Сегодня объявят, кто возглавит Офис Президента, - Железняк
Сегодня, вероятно, объявят о кандидатуре нового главы Офиса Президента.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Трудно, грустно, без мощности... но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. ...
Сегодня нового главу ОП объявят", - отметил он.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
