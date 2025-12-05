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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Сьогодні оголосять, хто очолить Офіс Президента, - Железняк

Хто замінить Єрмака в ОП? Стане відомо 5 грудня

Сьогодні, ймовірно, оголосять про кандидатуру нового голови Офісу Президента.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Важко, сумно, без потужності…але якось ми прожили вже цілий тиждень без Єрмака. ...

Сьогодні нового голову ОП оголосять", - зазначив він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.

Читайте: Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Також читайте: Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель

Хто замінить Єрмака в ОП? Стане відомо 5 грудня

Автор: 

призначення (2356) Офіс Президента (2101) Железняк Ярослав (751)
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Топ коментарі
+21
Змінювати треба головного наркомана...інакше він просере УКРАЇНУ !!!
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05.12.2025 08:35 Відповісти
+12
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05.12.2025 08:50 Відповісти
+11
Сам факт того, що це є майже сенсацією, каже про те, що ЗЄ ніфіга не зрозумів.

По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
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05.12.2025 08:43 Відповісти
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Железняк - це шо вуха й нюх України
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05.12.2025 08:31 Відповісти
Як всякий руховій депутат любить передрікати важливу подію - появу віце-сцаря.
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05.12.2025 08:35 Відповісти
Зеленський в очікуванні відставки може додати собі звинувачень, якщо знову дозволить завгоспам керувати країною! Всі ці незаконні впливи на правоохоронні органи зі сторони офісу Президента будуть рахуватись Зеленському як злочин!
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05.12.2025 08:53 Відповісти
Ну хоч не ЗЕбанько, це вже не засмучує
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05.12.2025 08:51 Відповісти
"вуха ,нюх, щоденне 3,14стабольство брехні,та липкі руки до грошей українців(української казни) все це у "зепоцріотів".Сьогодні "зелепутін" призначить "вказану" антиукраїнську суть єрмака....
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05.12.2025 09:59 Відповісти
Новим алібабою стане Єрмій Андрак
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05.12.2025 08:33 Відповісти
Змінювати треба головного наркомана...інакше він просере УКРАЇНУ !!!
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05.12.2025 08:35 Відповісти
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05.12.2025 08:39 Відповісти
і тут без помилок не вдалося написати
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05.12.2025 09:02 Відповісти
"офіс путіна " в Україні
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05.12.2025 10:00 Відповісти
Тиждень, як не намагалися керувати усім з одного місця, то й наче і державні інститути почали працювати й в правосудді та в правоохоронних органах телефонного права поменшало. Дивина. Чи так і має бути?
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05.12.2025 08:39 Відповісти
Сам факт того, що це є майже сенсацією, каже про те, що ЗЄ ніфіга не зрозумів.

