РФ могла впервые применить против Украины учебные ракеты-приманки РМ-48У, - The Telegraph

Во время массированного обстрела в ночь на 20 января Россия, вероятно, впервые использовала против Украины учебные ракеты РМ-48У, которые первоначально предназначались как приманки для тренировок противовоздушной обороны.

Журналисты называют РМ-48У "ракетой-зомби", поскольку она является модификацией ракет 5В55 или 48Н6, срок эксплуатации которых истек и которые были сняты с вооружения. Такие ракеты используют в качестве учебных целей для систем ПВО С-300 и С-400.

По данным издания, ракеты типа 5В55 или 48Н6 могут нести полезную нагрузку массой от 133 до 180 килограммов. В то же время из-за того, что эти ракеты создавались не для ударов по наземным целям, их модификации, вероятно, не отличаются высокой точностью.

В Telegraph отмечают, что применение таких ракет позволяет России увеличивать количество атак на украинские города и заставлять Украину тратить дорогостоящие средства противовоздушной обороны на их перехват.

Во время удара в ночь на 20 января ракета РМ-48У смогла преодолеть украинскую систему ПВО, однако пока неясно, имела ли она боевую часть или использовалась исключительно как приманка.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

А ми в черговий раз застосували чергові двушки на москву! Ура! (. Фламінго не на часі)
22.01.2026 10:50 Ответить
Фламінгі зараз перефарбовують в нові кольори під черговий піар-проєкт Зеленського.
22.01.2026 10:58 Ответить
Бубочка по Москві застосовує ракети-невідімки. Гіперзвук "Зелений балабол" та балістику "Смарагдовий піструн (довгий). Цих ракет не бачить взагалі ніхто, ні ППО РФ, ні навіть ракетні війська ВСУ.
22.01.2026 11:22 Ответить
а может это значит что у кацапов проблемы с выпуском нормальных ракет?
22.01.2026 11:34 Ответить
За час правління клоуна в Україні не вироблено жодної ракети. Всі ракетні програми надіййно заблоковані.
22.01.2026 15:01 Ответить
 
 