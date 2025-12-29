Печерский райсуд продлил меру пресечения Кудрицкому

Печерский районный суд продлил меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Об этом он сообщил "Суспильному".

Что известно

Как отмечается, на этот раз меру пресечения избрали сроком на 1 месяц с возможностью внесения 7 миллионов гривен залога.

Кудрицкий рассказал, что ему также отменили запрет на выезд из Киева, но оставили обязанность носить электронный браслет.

Ранее Печерский райсуд Киева установил залог почти 14 млн грн. 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