По суті при ЗЄ Єрмак - це посада, а не людина. І ЗЄ шукає не начальника канцелярії, а заміну рєшали.
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05.12.2025 08:43 Відповісти
Шо тут думати? Жека з Кварталу ідеальна кандидатура. Рило як в вгодованого кабана, достатьно тупий і недалекий. Ось тільки шнобелем не в команді- вибиваеться з тренду. Но нічо, дасть Бог дитину - дасть і на дитину.
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05.12.2025 08:46 Відповісти
Єрмака немає, а діло його живе, зараз назначать хто буде представляти його, та імітувати дії на його посаді
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05.12.2025 08:48 Відповісти
Навіть не цікаво тому міняти треба все кодло на чолі з ЗЕблазнем!
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05.12.2025 08:48 Відповісти
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05.12.2025 08:50 Відповісти
Оцього худенького хлопчика треба на стрільбище і куприти йому кацапську військову форму. Нє, не купити в военторгі, як кукурікало *****, на такого хряка і не найдеш, треба заказати. І на стрільбищі цей хряк буде мішенню.
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05.12.2025 08:56 Відповісти
хряк-кацапською, українською-кнур
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05.12.2025 09:03 Відповісти
Ні. Боров, хряк й кнур - це синоніми назви самця свині. Тільки боров - кастрований свин))) їх на м'ясо розводять))) швидко вагу набирають)))
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05.12.2025 13:43 Відповісти
і йузіка-пузіка йому в бойову пару! )
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05.12.2025 09:07 Відповісти
свиноподібна сцикопіхота
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05.12.2025 08:59 Відповісти
Буде в "психічну" ходити на кацапа.
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05.12.2025 09:08 Відповісти
Бачу рило наїв, а посади однак не дають, мабуть надо ще
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05.12.2025 09:14 Відповісти
********, таке враження шо до жОПи обирають не завгоспа та керуючого піпіфаксом а президента країни. Стільки галосу, суєти та ще і ОГОЛОСЯТЬ! Навіть як результати второго туру президентських виборів.
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05.12.2025 08:55 Відповісти
Бубочка, це вже підтверджено, тупий, як валянок, і вміє тільки зі сцени кукурікати. Тому і така велика затримка в пошуку начальника жОПи, щоб вмів кукурікати, як блазень , тупо і незрозуміло. Найвеличніший всю свою фрІкцію перебрав в парламенті, але там ЗЕбануті ще дурніші чим блазень.Може Маню Безголову, чи як там її, руда така, вроді Безвугла, ця найдурніша, може бубочка її вибере.
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05.12.2025 09:04 Відповісти
Так студенти виявили, що д'Єрмак теж виявився тупуватим та неосвіченим валянком. Не дивно, що наші іноземні партнери не хотіли з ним спілкуватися, куди б він не поїхав. А їздив він скрізь.
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05.12.2025 09:11 Відповісти
Лізку, Богуцьку, бо вона гарно тулмачить власні сни.
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05.12.2025 09:11 Відповісти
.. та не всякий і згодиться стати зараз поруч з зеленим!! Розумні достатньо чітко відчувають..що блазень сидить на стільці...де дуже хиткі ніжки...і його подальша президентська доля невідома..але точно не буде легкою. Розумні дуже добре бачать всю нездатність зеленого впливати на наступний перебіг подій... Тому розумного там не буде стовідсотково. Продовжити справу Єрмака вже не дадуть... А відчувати себе завгоспом .... та потім ще й сидіти поруч на лаві підсудних... Подивимося сьогодні на цього ..чи цю... невдаху..)))
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05.12.2025 13:36 Відповісти
ось тепер хаживем! Куплю корову, завкду мишеферму, дождався.
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05.12.2025 08:56 Відповісти
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05.12.2025 09:05 Відповісти
Вже тиждень нема кому каву розносити та папірці перекладати. От би це була єдина наша проблема.
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05.12.2025 08:56 Відповісти
І на кого ж це зе перекладе свої обов'язки - "Сьогодні оголосять...".
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05.12.2025 08:57 Відповісти
Ой-ой,прям стадо застыло в ожидании,первым там был помощник портнова и консультант коломойского,вторым там был помощник тедеева,ларечник и сын московского гэрэушника,а вот третьим уже точно будет патриот и интеллектуал с прогрессивным мышлением
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05.12.2025 09:00 Відповісти
Жека?
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05.12.2025 09:06 Відповісти
Хэрэка
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05.12.2025 09:08 Відповісти
Хтось з шашличної компанії.
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05.12.2025 09:00 Відповісти
Картина "Льстецы" /"Богач с мешком денег и льстецы", была написана в 1592 году фламандским художником Питером Брейгелем Младшим (1564-1638 гг.).
Этот художник был известен своими яркими жанровыми, сатирическими и назидательными работами.
В варианте, знакомом художнику, это была пословица: "В мой мешок влезает так много денег, что весь мир лезет ко мне в ..."
Интересно, что в составе влезающих у Брейгеля есть и священнослужитель. Вон он - в зеленых одеждах. В первых рядах...
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05.12.2025 09:03 Відповісти
такий ажіотаж навколо посади секретутки
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05.12.2025 09:04 Відповісти
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05.12.2025 09:10 Відповісти
Кто бы не возглавил сейчас *ОПу, это будет очередной тупой парашный агент.
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05.12.2025 09:12 Відповісти
Цікаво, москалі і в кіні заблюрюють нацистську свастику (бо вона заборонена на росіссі) чи замість неї малюють Z?
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05.12.2025 09:31 Відповісти
На параше ещё и не так могут.
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05.12.2025 13:57 Відповісти
Яка різниця хто із зрадників іх очолить !
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05.12.2025 09:15 Відповісти
Процедура назначения завскладом в ОП сложнее и таинственнее, чем избрание Папы Римского.
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05.12.2025 09:25 Відповісти
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05.12.2025 10:17 Відповісти
Коли буде СМС голосування за кандидата?
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05.12.2025 10:23 Відповісти
Дєрьмак - 2 ?
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05.12.2025 10:53 Відповісти
кацапи вже злили інфу - кацап фьодоров наступний пахан і контролер зєлєнскава
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05.12.2025 11:10 Відповісти
Найімовірніше головою офісу Зеленського стане - майбутній фальсифікатор виборів за допомогою своєї кишенькової ''Дії'' - Федоров - друг Зеленського - колишній квн-щик - прихожанин москальської псевдо-церкви.
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05.12.2025 11:53 Відповісти
Порядну людину, патріота і українця не призначить, буде якесь кацапсько-єврейсько-неукраїнське зрадницьке чмо! 🤬
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05.12.2025 12:16 Відповісти
Того що призначать, буде як лялька самоварна , а дєрьмак як керував , так і продовжить . Повірю, коли його ув'язнять , без права на ніщо .
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05.12.2025 13:19 Відповісти
Та він і з буцигарні зможе керувати. У нього у віп-камері і телефони будуть, і Інтернет. Навіть спецзв'язок йому налаштують, якщо буде треба. )
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05.12.2025 14:08 Відповісти
 
 