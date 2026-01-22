РФ могла впервые применить против Украины учебные ракеты-приманки РМ-48У, - The Telegraph

Во время массированного обстрела в ночь на 20 января Россия, вероятно, впервые использовала против Украины учебные ракеты РМ-48У, которые первоначально предназначались как приманки для тренировок противовоздушной обороны.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты называют РМ-48У "ракетой-зомби", поскольку она является модификацией ракет 5В55 или 48Н6, срок эксплуатации которых истек и которые были сняты с вооружения. Такие ракеты используют в качестве учебных целей для систем ПВО С-300 и С-400.

По данным издания, ракеты типа 5В55 или 48Н6 могут нести полезную нагрузку массой от 133 до 180 килограммов. В то же время из-за того, что эти ракеты создавались не для ударов по наземным целям, их модификации, вероятно, не отличаются высокой точностью.

В Telegraph отмечают, что применение таких ракет позволяет России увеличивать количество атак на украинские города и заставлять Украину тратить дорогостоящие средства противовоздушной обороны на их перехват.

Во время удара в ночь на 20 января ракета РМ-48У смогла преодолеть украинскую систему ПВО, однако пока неясно, имела ли она боевую часть или использовалась исключительно как приманка.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

