12.2025 08:57 Ответить
Ой-ой,прям стадо застыло в ожидании,первым там был помощник портнова и консультант коломойского,вторым там был помощник тедеева,ларечник и сын московского гэрэушника,а вот третьим уже точно будет патриот и интеллектуал с прогрессивным мышлением
05.12.2025 09:00 Ответить
Жека?
05.12.2025 09:06 Ответить
Хэрэка
05.12.2025 09:08 Ответить
Хтось з шашличної компанії.
05.12.2025 09:00 Ответить
Картина "Льстецы" /"Богач с мешком денег и льстецы", была написана в 1592 году фламандским художником Питером Брейгелем Младшим (1564-1638 гг.).
Этот художник был известен своими яркими жанровыми, сатирическими и назидательными работами.
В варианте, знакомом художнику, это была пословица: "В мой мешок влезает так много денег, что весь мир лезет ко мне в ..."
Интересно, что в составе влезающих у Брейгеля есть и священнослужитель. Вон он - в зеленых одеждах. В первых рядах...
05.12.2025 09:03 Ответить
такий ажіотаж навколо посади секретутки
05.12.2025 09:04 Ответить
05.12.2025 09:10 Ответить
Кто бы не возглавил сейчас *ОПу, это будет очередной тупой парашный агент.
05.12.2025 09:12 Ответить
Цікаво, москалі і в кіні заблюрюють нацистську свастику (бо вона заборонена на росіссі) чи замість неї малюють Z?
05.12.2025 09:31 Ответить
Яка різниця хто із зрадників іх очолить !
05.12.2025 09:15 Ответить
Процедура назначения завскладом в ОП сложнее и таинственнее, чем избрание Папы Римского.
05.12.2025 09:25 Ответить
 
 