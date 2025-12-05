Сьогодні оголосять, хто очолить Офіс Президента, - Железняк

Сьогодні, ймовірно, оголосять про кандидатуру нового голови Офісу Президента.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Важко, сумно, без потужності…але якось ми прожили вже цілий тиждень без Єрмака. ...

Сьогодні нового голову ОП оголосять", - зазначив він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.

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Звільнення Єрмака

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