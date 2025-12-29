Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Кудрицькому

Печерський районний суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Володимиру Кудрицькому.

Про це він повідомив "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, цього разу запобіжний захід обрали терміном на 1 місяць із можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави.

Кудрицький розповів, що йому також скасували заборону на виїзд із Києва, але залишили обов’язок носити електронний браслет.

Раніше Печерський райсуд Києва встановив заставу майже 14 млн грн. 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

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Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

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