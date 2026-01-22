РФ могла вперше застосувати проти України навчальні ракети-приманки РМ-48У, - The Telegraph

Під час масованого обстрілу в ніч проти 20 січня Росія, ймовірно, вперше використала проти України навчальні ракети РМ-48У, які первинно призначалися як приманки для тренувань протиповітряної оборони.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти називають РМ-48У "ракетою-зомбі", оскільки вона є модифікацією ракет 5В55 або 48Н6, термін експлуатації яких завершився і які були зняті з озброєння. Такі ракети використовують як навчальні цілі для систем ППО С-300 та С-400.

За даними видання, ракети типу 5В55 або 48Н6 можуть нести корисне навантаження масою від 133 до 180 кілограмів. Водночас через те, що ці ракети створювалися не для ударів по наземних цілях, їхні модифікації, ймовірно, не відзначаються високою точністю.

У Telegraph зазначають, що застосування таких ракет дозволяє Росії збільшувати кількість атак на українські міста та змушувати Україну витрачати дорогі засоби протиповітряної оборони на їх перехоплення.

Під час удару в ніч на 20 січня ракета РМ-48У змогла подолати українську систему ППО, однак наразі незрозуміло, чи мала вона бойову частину, чи використовувалася виключно як приманка.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

А ми в черговий раз застосували чергові двушки на москву! Ура! (. Фламінго не на часі)
22.01.2026 10:50 Відповісти
Фламінгі зараз перефарбовують в нові кольори під черговий піар-проєкт Зеленського.
22.01.2026 10:58 Відповісти
Бубочка по Москві застосовує ракети-невідімки. Гіперзвук "Зелений балабол" та балістику "Смарагдовий піструн (довгий). Цих ракет не бачить взагалі ніхто, ні ППО РФ, ні навіть ракетні війська ВСУ.
22.01.2026 11:22 Відповісти
а может это значит что у кацапов проблемы с выпуском нормальных ракет?
22.01.2026 11:34 Відповісти
За час правління клоуна в Україні не вироблено жодної ракети. Всі ракетні програми надіййно заблоковані.
22.01.2026 15:01 Відповісти
 
 