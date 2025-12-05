Сегодня объявят, кто возглавит Офис Президента, - Железняк

Сегодня, вероятно, объявят о кандидатуре нового главы Офиса Президента.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно, грустно, без мощности... но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. ...

Сегодня нового главу ОП объявят", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.

Увольнение Ермака

