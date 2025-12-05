Сьогодні оголосять, хто очолить Офіс Президента, - Железняк
Сьогодні, ймовірно, оголосять про кандидатуру нового голови Офісу Президента.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Важко, сумно, без потужності…але якось ми прожили вже цілий тиждень без Єрмака. ...
Сьогодні нового голову ОП оголосять", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
Топ коментарі
+21 ОЛЕГ СТАВИНОГА
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+12 частный сектор
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+11 Герхард
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По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
Этот художник был известен своими яркими жанровыми, сатирическими и назидательными работами.
В варианте, знакомом художнику, это была пословица: "В мой мешок влезает так много денег, что весь мир лезет ко мне в ..."
Интересно, что в составе влезающих у Брейгеля есть и священнослужитель. Вон он - в зеленых одеждах. В первых рядах...